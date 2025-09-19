Botrány: Toroczkai László informátora egy felfüggesztett, korrupcióban érintett végrehajtó

A Magyar Nemzet értesülése szerint egy sértett, praxisa elvesztésétől tartó végrehajtó lehet Toroczkai László rejtélyes informátora. A férfit folyamatos szabálytalanságok miatt felfüggesztették, és korábban illegálisan jutott hozzá a Schadl ügy nyomozati anyagaihoz.

Közben a Mi Hazánk elnöke által csütörtökön „döntő bizonyítékként” bemutatott felvételeken említett politikusokról semmi inkrimináló nem hangzik el.

A lap információi szerint a sokat hivatkozott informátor Kiss Ferenc felfüggesztett végrehajtó, aki mindent megtenne, hogy megtarthassa jól jövedelmező praxisát. Úgy tudjuk, jogászi körökből származó, őt ismerő források pszichésen instabil, sértett emberként írják le, aki attól tart, végleg elveszíti a végrehajtói munkáját.

Toroczkai László csütörtökön olyan hangfelvételeket hozott nyilvánosságra, amelyeket „döntő bizonyítékként” tálalt, és igyekezett azokat „kontextusba helyezni”. A mindössze néhány mondatos beszélgetésfoszlányokból azonban érdemi új információ nemigen derül ki.

A közzétett két beszélgetéstöredéken állításuk szerint egy végrehajtó beszél az informátorral. A felvételeken elhangzik Rogán Antal miniszter és Zsigó Róbert államtitkár neve, azonban