Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tiszás aktivista Pankotai Lili Deák Dániel

Deák Dániel szerint tiszás csoportokban kiadták feladatba, hogy álprofilokkal gyalázzák őt

2025. szeptember 29. 13:51

„Jelen állás szerint a szavazók több mint 60 százaléka szerint én nyertem a vitát Pankotai Lilivel szemben” – fogalmazott az elemző.

2025. szeptember 29. 13:51
null

„Bár a tiszás csoportokban kiadták feladatba, hogy névtelen álprofilokkal gyalázzanak engem a YouTube-on, de a Blikk nézői szavazását már nem tudták meghekkelni” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Deák Dániel. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Pankotai Lili hazugsággal vádolta meg az elemzőt, aki erre válaszul bizonyítékokat mutatott be az igazának alátámasztására, majd bocsánatkérésre szólította fel a liberális aktivistát.

Ezt is ajánljuk a témában

„Jelen állás szerint a szavazók több mint 60 százaléka szerint én nyertem a vitát Pankotai Lilivel szemben.Természetesen nem annak örülök, hogy egy egyetemista lány ellen – aki jelenleg az egyik legfontosabb ellenzéki aktivista – megnyertem a vitát, ez nem nagy kunszt, hanem annak, hogy a már több tízezer néző többsége is látja, hogy a múlt heti Szőlő utcai ügy egy aljas és minden alapot nélkülöző ellenzéki álhírkampány volt” – fogalmazott Deák Dániel, majd hozátette: ez utóbbi állítást egyébként az ellenzéki aktivista sem tagadta, 

a műsorban ő is kiállt az alaptalan rágalmakkal megtámadott Semjén Zsolt mellett, ő is elítélte az álhírterjesztést. 

„Az más kérdés, hogy miután emiatt elkezdték támadni, megpróbálta letagadni a saját szavait...Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Ez is azt üzeni számomra, hogy megéri küzdeni az igazságért!” – zárta posztját az elemző.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2025. szeptember 29. 15:21 Szerkesztve
Nem értem mit kell ezen problémázni. Álprofilokkal vissza kell gyalázni. Ha megdobnak kővel, dobj vissza féltéglával. Amúgy mekkora idiótának kell lenni ahhoz, hogy valakinek Pankotai legyen a politikai mérce. Egy sértődött kis idióta, aki hiányos képességei miatt a kormányt és tanárait okolja.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 29. 14:30 Szerkesztve
Deák Dániel! Túl sok magyarázkodás a beszélgetés után, házon kívül A Te imázsodhoz képest Pankotai Lilike ripityára vert. /MJK ® többmilliós tábora/ Van egy topik erről. 96% -ban gyalázzák Lilikét. Csúnya lány, buta lány, 💯 bibircsókos, ronda beszéd, szőrös mellű,stb. Semmi sem igaz a rágalmakból! Én egyedül, nem szidtam. 2027-ben már a mi táborunkban lesz. Visszatér! Nyugodj le Dániel!-:))) Ne picsogj!
Válasz erre
1
3
Ízisz
2025. szeptember 29. 14:26
Z. Csakígy tovább Dani!!!💯❗👍 Ne foglalkozz a szektások gyűlölködésével!!! Elég megmutatni mindenki számára a jelkemüket, ostobaságukat!!! 💯❗👌😊
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 29. 13:54
Ugyan,Dani,te önmagad egy karikatúra vagy…😥
Válasz erre
3
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!