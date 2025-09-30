„Egy sértett fideszes csak tudja" – Schiffer András durván kiosztotta a rasszista botrányba keveredett történészt

„egy sértett fideszes csak tudja...”.

Bottoni azt írta: „nem vagyok sértett, csak mélységében csalódtam bennük – azt hiszem nem egyedül ebben. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy aki itt és most rúg bele az egyetlen potenciális rendszerváltó mozgalomba, elősegíti a diktatúra további elmélyülését. Biztos ezt kivánja?”.

Schiffer András ezt úgy kommentálta, hogy „tudja, az -is- a különbség kettőnk között, hogy én egy pillanatig nem hittem a Fideszben, ergo csalódni sem tudtam bennük, szemben Önnel, aki a NER elmélyülésének idején csüngött Miniszterelnök Úr szavain.

Diktatúra pedig akkor lesz, amikor a jogalkalmazó tisztviselőket, bírákat és a pártok nyilvános mondatairól beszámoló újságírókat a nemzeti számonkérő szék elé állítják.

Apropó: amikor legutóbb működött ilyen nevű intézmény, na akkor tartották számon a zsidók, cigányok lakta körzeteket. Pontosan úgy, ahogyan Ön a legutóbbi józsefvárosi időközinél.”