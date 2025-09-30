Ft
Ft
09. 30.
kedd
09. 30.
kedd
Stefano Bottoni Schiffer András bíróság

„Egy sértett fideszes csak tudja" – Schiffer András durván kiosztotta a rasszista botrányba keveredett történészt

2025. szeptember 30. 18:39

Alaposan helyben hagyta Stefano Bottonit.

2025. szeptember 30. 18:39
Schiffer András a Facebookon reagált Magyar Péter azon állitására, hogy nem függetlenek a magyar bíróságok és a kormányváltás után azok lesznek.

Schiffer azt írta a Facebookon, hogy „tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap és helyreáll a népi demokrácia”.

Az esetet Stefano Bottoni ellenzéki történész nem hagyta szó nélkül és kommentben reagált Schiffer bejegyzésére. Azt írta, hogy „bezzeg a Fidesz!”.

Schiffer András válaszul azt írta az ellenzéki történésznek, hogy 

„egy sértett fideszes csak tudja...”.

Bottoni azt írta: „nem vagyok sértett, csak mélységében csalódtam bennük – azt hiszem nem egyedül ebben. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy aki itt és most rúg bele az egyetlen potenciális rendszerváltó mozgalomba, elősegíti a diktatúra további elmélyülését. Biztos ezt kivánja?”.

Schiffer András ezt úgy kommentálta, hogy „tudja, az -is- a különbség kettőnk között, hogy én egy pillanatig nem hittem a Fideszben, ergo csalódni sem tudtam bennük, szemben Önnel, aki a NER elmélyülésének idején csüngött Miniszterelnök Úr szavain. 

Diktatúra pedig akkor lesz, amikor a jogalkalmazó tisztviselőket, bírákat és a pártok nyilvános mondatairól beszámoló újságírókat a nemzeti számonkérő szék elé állítják.

 Apropó: amikor legutóbb működött ilyen nevű intézmény, na akkor tartották számon a zsidók, cigányok lakta körzeteket. Pontosan úgy, ahogyan Ön a legutóbbi józsefvárosi időközinél.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Schiffer András bejegyzését és kommentjeit itt nézeheti meg:

Kocsis Máté

Facebook

Idézőjel

Rasszista hisztit rendezett a Stefano Bottoni nevű tiszás megmondó ember

A vereségtől frusztráltan azt írta ez az alak, hogy „masszívan cigány lakta körzet, ami jelenleg a Fidesz aranytyúkja”.

 

falcatus-2
2025. szeptember 30. 20:29
Vihar egy...kanál vízben
falcatus-2
2025. szeptember 30. 20:25
"aki itt és most rúg bele az egyetlen potenciális rendszerváltó mozgalomba..." Az melyik akarna lenni?
zovirax
2025. szeptember 30. 20:10
Ennyi.
Kétes
2025. szeptember 30. 20:06
Andris! Igazad van. A Bottoni gyerek egy nímand. Nem is érdemes rá szót vesztgetni. Persze a nyilas tempót nem szabad szó nélkül hagyni. De Andris! Te meg elmesélhetnél néhány dolgot az LMP alapításáról, no meg arról, hogy mit vettél észre abból, hogy milyen bekötöttségűek a társaid, akiket vezetőként melletted láttunk. Nem kell néven nevezni őket! Majd mi beazonosítjuk a drágalátosokat! Nem minden tanulság nélküli lenne. Lehet, hogy a pöcsfej Magyar Péter azonnal visszakéredszkedne a Fideszbe, ha látná mibe került éss főként mi vár rá!
