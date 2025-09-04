Tippelhet, hol létesülnek majd a Karácsony vezette főváros bringasztrádái

Megkötötték a hatmilliárd forintos támogatási szerződést, így a főváros megkezdheti a bringasztrádák tervezését három kiemelt útvonalon: a Nagykörúton, a Váci úton és az Üllői úton – számolt be a Magyar Nemzet. A projektek az uniós társfinanszírozású Top Plusz program keretében valósulnak meg:

a Váci út–Üllői út vonalára másfél milliárd, míg a Nagykörútra négy és fél milliárd forint jut.

A tervek szerint a Nagykörút Nyugati pályaudvar és Boráros tér közötti szakasza átfogó átalakuláson megy keresztül. A Budapesti Közlekedési Központ elképzelései között szerepel: akadálymentes és biztonságos gyalogos- és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, az üzletek árufeltöltési rendjének rendezése, a zöldfelületek bővítése és megújítása, valamint a fasorok és gyalogos burkolatok felújítása – sorolja a portál.

A bringasztrádák a már meglévő védett kerékpársávokat váltanák fel.

Szakértői aggályok

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a Budapest Műhely vezetője ugyanakkor óvatosságra intett. Szerinte a tényleges tervek még nem készültek el, így a megvalósítás részletei bizonytalanok. Kiemelte, hogy a Nagykörúton négy közlekedési mód – villamos, autó, kerékpár és gyaloglás – összehangolása rendkívül nehéz, több helyen pedig fizikailag sem megoldható teljes elkülönítéssel.

Ez szerinte balesetveszélyes helyzeteket teremthet, főleg a rakodóterületek, parkolók és teraszok környékén.

Kőrösi úgy véli, célszerűbb lenne kisebb forgalmú mellékutcákban kijelölni kerékpárútvonalakat, amelyek biztonságosabbak és olcsóbban kialakíthatók.

Politikai viták és a bulinegyed kérdése

A Magyar Nemzet emlékeztet: a Nagykörút jövője politikai viták középpontjába is került. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője egy panelbeszélgetésen pezsgő éjszakai életet ígért a körútra, a szórakozóhelyek nyitvatartásának meghosszabbításával.

Ezzel azonban több civil és helyi szervezet is szembement, mivel szerintük a környék már most is szlömösödik, a lakosság száma csökken,

az Airbnb-k térnyerése pedig rontja az épületek és közterek állapotát.

Kőrösi szerint a bulinegyedesedés a helyiek elköltözését, a külváros és az agglomeráció felé irányuló népvándorlást erősíti, ami tovább növeli az autóforgalmat Budapesten.

Nyitókép: illusztráció, MTI/Mónus Márton