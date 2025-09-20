Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Időközi önkormányzati képviselő-választás Hal Melinda Moholy-Nagy Művészeti Egyetem erőszak Magyar Kétfarkú Kutya Pár vizsgálat Józsefváros Balázs András

Szakértő a Kutyapárt nőverési botrányba keveredett politikusáról: Aki képtelen az indulatait megfékezni, az legalább közfeladatot ne lásson el!

2025. szeptember 20. 21:21

Hal Melinda klinikai szakpszichológust kérdeztük Balázs András ügyéről.

2025. szeptember 20. 21:21
Balázs András, nőverő kutyapárti politikus

Szeptember 21-én időközi önkormányzati választást tartanak Józsefvárosban. Ezen ringbe száll Balázs András is, aki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltje. A civilben egyetemi oktatóról azonban az derült ki, hogy nőt bántalmazhatott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem udvarán, ami miatt etikai vizsgálat is indult az intézményben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Megszólalt Ferencz Orsolya fideszes parlamenti képviselő is, aki felszólította Balázst, hogy haladéktalanul tisztázza magát a vádak alól, ha közszereplő akar lenni és közbizalmat kér a választópolgároktól.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügyben megkérdeztük Hal Melinda klinikai szakpszichológust is.

Milyen üzenete van annak, ha egy párt úgy indítja el a jelöltjét egy választáson, hogy vizsgálat folyik ellene egy nő bántalmazásának vádja miatt?

Az ügy részleteiről magam is csak a médiából tájékozódtam, ezért általánosságban fogalmazok. Az erőszak senki részéről nem megengedett. Egy közszereplőnek különös felelőssége van ebben a kérdésben, kiváltképp egy ilyen forrongó, indulatos és erőszakos világban. Egyelőre sem tisztázás, sem magyarázat nem történt, így felelősségvállalásról aligha beszélhetünk. Ha valaki egy ilyen ügyben nem vállalja még a tisztázást sem, akkor feltételezem, hogy más ügyben sem fogja. Márpedig a képviselők vannak az emberekért és nem fordítva kellene lennie.

Ferencz Orsolya felszólította Balázst, hogy tisztázza magát az ügyben.

Tudomásom szerint ez azóta sem történt meg, ami minimum egy nagy kérdőjelet kell, hogy jelentsen a választók szemében. Ha történt valami, akkor azért, ha nem, akkor meg azért. Így látnám fairnek a polgárokkal és a lehetséges áldozattal szemben egyaránt.

Milyen személyiségre vall az, ha valaki férfi oktatóként egy nőt bántalmaz egy egyetemi campuson?

Nem ismerem a személyt, kevés az információ magáról a személyiségről. Azonban ha bárki szívére teszi a kezét, mindenki tudja, hogy mindegyik ilyen cselekedet morálisan elítélendő. Az, aki képtelen indulatait megfékezni felnőtt emberként, az legalább közfeladatot ne lásson el. Egyébként úgy hiszem, mindenkinek ez a véleménye, aki valamilyen módon kapcsolatba került erőszakkal, legyen az személyes, szakmai vagy a médiából vett tragikus példa.

Nyitóképünk: Facebook/MKKP, Józsefváros

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. szeptember 20. 22:01
Ez tanár ? És milyen szakos ? : erőszakos .
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. szeptember 20. 21:51
Én a vak komondorra gondolok…😉
Válasz erre
0
2
nemenvagyoken
2025. szeptember 20. 21:43
Gondolom, ha ezt egy jobboldali tanár követte volna el, a libsik már epét hánynának, most viszont kussolnak, az elkövetőt pedig "feljebb buktatják". Senki sem vonul az utcára, hogy tüntessen a bántalmazott nő(k) mellett, nem harsog az ellenzéki média, hogy milyen szörnyű dolog a nőverés. Ezt már sajnos megszokhattuk tőlük, mert ha az ő fajtájuk követ el valamit, akkor mindenki lapít, mint szar a fűben. Én csak azt nem értem, hogy ilyenkor a kormány miért nem lép közbe, és hogy a baloldalon miért nincs soha semminek sem következménye.
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. szeptember 20. 21:30
A falkája már az eltén biztosított neki új lehetőséget a nőverésre.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!