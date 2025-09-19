„Búcsú a fegyverektől” – erős üzenetet küldött Orbán Viktor

Az ügyvéd is elismerte: Ruszin-Szendi Romulusz nem vihetett volna magával fegyvert a tiszás gyűlésre
A törvények szerint nyilvános gyűlésen senkinél sem lehet fegyver.
A miniszterelnök legújabb bejegyzésében kiemelte, hogy „mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk."
„Búcsú a fegyverektől” – írja legújabb Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök. Ahogy korábban már beszámoltunk, hétfőn nyilvánosságra került egy videó a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz beszélt. A felvételen látható, hogy a politikus felsője alatt egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnak ki.
Ezt is ajánljuk a témában
A törvények szerint nyilvános gyűlésen senkinél sem lehet fegyver.
Az ő fegyverük az agresszió. A hazugság. A nagyotmondás. A hergelés. És végül: a pisztoly. Már nemcsak szavakban, hanem a maga fizikai valójában.”
– jegyezte meg a miniszterelnök a bejegyzésben. Orbán Viktor kiemelte, hogy „Nálunk nincs fegyver A mi erőnket a szavaink, a tetteink jelentik.”
A miniszterelnök ezen a ponton megemlékezett arról is, hogy a kormány milyen eredményeket ért el az elmúlt években. Ilyenek például:
Mi a magyar emberek bizalmát hordozzuk. Ők meg egy pisztolyt a zsebükben”
– emelte ki végül a kormányfő.
Nyitókép forrása: Brendan Smialowski / AFP