Döbbenetes részletek derültek ki a miskei gyermekgyilkossággal kapcsolatban
A drogellenes kormánybiztos azt is elmondta, mennyi kábítószert foglaltak le a Delta-program keretében.
Minden ember élete felmérhetetlen kincs. Egyedi és megismételhetetlen. Ezért minden élet elvesztése felfoghatatlan tragédia. De egy gyermek elvesztése az egész társadalmat megrázza.
„Minden ember élete felmérhetetlen kincs. Egyedi és megismételhetetlen. Ezért minden élet elvesztése felfoghatatlan tragédia. De egy gyermek elvesztése az egész társadalmat megrázza.
A miskei gyermekgyilkosság, amelyben egy huszonkét hónapos kislány hunyt el, (a megalapozott gyanú szerint tragikus halálát nevelőapja okozta) nem csupán egy emberi és közösségi tragédia, hanem figyelmeztetés is: amikor egy drog, jelen esetben a kristály elözönli egy közösség életét, a társadalmi, morális és intézményi védelem gátjai összezuhanhatnak. Kifejezetten veszélyes ez akkor, ha ez a közösség hátrányos helyzetű térségben él és társadalmilag zárt. A Miskén, a 24.hu által közölt riport szerint, a helyiek így látják: »Ez a falu egy kristálynagyhatalom« – elismerve, hogy a kábítószer jelenléte és kínálata olyan méreteket öltött, amit a falusi élet hétköznapjai szinte normává tettek.
Mi az a »kristály«? A köznyelvben a »kristály« kifejezés metamfetamint jelöl – egy rendkívül erős, mesterségesen előállított stimulánst, amely olcsó, de rendkívül veszélyes designer drog. Az elterjedése a legszegényebb térségekben kezdődött, ahol a hagyományosan beszerezhető, magasabb árú drogok helyett a kristály lett az elérhető alternatíva – egy adag ára akár csak 300 forint környékén mozoghat. Hozzá kell tenni, hogy az eddig Magyarországon lefoglalt és »kristály« néven forgalmazott anyagok a valóságban több, mint 40 képletet takartak. Ennek az olcsó, de pszichésen elképesztően romboló szernek a használata nem csupán egyéni függőséget eredményez, hanem ennek egyenes következményeként széleskörű társadalmi lerombolódást. Az elemzések szerint, ahol a drog jelen van, ott gyakran kapcsolati erőszak, prostitúció és más bűnözés is kíséri. A fiatalok elsősorban ártatlan áldozatok, de könnyen a szenvedély rabjai lesznek, és behálózzák őket, hogy dílerként teremtsék elő maguknak a napi adagot.”
Ezt is ajánljuk a témában
A drogellenes kormánybiztos azt is elmondta, mennyi kábítószert foglaltak le a Delta-program keretében.
Nyitókép: Police.hu