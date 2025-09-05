Ft
Magyarország bíró bíróság állatkínzás jogszabály pénzbírság kutya Gulyás Gergely ügyészség ítélet

Felháborító ítélet született: olcsón megúszta az állatkínzó

2025. szeptember 05. 19:57

Betelt a pohár Gulyás Gergelynél, kőkeményen beszólt annak a bírónak, aki meglátása szerint nem alkalmazta a jogszabályokat.

2025. szeptember 05. 19:57
null

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, hétfőn egy férfi Tiszaalpár és Kecskemét között a kocsija vontatóhorogjára kötötte a kutyáját és 95 km/h-s sebességgel húzni kezdte. Az állatkínzót – egy 66 éves férfit – a Kecskeméti Törvényszék pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban. A férfinak a nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forintot kell fizetnie.

A hír hallatán teljesen felháborodott Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

„Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 244. §)

Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett”

– írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Sajnos a bíráknak kutya baja, ha nem alkalmazzák a jogszabályokat”

– tette hozzá ironikusan.

Nyitókép: Facebook

vakiki
2025. szeptember 05. 21:24
Ez bíró?! Érzéketken,lelkiszegény bitang alak. Őt is dutyiba kellene csukni a vadállat álkatkínzóval együtt.
pipa89
2025. szeptember 05. 20:50
Nekem a szabadságvesztés is kevés! Hiányzik a törvényből az állattartástól való életfogytig eltiltás! A pedofilok mintájára egy köznyilvános nyilvántartás az ilyen emberekről, + a rendőrség bármikor ellenőrizhesse!
Dermedve
2025. szeptember 05. 20:48
A magyar bírói kar elérte, hogy a tekintélye kimerűl a fakalapács csapkodásával.
bannedop03-2
2025. szeptember 05. 20:43
A bíró legfeljebb érzéketlen volt, a tettes egy szadista állat, aki megérdemelné, hogy őt is vonóhorog után kössék és 95 km/órával megfuttassák.
