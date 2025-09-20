Szakértő a Kutyapárt nőverési botrányba keveredett politikusáról: Aki képtelen az indulatait megfékezni, az legalább közfeladatot ne lásson el!

Hamar véget érhet a Kutyapárt józsefvárosi bohóckodása: Balázs András korábbi munkahelye sem cáfolta a jelölt nőbántalmazását
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora nem kelt a volt munkavállalójának védelmére.
Hal Melinda klinikai szakpszichológust kérdeztük Balázs András ügyéről.
Szeptember 21-én időközi önkormányzati választást tartanak Józsefvárosban. Ezen ringbe száll Balázs András is, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje. A civilben egyetemi oktatóról azonban az derült ki, hogy nőt bántalmazhatott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben.
Megszólalt Ferencz Orsolya fideszes parlamenti képviselő is, aki felszólította Balázst, hogy haladéktalanul tisztázza magát a vádak alól, ha közszereplő akar lenni és közbizalmat kér a választópolgároktól.
Az ügyben megkérdeztük Hal Melinda klinikai szakpszichológust is.
Milyen üzenete van annak, ha egy párt úgy indítja el a jelöltjét egy választáson, hogy vizsgálat folyik ellene egy nő bántalmazásának vádja miatt?
Az ügy részleteiről magam is csak a médiából tájékozódtam, ezért általánosságban fogalmazok. Az erőszak senki részéről nem megengedett. Egy közszereplőnek különös felelőssége van ebben a kérdésben, kiváltképp egy ilyen forrongó, indulatos és erőszakos világban. Egyelőre sem tisztázás, sem magyarázat nem történt, így felelősségvállalásról aligha beszélhetünk. Ha valaki egy ilyen ügyben nem vállalja még a tisztázást sem, akkor feltételezem, hogy más ügyben sem fogja. Márpedig a képviselők vannak az emberekért és nem fordítva kellene lennie.
Tudomásom szerint ez azóta sem történt meg, ami minimum egy nagy kérdőjelet kell, hogy jelentsen a választók szemében. Ha történt valami, akkor azért, ha nem, akkor meg azért. Így látnám fairnek a polgárokkal és a lehetséges áldozattal szemben egyaránt.
Milyen személyiségre vall az, ha valaki férfi oktatóként egy nőt bántalmaz egy egyetemi campuson?
Nem ismerem a személyt, kevés az információ magáról a személyiségről. Azonban ha bárki szívére teszi a kezét, mindenki tudja, hogy mindegyik ilyen cselekedet morálisan elítélendő. Az, aki képtelen indulatait megfékezni felnőtt emberként, az legalább közfeladatot ne lásson el. Egyébként úgy hiszem, mindenkinek ez a véleménye, aki valamilyen módon kapcsolatba került erőszakkal, legyen az személyes, szakmai vagy a médiából vett tragikus példa.
Nyitóképünk: Facebook/MKKP, Józsefváros