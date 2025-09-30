„Egy sértett fideszes csak tudja" – Schiffer András durván kiosztotta a rasszista botrányba keveredett történészt

Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Alaposan helyben hagyta Stefano Bottonit.
Schiffer András a Facebookon reagált Magyar Péter azon állitására, hogy nem függetlenek a magyar bíróságok és a kormányváltás után azok lesznek.
Schiffer azt írta a Facebookon, hogy „tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia”.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Az esetet Stefano Bottoni ellenzéki történész nem hagyta szó nélkül és kommentben reagált Schiffer bejegyzésére. Azt írta, hogy „bezzeg a Fidesz!”.
Schiffer András válaszul azt írta az ellenzéki történésznek, hogy
„egy sértett fideszes csak tudja...”.
Bottoni azt írta: „nem vagyok sértett, csak mélységében csalódtam bennük – azt hiszem nem egyedül ebben. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy aki itt és most rúg bele az egyetlen potenciális rendszerváltó mozgalomba, elősegíti a diktatúra további elmélyülését. Biztos ezt kivánja?”.
Schiffer András ezt úgy kommentálta, hogy „tudja, az -is- a különbség kettőnk között, hogy én egy pillanatig nem hittem a Fideszben, ergo csalódni sem tudtam bennük, szemben Önnel, aki a NER elmélyülésének idején csüngött Miniszterelnök Úr szavain.
Diktatúra pedig akkor lesz, amikor a jogalkalmazó tisztviselőket, bírákat és a pártok nyilvános mondatairól beszámoló újságírókat a nemzeti számonkérő szék elé állítják.
Apropó: amikor legutóbb működött ilyen nevű intézmény, na akkor tartották számon a zsidók, cigányok lakta körzeteket. Pontosan úgy, ahogyan Ön a legutóbbi józsefvárosi időközinél.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Schiffer András bejegyzését és kommentjeit itt nézeheti meg:
Kapcsolódó vélemény
A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy „masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja”.