Az EU utolsó költségvetése? – Orbán Balázs elemzése a miniszterelnök kötcsei beszédéről

A miniszterelnök az „EU utolsó költségvetése” kifejezéssel figyelmeztetett a közös eladósodás és az Ukrajnának szánt hatalmas források veszélyeire.

Orbán Balázs Lentulai Krisztiánnak adott interjújában arról beszélt, miért tekinti a miniszterelnök a „nyílt lapok” politikáját kulcsfontosságúnak, hogyan látja Magyarország helyét az egyre inkább válságjelek által sújtott Európában, és milyen versenyelőnyt jelenthet Közép-Európa békéje és biztonsága a nyugat-európai káosz közepette.

A beszélgetésben szó esett az „európai álom” meghiúsulásáról, a párhuzamos jogrendek kockázatáról, valamint arról, hogyan kell a jobboldali politikának a közösségi médiában is helytállnia, ha valóban meg akarja nyerni a választópolgárok bizalmát.