09. 20.
szombat
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Magyar Kétfarkú Kutyapárt vizsgálat Balázs András diáklány

Botrány: elismerte jelenlegi munkaadója, hogy nőt bántalmazott a kutyapártos képviselőjelölt

2025. szeptember 19. 22:35

A jelenlegi munkáltató, az ELTE azzal védekezik, hogy „a jogviszony létesítésekor semmilyen információval nem rendelkeztünk a cselekményről és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatott etikai eljárásról”.

2025. szeptember 19. 22:35
null

Bár a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora még sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az esetet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) már egyértelműen elismerte, hogy nőt bántalmazott Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) képviselőjelöltje, aki vasárnap száll harcba a kerületi pozícióért. 

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje. Azután vetett igazán nagy hullámokat, hogy Ferencz Orsolya, a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésben kérte az eset tisztázását.

A hírek szerint Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt józsefvárosi jelöltje oktatóként viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit többek szeme láttára bántalmazott a MOME udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben. A MOME rektora nem cáfolta a híreket, de többet nem közölt róla, a vizsgálat tényét viszont megerősítette. Az ELTE ugyanakkor a Magyar Nemzet kérdésére már egyértelműen elismerte a történteket. Mint írták: 

a cselekményeket Balázs András a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatójaként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen követte el. Az ELTE-n néhány hónapja dolgozik. A jogviszony létesítésekor semmilyen információval nem rendelkeztünk a cselekményről és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytatott etikai eljárásról.  

A Balázs mögött álló baloldali városvezetés egyelőre teljes hallgatásba burkolózott, ahogyan maga az érintett sem volt hajlandó nyilatkozni. 

Nyitókép: Facebook

 

cutcopy
•••
2025. szeptember 19. 23:49
"viszonyt folytatott egy diáklánnyal, akit többek szeme láttára bántalmazott a MOME udvarán" Ez a bizonyos kétfarkú bántalmazó viszony a másik farokkal..
westend
2025. szeptember 19. 23:07
ki a négy hajléktalan a képen?
westend
2025. szeptember 19. 23:00
Mérővera már felszólította a szőrmókot hogy távozzon a közéletből?
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 19. 22:52
Ránézésre is az a tipikus elnyomott komplexusos fajta, amelyik a gyengébbeken éli ki magát.
