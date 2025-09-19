Botrány: Toroczkai László informátora egy felfüggesztett, korrupcióban érintett végrehajtó

Vasárnap a Szent István bazilikánál hajtanak fejet Charlie Kirk emléke előtt
Pártpolitikai felfogástól, vallási hovatartozástól függetlenül várják az érdeklődőket a szervezők.
A Mi Hazánk elnöke csütörtökön „döntő bizonyítékként” közzétett hangfelvételei nem tartalmaznak inkrimináló állítást a megnevezett politikusokról.
A Magyar Nemzet értesülése szerint egy sértett, praxisa elvesztésétől tartó végrehajtó lehet Toroczkai László rejtélyes informátora. A férfit folyamatos szabálytalanságok miatt felfüggesztették, és korábban illegálisan jutott hozzá a Schadl ügy nyomozati anyagaihoz.
Közben a Mi Hazánk elnöke által csütörtökön „döntő bizonyítékként” bemutatott felvételeken említett politikusokról semmi inkrimináló nem hangzik el.
A lap információi szerint a sokat hivatkozott informátor Kiss Ferenc felfüggesztett végrehajtó, aki mindent megtenne, hogy megtarthassa jól jövedelmező praxisát. Úgy tudjuk, jogászi körökből származó, őt ismerő források pszichésen instabil, sértett emberként írják le, aki attól tart, végleg elveszíti a végrehajtói munkáját.
Toroczkai László csütörtökön olyan hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeket „döntő bizonyítékként” tálalt, és igyekezett azokat „kontextusba helyezni”. A mindössze néhány mondatos beszélgetésfoszlányokból azonban érdemi új információ nemigen derül ki.
A közzétett két beszélgetéstöredéken állításuk szerint egy végrehajtó beszél az informátorral. A felvételeken elhangzik Rogán Antal miniszter és Zsigó Róbert államtitkár neve, azonban
a meg nem nevezett résztvevők semmi inkriminálót nem mondanak róluk, és az is kiderül, hogy nincs közvetlen kapcsolatuk az említett politikusokkal.
A Magyar Nemzet értesülése szerint a felvételekben csak informátorként emlegetett férfi Kiss Ferenc. Úgy tudjuk, már évekkel ezelőtt illegális úton megszerezte a Schadl ügy nyomozati anyagait, amelyeket arra akart felhasználni, hogy megőrizze végrehajtói pozícióját. Többen is megerősítették, hogy hangoztatta, amennyiben elveszíti a praxisát, a sajtóhoz és ellenzéki politikusokhoz fordul.
A férfi azért féltheti a pozícióját, mert munkája minőségével kapcsolatban többször merültek fel problémák, és a folyamatos szabálytalan működése miatt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar több alkalommal is ellenőrzést indított vele szemben. 2024 novemberében az ellene folyó fegyelmi eljárás nyomán a bíróság felfüggesztette Kiss Ferenc végrehajtói státuszát, ami komoly anyagi veszteséget jelenthet számára, mivel az elmúlt öt évben átlagosan évi közel 60 millió forint adózás utáni eredményt ért el.
Rendezett ügyvitelre az sem utal, hogy 2024 decemberében nem adta át utódjának irodája elektronikus ügyadatbázisát. Mindezek alapján nem lenne meglepő, ha ezek után Kiss nem válogatna az eszközökben, csak hogy megtarthassa a pozícióját.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter
***
Ezt is ajánljuk a témában
Pártpolitikai felfogástól, vallási hovatartozástól függetlenül várják az érdeklődőket a szervezők.