Miske drog gyilkosság

Csend és a drog árnyéka – a miskei tragédia tanulságai

2025. szeptember 04. 15:23

Minden ember élete felmérhetetlen kincs. Egyedi és megismételhetetlen. Ezért minden élet elvesztése felfoghatatlan tragédia. De egy gyermek elvesztése az egész társadalmat megrázza.

2025. szeptember 04. 15:23
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„Minden ember élete felmérhetetlen kincs. Egyedi és megismételhetetlen. Ezért minden élet elvesztése felfoghatatlan tragédia. De egy gyermek elvesztése az egész társadalmat megrázza.

A miskei gyermekgyilkosság, amelyben egy huszonkét hónapos kislány hunyt el, (a megalapozott gyanú szerint tragikus halálát nevelőapja okozta) nem csupán egy emberi és közösségi tragédia, hanem figyelmeztetés is: amikor egy drog, jelen esetben a kristály elözönli egy közösség életét, a társadalmi, morális és intézményi védelem gátjai összezuhanhatnak. Kifejezetten veszélyes ez akkor, ha ez a közösség hátrányos helyzetű térségben él és társadalmilag zárt. A Miskén, a 24.hu által közölt riport szerint, a helyiek így látják: »Ez a falu egy kristálynagyhatalom« – elismerve, hogy a kábítószer jelenléte és kínálata olyan méreteket öltött, amit a falusi élet hétköznapjai szinte normává tettek.

Mi az a »kristály«? A köznyelvben a »kristály« kifejezés metamfetamint jelöl – egy rendkívül erős, mesterségesen előállított stimulánst, amely olcsó, de rendkívül veszélyes designer drog. Az elterjedése a legszegényebb térségekben kezdődött, ahol a hagyományosan beszerezhető, magasabb árú drogok helyett a kristály lett az elérhető alternatíva – egy adag ára akár csak 300 forint környékén mozoghat. Hozzá kell tenni, hogy az eddig Magyarországon lefoglalt és »kristály« néven forgalmazott anyagok a valóságban több, mint 40 képletet takartak. Ennek az olcsó, de pszichésen elképesztően romboló szernek a használata nem csupán egyéni függőséget eredményez, hanem ennek egyenes következményeként széleskörű társadalmi lerombolódást. Az elemzések szerint, ahol a drog jelen van, ott gyakran kapcsolati erőszak, prostitúció és más bűnözés is kíséri. A fiatalok elsősorban ártatlan áldozatok, de könnyen a szenvedély rabjai lesznek, és behálózzák őket, hogy dílerként teremtsék elő maguknak a napi adagot.”

Nyitókép: Police.hu

