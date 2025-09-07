Ft
09. 07.
vasárnap
magánélet Tisza Párt edittke Ilike Facebook Magyar Péter kapcsolat

EDITTKE KOMMENTOL #12

2025. szeptember 07. 22:02

Végre kíbasza rintotta a Péter jaj de fes ebbe a kémény seprö unikornisban ezt a hinár haju hokekdlis cunát. Csak azé irok most nektek hogy be dobnám magam mostvagy soha.

2025. szeptember 07. 22:02
null
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„EDITTKE KOMMENTOL #12

Végre kíbasza rintotta a Péter jaj de fes ebbe a kémény seprö unikornisban ezt a hinár haju hokekdlis cunát csak azé irok most nektek hogy be dobnám magam mostvagy soha a mell tartó meg van a Asyacenterböl a sarkamonn a bör keményedés le szedve nókedli szagatóval és Szimikéhőz van idö pontom festés re padlizsán sárgára szoval abba kéne a segitség epirátor vagy imtim gyanta kőszi pusy pusy Csalogányné Rozsomák Antalné Edittke

áradok pusy szaladok a Szimykéhő jaj behánt a Roky na majd irjatokk.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. szeptember 07. 22:36
Emmá' a Polos 3.(4.?) csaja a válasa óta...( akiről tudunk...) Ért hozzá, na.
Válasz erre
1
0
survivor
2025. szeptember 07. 22:34
A csajszi olyan kis fogszabályzós tini.(lóarcú?) Szep is az....💃🌏🌎🌎
Válasz erre
0
0
survivor
2025. szeptember 07. 22:31
Én csak csodalom Poloskát. Egyszerre : HÍMRINGYÓ STRICI es PINABUBUS Melyik nőt hogy kell használni...
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. szeptember 07. 22:18
Ilike, az agresszív, buta liba!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!