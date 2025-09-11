Csordogálnak a hangfelvételek: Tarr Zoltán elismerte, hogy Brüsszel meg akarja keseríteni a magyar kormány életét

Újabb megdöbbentő hangfelvétel a tiszás Tarr Zoltánról: lengyel recept alapján buktatnák meg Orbán Viktort
A felforgatásban, a politikai tisztogatásban, a brüsszeli támogatásban látják a lehetőséget Magyar Péterék a kormányváltásra.
Újabb belső hangfelvétel került nyilvánosságra arról, ki instruálhatja a Tisza Párt EP-képviselőit Brüsszelben.
Újabb belső hangfelvétel került nyilvánosságra Tarr Zoltánról, a Tisza Párt alelnökéről, amelyen arról beszél, hogyan egyeztet az Európai Parlament frakcióvezetőivel a magyar kormánnyal szembeni irányvonalról – írta meg a Magyar Nemzet.
Tarr elismerte, hogy Brüsszel célja megkeseríteni a magyar kormány életét – aminek következményei gyakran az ország egészét is érintik.
A portál emlékeztetett: a felvételen Tarr arról is beszámolt, hogy rendszeresen egyeztet az EP-frakciók vezetőivel, és konkrét javaslatokat tesz arra, milyen narratívát kövessenek Magyarországgal kapcsolatban.
Mint írják:
ez újabb bizonyítéknak tekinthető, hogy a Tisza Párt szoros együttműködést folytat az uniós elittel, amely – a felvételek tanúsága szerint – a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik.
A Magyar Nemzet azt is felidézi, hogy a napokban több hasonló hangfelvétel is napvilágot látott, amelyekből kiderült, hogy a Tisza Párt kapcsolatot épített ki a Donald Tusk vezette lengyel kormánnyal, hogy átvegyék a konzervatív kormány elleni politikai stratégiákat.
Ezek kapcsán a Mandiner olvasóinak emlékezetes lehet például, hogy korábban Kollár Kinga, a párt EP-képviselője nyíltan arról beszélt egy bizottsági ülésen, hogy
az uniós pénzek visszatartása akadályozza Magyarország gazdasági fejlődését, és ennek „pozitív oldala”, hogy a romló életminőség erősíti az ellenzéket.
A fentiek tükrében a lap szerint tehát aligha lehet meglepő, hogy Tarr Zoltán már tavaly ősszel jelezte, hogy a Tisza Párt gyakran a néppárti álláspontokra támaszkodik, saját kidolgozott álláspont nélkül.
A minél rosszabb, annál jobb elvét vallja a tiszás képviselő az EP-ben, mert ettől vár kormányváltást, hatalomra jutást. Hogy is mondjam, momentumos és kommunista tempó. Szilvay Gergely írása.
Az ügy újabb dimenzióját Magyar Péter EP-képviselő mentelmi joga adja. Mint ismert: a politikus ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás, miután egy budapesti szórakozóhelyen a Dunába dobott egy mobiltelefont.
A Legfőbb Ügyészség kérte mentelmi jogának felfüggesztését, ám az Európai Parlamentben máig nem született döntés. Fideszes képviselők szerint ez is azt mutatja, hogy az uniós elit tudatosan védi a Tisza Párt vezetőjét.
Hiába szaporodnak a zűrös ügyek a TISZA Párt vezetője körül, úgy tűnik nincs félnivalója. Azonban egyes állítások szerint ennek nagy ára van.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás