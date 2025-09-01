Dopeman és Máthé Zsuzsa a Strand Fesztiválon: mit adhat a közéletnek a Digitális Polgári Körök mozgalma?

A beszélgetés címe nem véletlenül volt „DPK Crossover”: a két előadó saját világából kiindulva vitatta meg, milyen szerepet tölthetnek be a Digitális Polgári Körök a mai közéletben.

Máthé Zsuzsa felidézte, hogyan lett az analóg polgári körökből digitális mozgalom, és hangsúlyozta: értékalapú szerveződésről van szó, amelynek célja az értelmes, kritikus párbeszéd.

Szerinte a nyugati társadalmak elvesztették transzcendens gyökereiket, a közbeszéd eldurvult, a DPK viszont alternatívát kínálhat a „röhögőfejek és anyázás” helyett.

Hozzátette, számára a legfőbb motiváció a jövő generációk, köztük saját gyermekei boldogulása.

Dopeman más nézőpontból érkezett a mozgalomba: kíváncsiságból csatlakozott, de ma már saját körének, a „Jó arcoknak” a működtetésével is részt vesz a közösségépítésben. Úgy véli, a rombolás iránti vágy mindig jelen lesz az emberben, de a konstruktív párbeszéd és a „kedvesebb világ” lehet a kiút.

Hangsúlyozta: nem pártpolitikai projektként tekint a DPK-ra, hanem olyan platformként, amely valódi alternatívát adhat a társadalmi megosztottság és a digitális lincselés ellen.

A beszélgetés végén mindketten kiemelték: csak akkor van értelme a Digitális Polgári Köröknek, ha a közösségek kilépnek a virtuális térből, és a való életben is találkoznak, építkeznek. A közös nevező tehát világosan kirajzolódott: felelősségvállalás, párbeszéd és közösségépítés – a digitális térben és azon túl is.