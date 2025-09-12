Az EU utolsó költségvetése? – Orbán Balázs elemzése a miniszterelnök kötcsei beszédéről

Ezt már nem merik elvenni: eurómilliárdokat kap Magyarország, a harmadik legtöbbet egész Európában
Csak Franciaország és Lengyelország hívhat le több forrást.
A kötcsei találkozón Orbán Viktor beszéde idén is programalkotó jelleggel határozta meg a jobboldali politikai közösség gondolkodását.
A miniszterelnök az „EU utolsó költségvetése” kifejezéssel figyelmeztetett a közös eladósodás és az Ukrajnának szánt hatalmas források veszélyeire.
Orbán Balázs Lentulai Krisztiánnak adott interjújában arról beszélt, miért tekinti a miniszterelnök a „nyílt lapok” politikáját kulcsfontosságúnak, hogyan látja Magyarország helyét az egyre inkább válságjelek által sújtott Európában, és milyen versenyelőnyt jelenthet Közép-Európa békéje és biztonsága a nyugat-európai káosz közepette.
A beszélgetésben szó esett az „európai álom” meghiúsulásáról, a párhuzamos jogrendek kockázatáról, valamint arról, hogyan kell a jobboldali politikának a közösségi médiában is helytállnia, ha valóban meg akarja nyerni a választópolgárok bizalmát.
