Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Balázs András Ferencz Orsolya

Nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje – Ferencz Orsolya azonnali tisztázást követel

2025. szeptember 19. 09:27

Ferencz Orsolya tisztázást követel a Kutyapárt jelöltjétől. Felszólította Balázs András kutyapártos politikust, hogy haladéktalanul tisztázza magát a vádak alól, ha közszereplő akar lenni.

2025. szeptember 19. 09:27
null

Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazással vádolt oktatójáról – derül ki a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.

Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá a Magyar Nemzet cikke szerint Ferencz Orsolya egy csütörtöki sajtótájékoztatón, miután a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) állásfoglalásában sem cáfolta meg a kutyapárti jelölt ellen felmerülő vádakat.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, 

Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt józsefvárosi jelöltje a hírek szerint egyetemi oktatóként nőt bántalmazhatott a MOME udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben.

Ferencz Orsolya a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy főleg egy olyan embernek kell tisztáznia magát a vádak alól, aki közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.

Józsefvárosban időközi választás lesz vasárnap. A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt színeiben a nőbántalmazással vádolt Balázs András és a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos küzd majd meg a képviselői posztért.

Ferencz Orsolya saját Facebookján is nyilvánosságra hozta a levél szövegét, amelyet a MOME rektorának küldött.

„Tisztelt Rektor Úr!

Szeretnék érdeklődni, hogy igazak-e azok, a sajtóban megjelent állítások, amelyek szerint az egyetem egy hölgy bántalmazásának ügyében Balázs András ellen etikai vizsgálatot folytatott le, majd a vizsgálat eredményeképpen Balázs András jogviszonyát meg is szüntette.

Balázs András jelenleg a Józsefvárosban zajló időközi önkormányzati választás egyik képviselőjelöltje, így az ügy tisztázása mindenképpen közügy.

Soron kívüli  szíves válaszát várva, 
tisztelettel:

Dr. Ferencz Orsolya

országgyűlési képviselő”

A képviselő bejegyzésében azt írta, egyelőre még nem kapott választ.

Kerestük telefonon Balázs Andrást, hogy reagáljon az ügyre, de nem válaszolt hívásunkra.

Nyitókép: Balázs András (baloldalon) Pikó Andrással és Jámbor Andrással (Forrás: Facebook)
 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
karcos-2
2025. szeptember 19. 11:36
Beérett Majka és Kribi erőszakra való felhívása uszítása.
Egyszeriember
2025. szeptember 19. 11:31
Kutyabarátként mindig is zavart a drogos "viccpárt" (ez igazán baloldali műfaj) elnevezése. Ha mindenképpen szeretnék "Két"-tel kezdeni, javaslataim a következők: Kétarcúak Pártja, Kétszínűek Pártja, Kétes Erkölcsűek Pártja, Kétségbeejtő Elmeállapotúak Pártja. Ezek nem sértőek a kutyákra és mindegyik igazabb is.
makapaka2
2025. szeptember 19. 11:30
Józsefvárosból újra nyóckert sikerült csinálnia a baloldalnak.
buckafej-2
2025. szeptember 19. 11:28
Egy kép többet mond ezer szónál.
