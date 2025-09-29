Deák Dániel szerint tiszás csoportokban kiadták feladatba, hogy álprofilokkal gyalázzák őt

„Jelen állás szerint a szavazók több mint 60 százaléka szerint én nyertem a vitát Pankotai Lilivel szemben.Természetesen nem annak örülök, hogy egy egyetemista lány ellen – aki jelenleg az egyik legfontosabb ellenzéki aktivista – megnyertem a vitát, ez nem nagy kunszt, hanem annak, hogy a már több tízezer néző többsége is látja, hogy a múlt heti Szőlő utcai ügy egy aljas és minden alapot nélkülöző ellenzéki álhírkampány volt” – fogalmazott Deák Dániel, majd hozátette: ez utóbbi állítást egyébként az ellenzéki aktivista sem tagadta,

a műsorban ő is kiállt az alaptalan rágalmakkal megtámadott Semjén Zsolt mellett, ő is elítélte az álhírterjesztést.

„Az más kérdés, hogy miután emiatt elkezdték támadni, megpróbálta letagadni a saját szavait...Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Ez is azt üzeni számomra, hogy megéri küzdeni az igazságért!” – zárta posztját az elemző.