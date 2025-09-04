Ft
Nagykörút bringasztráda Üllői út Kőrösi Koppány Váci út Karácsony Gergely Vitézy Dávid biciklisek

Tippelhet, hol létesülnek majd a Karácsony vezette főváros bringasztrádái

2025. szeptember 04. 14:31

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a Budapest Műhely vezetője óvatosságra intett.

2025. szeptember 04. 14:31
null

Megkötötték a hatmilliárd forintos támogatási szerződést, így a főváros megkezdheti a bringasztrádák tervezését három kiemelt útvonalon: a Nagykörúton, a Váci úton és az Üllői úton – számolt be a Magyar Nemzet. A projektek az uniós társfinanszírozású Top Plusz program keretében valósulnak meg:

a Váci út–Üllői út vonalára másfél milliárd, míg a Nagykörútra négy és fél milliárd forint jut.

A tervek szerint a Nagykörút Nyugati pályaudvar és Boráros tér közötti szakasza átfogó átalakuláson megy keresztül. A Budapesti Közlekedési Központ elképzelései között szerepel: akadálymentes és biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, az üzletek árufeltöltési rendjének rendezése, a zöldfelületek bővítése és megújítása, valamint a fasorok és gyalogos burkolatok felújítása – sorolja a portál.

A bringasztrádák a már meglévő védett kerékpársávokat váltanák fel.

Szakértői aggályok

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a Budapest Műhely vezetője ugyanakkor óvatosságra intett. Szerinte a tényleges tervek még nem készültek el, így a megvalósítás részletei bizonytalanok. Kiemelte, hogy a Nagykörúton négy közlekedési mód – villamos, autó, kerékpár és gyaloglás – összehangolása rendkívül nehéz, több helyen pedig fizikailag sem megoldható teljes elkülönítéssel. 

Ez szerinte balesetveszélyes helyzeteket teremthet, főleg a rakodóterületek, parkolók és teraszok környékén.

Kőrösi úgy véli, célszerűbb lenne kisebb forgalmú mellékutcákban kijelölni kerékpárútvonalakat, amelyek biztonságosabbak és olcsóbban kialakíthatók.

Politikai viták és a bulinegyed kérdése

A Magyar Nemzet emlékeztet: a Nagykörút jövője politikai viták középpontjába is került. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője egy panelbeszélgetésen pezsgő éjszakai életet ígért a körútra, a szórakozóhelyek nyitvatartásának meghosszabbításával. 

Ezzel azonban több civil és helyi szervezet is szembement, mivel szerintük a környék már most is szlömösödik, a lakosság száma csökken, 

az Airbnb-k térnyerése pedig rontja az épületek és közterek állapotát.

Kőrösi szerint a bulinegyedesedés a helyiek elköltözését, a külváros és az agglomeráció felé irányuló népvándorlást erősíti, ami tovább növeli az autóforgalmat Budapesten.

Nyitókép: illusztráció,  MTI/Mónus Márton 

 

cserresznye
2025. szeptember 04. 15:33
Bringasztráda Kőbányán a Harmat utca elején.Kőrösi Csoma. Harmat sarok . bringasztráda felfestve a Harmat 12 bejárat elé, kb 3 autó parkolói hosszon. Aztán a sztrádának vége. Sehol nem folytatódik!! mert hol is folytatódna: utána kapu a harmat 10-12-be, majd a rendőrségnek lezárt parkoló . Senki nem érti, a helyi önko: nekik nincs beleszólásuk, hogy a főváros hol jelöl ki bringasztrádát. Hogy aztán ha mentő jön a Harmat 12-be, netalán hordszéken cipel sérültet vagy netán valaki költözködik, felújít, hol álljon meg? Hát az talány. És a sarkon megállni tilos azóta a tábla szerint!!
gullwing
2025. szeptember 04. 15:26
Bpestieknek mind egy nekik az is megfelel ha a fejükre szarik a választottjuk...
bekéret
2025. szeptember 04. 15:18
A nagykörúti és üllői úti kerékpársávok valóban sikeresek és népszerűek. Logikus lépés a további fejlesztésük.
angie1
2025. szeptember 04. 15:10
Szerintem ne kezdjetek a tervezésbe...!
