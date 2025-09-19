Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Nemzet bizonyíték Toroczkai László felvétel miniszter

Botrány: Toroczkai László informátora egy felfüggesztett, korrupcióban érintett végrehajtó

2025. szeptember 19. 18:25

A Mi Hazánk elnöke csütörtökön „döntő bizonyítékként” közzétett hangfelvételei nem tartalmaznak inkrimináló állítást a megnevezett politikusokról.

2025. szeptember 19. 18:25
null

A Magyar Nemzet értesülése szerint egy sértett, praxisa elvesztésétől tartó végrehajtó lehet Toroczkai László rejtélyes informátora. A férfit folyamatos szabálytalanságok miatt felfüggesztették, és korábban illegálisan jutott hozzá a Schadl ügy nyomozati anyagaihoz.

Közben a Mi Hazánk elnöke által csütörtökön „döntő bizonyítékként” bemutatott felvételeken említett politikusokról semmi inkrimináló nem hangzik el.

A lap információi szerint a sokat hivatkozott informátor Kiss Ferenc felfüggesztett végrehajtó, aki mindent megtenne, hogy megtarthassa jól jövedelmező praxisát. Úgy tudjuk, jogászi körökből származó, őt ismerő források pszichésen instabil, sértett emberként írják le, aki attól tart, végleg elveszíti a végrehajtói munkáját.

Toroczkai László csütörtökön olyan hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeket „döntő bizonyítékként” tálalt, és igyekezett azokat „kontextusba helyezni”. A mindössze néhány mondatos beszélgetésfoszlányokból azonban érdemi új információ nemigen derül ki.

A közzétett két beszélgetéstöredéken állításuk szerint egy végrehajtó beszél az informátorral. A felvételeken elhangzik Rogán Antal miniszter és Zsigó Róbert államtitkár neve, azonban

a meg nem nevezett résztvevők semmi inkriminálót nem mondanak róluk, és az is kiderül, hogy nincs közvetlen kapcsolatuk az említett politikusokkal.

A Magyar Nemzet értesülése szerint a felvételekben csak informátorként emlegetett férfi Kiss Ferenc. Úgy tudjuk, már évekkel ezelőtt illegális úton megszerezte a Schadl ügy nyomozati anyagait, amelyeket arra akart felhasználni, hogy megőrizze végrehajtói pozícióját. Többen is megerősítették, hogy hangoztatta, amennyiben elveszíti a praxisát, a sajtóhoz és ellenzéki politikusokhoz fordul.

A férfi azért féltheti a pozícióját, mert munkája minőségével kapcsolatban többször merültek fel problémák, és a folyamatos szabálytalan működése miatt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar több alkalommal is ellenőrzést indított vele szemben. 2024 novemberében az ellene folyó fegyelmi eljárás nyomán a bíróság felfüggesztette Kiss Ferenc végrehajtói státuszát, ami komoly anyagi veszteséget jelenthet számára, mivel az elmúlt öt évben átlagosan évi közel 60 millió forint adózás utáni eredményt ért el.

Rendezett ügyvitelre az sem utal, hogy 2024 decemberében nem adta át utódjának irodája elektronikus ügyadatbázisát. Mindezek alapján nem lenne meglepő, ha ezek után Kiss nem válogatna az eszközökben, csak hogy megtarthassa a pozícióját.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ekeke1
2025. szeptember 19. 20:17
" már évekkel ezelőtt illegális úton megszerezte a Schadl ügy nyomozati anyagait, amelyeket arra akart felhasználni, hogy megőrizze végrehajtói pozícióját. " Bocs, de ez így hogy?
Válasz erre
1
0
k
2025. szeptember 19. 19:55
A végrehajtási törvény csak legfeljebb 260 oldalas füzet, és korábban teljesen jogosan a végrehajtói munkát gimnáziumi érettségivel is el lehetett végezni. Hiba volt a FIDESZ részéről az hogy a végrehajtói munka végzését "JOGI" diplomához kötötte. Ez elindította a végrehajtók közötti intrikát, és ez az intrika vezetett a végrehajtók problémájához.
Válasz erre
0
1
Dermedve
2025. szeptember 19. 19:48
A Virradat Program eléggé szánalmas kreálmány.
Válasz erre
2
0
Berendel
•••
2025. szeptember 19. 19:46 Szerkesztve
Ne feledjük, hogy a végrehajtó maffia leleplezését, ami már bírósági szakaszban is van, Torockainak köszönhetjük. Ha a leleplezéshez egy korrupt felfüggesztett végrehajtótól szerezte az infót, attól a leleplezés még nem válik érvénytelenné. Sőt, az csak jó, ha a maffia tagjai egymást buktatják le.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!