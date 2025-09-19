Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök

„Búcsú a fegyverektől” – erős üzenetet küldött Orbán Viktor

2025. szeptember 19. 08:18

A miniszterelnök legújabb bejegyzésében kiemelte, hogy „mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk."

2025. szeptember 19. 08:18
null

„Búcsú a fegyverektől” – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. Ahogy korábban már beszámoltunk, hétfőn nyilvánosságra került egy videó a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz beszélt. A felvételen látható, hogy a politikus felsője alatt egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnak ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ő fegyverük az agresszió. A hazugság. A nagyotmondás. A hergelés. És végül: a pisztoly. Már nemcsak szavakban, hanem a maga fizikai valójában.”

 – jegyezte meg a miniszterelnök a bejegyzésben. Orbán Viktor kiemelte, hogy „Nálunk nincs fegyver A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik.”

A miniszterelnök ezen a ponton megemlékezett arról is, hogy a kormány milyen eredményeket ért el az elmúlt években. Ilyenek például:

  • ”Az 1000 kilométer autópálya és autóút, amit megépítettünk.
  • A családtámogatások, amiket bevezettünk. 
  • Az egymillió új munkahely, amit létrehoztunk. 
  • A 13. havi nyugdíj, amit visszaadtunk. 
  • Az Otthon Start program és a rezsicsökkentés. 
  • A béke, amiért nap mint nap kiállunk. 
  • És az a rengeteg terv, amivel Magyarországot Európa legnagyszerűbb, legélhetőbb, legbiztonságosabb országává tesszük.” 

Mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk. Ők meg egy pisztolyt a zsebükben”

 – emelte ki végül a kormányfő.

Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
•••
2025. szeptember 19. 08:56 Szerkesztve
Völner Pál, L. Simon László, Bohács Zsolt, Zsigó Róbert, Rogán Antall. Eddig. Búcsú a tetvektől. ;)
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 19. 08:52
Bizonyára van politikai hozadéka ezen eset részletes kitárgyalásának, mégis, úgy vélem, hogy jogosan vetül fel a "vékony-jég" gondolata...
Válasz erre
0
0
Lixus
2025. szeptember 19. 08:50
Most nézzük meg miből: 2010. május 29.-én megalakul a Fidesz kormány. Államadósság: 19,933 milliárd Ft. 2025. július 31.-én az államadósság: 60,175 milliárd Ft. Ez negyvenezer milliárd Ft különbség, köszönöm nincs több mondanivalóm.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 19. 08:38
Z. "A világban soha nem látott mértékben elszabadultak az indulatok! Nem kell nagy intelligencia ahhoz, hogy észrevegyük Ronald Reagan elhíresült mondásának beteljesülését a világban és immáron Mo.-on is. Az elhíresült mondás, amely szerint: „Ha a fasizmus valaha is megérkezik Amerikába, akkor az a liberalizmus képében fog jönni”! Mi itt Közép-Európában annyiban vagyunk előbbre ez ügyben, hogy az anarchizmus szinte minden válfaját meg- és kitapasztaltuk." 💯👎😡❗
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!