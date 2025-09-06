Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Farkasházy Tivadar Partizán Bakács Tibor

Bakács, az Orbán-gyűlölő szalámitolvaj megint piszkoskodott, vérében van a szemétkedés

2025. szeptember 06. 22:24

Nem tud kibújni a bőréből.

2025. szeptember 06. 22:24
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Emlékeznek még Bakács Tiborra? Egyre kevesebben, hiszen ő már nem tényező a közéletben. Legutóbb tavaly írtam róla egy Partizán-interjú kapcsán, ahol sütött belőle a sértődöttségéből fakadó mérhetetlen gyűlölet és keserűség.

Az egykori celeb újságíró még a baloldali figurák közül is mindig a legellenszenvesebbek közül való volt, pedig valljuk be, elég nagy volt a verseny. Bakács büszkén feszített Che Guevarát ábrázoló vörös pólóban és osztotta az észt a tőle megszokott liberális felsőbbrendűséggel egy tehetségkutató zsűrijében, majd egy nagyon kínos ügybe keveredett, és lekerült a kereskedelmi tévék műsoráról. Az történt, hogy nemes egyszerűséggel elkapták az egyik bevásárlóközpontban, amint téliszalámit lopott. A régi elvtársa, Farkasházy Tivadar segítő balkezet nyújtott neki a Hócipőnél:

»Hibázott, de a vétke nem akkora súlyú, hogy emiatt megfosszuk attól, amihez igazán ért. Remek újságíró, még akkor is, ha anyagi helyzete belekergette a bűnbe. Remélem, az olvasóink is hasonlóképpen gondolkodnak, s nem fordulnak el a laptól« – nyilatkozta ekkor Farkasházy. 

De végül ő is megvált tőle. Talán nem ok nélkül. 

Most úgy látszik, ismét erőre kapott és nekiugrott a jobboldalnak. Orbán Viktor zseniális ötlete, a Digitális Polgári Körök verte ki nála a biztosítékot. Konkrétan az, hogy Szőke András csatlakozott az egyik körhöz. Ez nem tetszett a rovott múltú, szélsőbaloldali celebnek, hiszen csak a baloldal mellett lehet kiállni, a kormányoldalt csak szapulni lehet az ő módfelett píszí gondolkodása szerint.”

Nyitókép: YouTube/Képernyőfotó

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

A szalámitolvaj Bakács Tibor a Partizánban kimutatta a foga fehérjét

Ez lenne a baloldaliság? Nem hiszem.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. szeptember 06. 23:02
Ez a szardarab még lélegzik?!
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2025. szeptember 06. 22:52
Csak szalámit lopott? Kisstílű gazember. Ebből sohasem lesz tiszás politikus.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. szeptember 06. 22:31
Balázs,szerintem neked van a béredben a neres szemétkedés...😱
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!