Felháborító ítélet született: olcsón megúszta az állatkínzó

Ahogy arról már lapunk is beszámolt, hétfőn egy férfi Tiszaalpár és Kecskemét között a kocsija vontatóhorogjára kötötte a kutyáját és 95 km/h-s sebességgel húzni kezdte. Az állatkínzót – egy 66 éves férfit – a Kecskeméti Törvényszék pénzbüntetésre ítélte gyorsított eljárásban. A férfinak a nem jogerős ítélet szerint 425 ezer forintot kell fizetnie.

A hír hallatán teljesen felháborodott Facebook-oldalán Gulyás Gergely.

„Ha valaki egy kilométeren keresztül az autójával a kocsi után kötve vonszolja a kutyáját, majd utána még állatorvoshoz sem viszi biztos pusztulásra ítélve ezzel, az nyilvánvalóan az állatnak különös szenvedést okozó állatkínzás, ami 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Btk. 244. §)

Ehelyett pénzbüntetést kiszabni ellentétes a törvénnyel. Az egyetlen remény, hogy az ügyészség súlyosbításért fellebbezett”

– írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Sajnos a bíráknak kutya baja, ha nem alkalmazzák a jogszabályokat”

– tette hozzá ironikusan.