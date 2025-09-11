Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tarr Zoltán Tisza Párt Kollár Kinga Brüsszel mentelmi jog Európai Unió hangfelvétel

Csordogálnak a hangfelvételek: Tarr Zoltán elismerte, hogy Brüsszel meg akarja keseríteni a magyar kormány életét

2025. szeptember 11. 09:04

Újabb belső hangfelvétel került nyilvánosságra arról, ki instruálhatja a Tisza Párt EP-képviselőit Brüsszelben.

2025. szeptember 11. 09:04
null

Újabb belső hangfelvétel került nyilvánosságra Tarr Zoltánról, a Tisza Párt alelnökéről, amelyen arról beszél, hogyan egyeztet az Európai Parlament frakcióvezetőivel a magyar kormánnyal szembeni irányvonalról – írta meg a Magyar Nemzet.

Tarr elismerte, hogy Brüsszel célja megkeseríteni a magyar kormány életét – aminek következményei gyakran az ország egészét is érintik.

Brüsszeli kapcsolatok és befolyás

A portál emlékeztetett: a felvételen Tarr arról is beszámolt, hogy rendszeresen egyeztet az EP-frakciók vezetőivel, és konkrét javaslatokat tesz arra, milyen narratívát kövessenek Magyarországgal kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint írják: 

ez újabb bizonyítéknak tekinthető, hogy a Tisza Párt szoros együttműködést folytat az uniós elittel, amely – a felvételek tanúsága szerint – a szuverenista Orbán-kormány megbuktatásán dolgozik.

Lengyel minták és titkolt program

A Magyar Nemzet azt is felidézi, hogy a napokban több hasonló hangfelvétel is napvilágot látott, amelyekből kiderült, hogy a Tisza Párt kapcsolatot épített ki a Donald Tusk vezette lengyel kormánnyal, hogy átvegyék a konzervatív kormány elleni politikai stratégiákat.

Ezek kapcsán a Mandiner olvasóinak emlékezetes lehet például, hogy korábban Kollár Kinga, a párt EP-képviselője nyíltan arról beszélt egy bizottsági ülésen, hogy

 az uniós pénzek visszatartása akadályozza Magyarország gazdasági fejlődését, és ennek „pozitív oldala”, hogy a romló életminőség erősíti az ellenzéket.

A fentiek tükrében a lap szerint tehát aligha lehet meglepő, hogy Tarr Zoltán már tavaly ősszel jelezte, hogy a Tisza Párt gyakran a néppárti álláspontokra támaszkodik, saját kidolgozott álláspont nélkül.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter mentelmi ügye

Az ügy újabb dimenzióját Magyar Péter EP-képviselő mentelmi joga adja. Mint ismert: a politikus ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás, miután egy budapesti szórakozóhelyen a Dunába dobott egy mobiltelefont. 

A Legfőbb Ügyészség kérte mentelmi jogának felfüggesztését, ám az Európai Parlamentben máig nem született döntés. Fideszes képviselők szerint ez is azt mutatja, hogy az uniós elit tudatosan védi a Tisza Párt vezetőjét.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2025. szeptember 11. 10:15 Szerkesztve
Dehogy! Brüsszel nem megkeseríteni akarja az életünket, hanem szimplán a vérünket akarja! Magyarországot Európa részeként vissza akarják kapcsolni a KÖZPÉNZSZIVATTYÚRA. Ez nem más, mint UKRAJNA: fegyver, hitel, piac, kábítószer, közrend hiánya, anarchia, majd AZ ABRSZOLÚT TOTALITÁRIUS BIRODALOM. Gyenge nemzetállamok mellett a nép semmit nem tud megvédeni, mindent szarért húgyért elad, hogy élni tudjon!!!!!!! KIHÚZZÁK ALÓLUNK A FÖLDET, A TULAJDONT, AZ ÉLETET!
Válasz erre
2
0
evass816
2025. szeptember 11. 10:05
>> ihavrilla "Ezért Tart tartaná megfelelőbb embernek az Unió." Jó választás! Legalább annyira bizalomgerjesztő az ábrázata, mint Tusknak... Szimpatikus ember, na!
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 11. 10:04
>>Lengyel minták és titkolt program<< Meséljek a lengyel eredményekről? Remek mintaadók, a 2 éve kormányzás eredményei: - 8 milliárd euró felvett hitel - a visszatartott EU pénzek 17%-át szerezték csak meg - 5,6%-os államháztartási hiány Ilyen még nem volt Magyarországon. De még lehet! 😂😂😂😂
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 11. 09:58
Onnan biztos, hogy ez marhaság, hogy az EP frakcióknak kurvára semmi szüksége Tarr "kommunikációstréning" Zoltán narratívát érintő szaktanácsaira. 😂😂😂😂
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!