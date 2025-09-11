Csordogálnak a hangfelvételek: Tarr Zoltán elismerte, hogy Brüsszel meg akarja keseríteni a magyar kormány életét

Újabb belső hangfelvétel került nyilvánosságra Tarr Zoltánról, a Tisza Párt alelnökéről, amelyen arról beszél, hogyan egyeztet az Európai Parlament frakcióvezetőivel a magyar kormánnyal szembeni irányvonalról – írta meg a Magyar Nemzet.

Tarr elismerte, hogy Brüsszel célja megkeseríteni a magyar kormány életét – aminek következményei gyakran az ország egészét is érintik.

Brüsszeli kapcsolatok és befolyás

A portál emlékeztetett: a felvételen Tarr arról is beszámolt, hogy rendszeresen egyeztet az EP-frakciók vezetőivel, és konkrét javaslatokat tesz arra, milyen narratívát kövessenek Magyarországgal kapcsolatban.