Nőt bántalmazhatott a Kutyapárt józsefvárosi jelöltje – Ferencz Orsolya azonnali tisztázást követel

Időközi választásra készülnek Józsefvárosban – a kerület biztonsága a tét
A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.
Ferencz Orsolya tisztázást követel a Kutyapárt jelöltjétől. Felszólította Balázs András kutyapártos politikust, hogy haladéktalanul tisztázza magát a vádak alól, ha közszereplő akar lenni.
Ferencz Orsolya tájékoztatást kért a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemtől a Kutyapárt nőbántalmazással vádolt oktatójáról – derül ki a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.
Balázs Andrásnak haladéktalanul tisztáznia kell magát a vádak alól – húzta alá a Magyar Nemzet cikke szerint Ferencz Orsolya egy csütörtöki sajtótájékoztatón, miután a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) állásfoglalásában sem cáfolta meg a kutyapárti jelölt ellen felmerülő vádakat.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban,
Balázs András, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt józsefvárosi jelöltje a hírek szerint egyetemi oktatóként nőt bántalmazhatott a MOME udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben.
Ezt is ajánljuk a témában
A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz–KDNP képviselője küzd majd meg vasárnap a képviselői posztért.
Ferencz Orsolya a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy főleg egy olyan embernek kell tisztáznia magát a vádak alól, aki közszereplővé kíván válni és közbizalmat kér a választópolgároktól.
Józsefvárosban időközi választás lesz vasárnap. A két független jelölt mellett a Kétfarkú Kutya Párt színeiben a nőbántalmazással vádolt Balázs András és a Fidesz–KDNP jelöltje, Kozma Lajos küzd majd meg a képviselői posztért.
Ferencz Orsolya saját Facebookján is nyilvánosságra hozta a levél szövegét, amelyet a MOME rektorának küldött.
„Tisztelt Rektor Úr!
Szeretnék érdeklődni, hogy igazak-e azok, a sajtóban megjelent állítások, amelyek szerint az egyetem egy hölgy bántalmazásának ügyében Balázs András ellen etikai vizsgálatot folytatott le, majd a vizsgálat eredményeképpen Balázs András jogviszonyát meg is szüntette.
Balázs András jelenleg a Józsefvárosban zajló időközi önkormányzati választás egyik képviselőjelöltje, így az ügy tisztázása mindenképpen közügy.
Soron kívüli szíves válaszát várva,
tisztelettel:
Dr. Ferencz Orsolya
országgyűlési képviselő”
A képviselő bejegyzésében azt írta, egyelőre még nem kapott választ.
Kerestük telefonon Balázs Andrást, hogy reagáljon az ügyre, de nem válaszolt hívásunkra.
Nyitókép: Balázs András (baloldalon) Pikó Andrással és Jámbor Andrással (Forrás: Facebook)