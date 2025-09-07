Egyre több a jel, hogy véget ért Magyar Péter legújabb románca is
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.
Végre kíbasza rintotta a Péter jaj de fes ebbe a kémény seprö unikornisban ezt a hinár haju hokekdlis cunát. Csak azé irok most nektek hogy be dobnám magam mostvagy soha.
„EDITTKE KOMMENTOL #12
Végre kíbasza rintotta a Péter jaj de fes ebbe a kémény seprö unikornisban ezt a hinár haju hokekdlis cunát csak azé irok most nektek hogy be dobnám magam mostvagy soha a mell tartó meg van a Asyacenterböl a sarkamonn a bör keményedés le szedve nókedli szagatóval és Szimikéhőz van idö pontom festés re padlizsán sárgára szoval abba kéne a segitség epirátor vagy imtim gyanta kőszi pusy pusy Csalogányné Rozsomák Antalné Edittke
áradok pusy szaladok a Szimykéhő jaj behánt a Roky na majd irjatokk.”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Az utóbbi napokban elmaradt a Tisza Párt vezetője mellől élettársa és titkárnője, Szabó Ilona.