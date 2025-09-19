Botrány: elismerte jelenlegi munkaadója, hogy nőt bántalmazott a kutyapártos képviselőjelölt

Bár a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora még sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az esetet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) már egyértelműen elismerte, hogy nőt bántalmazott Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) képviselőjelöltje, aki vasárnap száll harcba a kerületi pozícióért.

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje. Azután vetett igazán nagy hullámokat, hogy Ferencz Orsolya, a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésben kérte az eset tisztázását.

A hírek szerint Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt józsefvárosi jelöltje oktatóként viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit többek szeme láttára bántalmazott a MOME udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben. A MOME rektora nem cáfolta a híreket, de többet nem közölt róla, a vizsgálat tényét viszont megerősítette. Az ELTE ugyanakkor a Magyar Nemzet kérdésére már egyértelműen elismerte a történteket. Mint írták:

a cselekményeket Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatójaként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen követte el. Az ELTE-n néhány hónapja dolgozik. A jogviszony létesítésekor semmilyen információval nem rendelkeztünk a cselekményről és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatott etikai eljárásról.

A Balázs mögött álló baloldali városvezetés egyelőre teljes hallgatásba burkolózott, ahogyan maga az érintett sem volt hajlandó nyilatkozni.