Deák Dániel szerint tiszás csoportokban kiadták feladatba, hogy álprofilokkal gyalázzák őt

Pankotai Lili hazugsággal vádolta Deák Dánielt, aki erre bizonyítékokat mutatott be, és várja a bocsánatkérést (VIDEÓ)
„Bár a tiszás csoportokban kiadták feladatba, hogy névtelen álprofilokkal gyalázzanak engem a YouTube-on, de a Blikk nézői szavazását már nem tudták meghekkelni” – kezdte hétfői Facebook-bejegyzését Deák Dániel. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, Pankotai Lili hazugsággal vádolta meg az elemzőt, aki erre válaszul bizonyítékokat mutatott be az igazának alátámasztására, majd bocsánatkérésre szólította fel a liberális aktivistát.
Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a teljes vita bárki számára visszanézhető a YouTube-on.
„Jelen állás szerint a szavazók több mint 60 százaléka szerint én nyertem a vitát Pankotai Lilivel szemben.Természetesen nem annak örülök, hogy egy egyetemista lány ellen – aki jelenleg az egyik legfontosabb ellenzéki aktivista – megnyertem a vitát, ez nem nagy kunszt, hanem annak, hogy a már több tízezer néző többsége is látja, hogy a múlt heti Szőlő utcai ügy egy aljas és minden alapot nélkülöző ellenzéki álhírkampány volt” – fogalmazott Deák Dániel, majd hozátette: ez utóbbi állítást egyébként az ellenzéki aktivista sem tagadta,
a műsorban ő is kiállt az alaptalan rágalmakkal megtámadott Semjén Zsolt mellett, ő is elítélte az álhírterjesztést.
„Az más kérdés, hogy miután emiatt elkezdték támadni, megpróbálta letagadni a saját szavait...Köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Ez is azt üzeni számomra, hogy megéri küzdeni az igazságért!” – zárta posztját az elemző.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala