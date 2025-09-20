Szakértő a Kutyapárt nőverési botrányba keveredett politikusáról: Aki képtelen az indulatait megfékezni, az legalább közfeladatot ne lásson el!

Milyen üzenete van annak, ha egy párt úgy indítja el a jelöltjét egy választáson, hogy vizsgálat folyik ellene egy nő bántalmazásának vádja miatt?

Az ügy részleteiről magam is csak a médiából tájékozódtam, ezért általánosságban fogalmazok. Az erőszak senki részéről nem megengedett. Egy közszereplőnek különös felelőssége van ebben a kérdésben, kiváltképp egy ilyen forrongó, indulatos és erőszakos világban. Egyelőre sem tisztázás, sem magyarázat nem történt, így felelősségvállalásról aligha beszélhetünk. Ha valaki egy ilyen ügyben nem vállalja még a tisztázást sem, akkor feltételezem, hogy más ügyben sem fogja. Márpedig a képviselők vannak az emberekért és nem fordítva kellene lennie.

Ferencz Orsolya felszólította Balázst, hogy tisztázza magát az ügyben.

Tudomásom szerint ez azóta sem történt meg, ami minimum egy nagy kérdőjelet kell, hogy jelentsen a választók szemében. Ha történt valami, akkor azért, ha nem, akkor meg azért. Így látnám fairnek a polgárokkal és a lehetséges áldozattal szemben egyaránt.

Milyen személyiségre vall az, ha valaki férfi oktatóként egy nőt bántalmaz egy egyetemi campuson?