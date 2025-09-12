Ft
Az EU utolsó költségvetése? – Orbán Balázs elemzése a miniszterelnök kötcsei beszédéről

2025. szeptember 12. 12:02

A kötcsei találkozón Orbán Viktor beszéde idén is programalkotó jelleggel határozta meg a jobboldali politikai közösség gondolkodását.

A miniszterelnök az „EU utolsó költségvetése” kifejezéssel figyelmeztetett a közös eladósodás és az Ukrajnának szánt hatalmas források veszélyeire.

Orbán Balázs Lentulai Krisztiánnak adott interjújában arról beszélt, miért tekinti a miniszterelnök a „nyílt lapok” politikáját kulcsfontosságúnak, hogyan látja Magyarország helyét az egyre inkább válságjelek által sújtott Európában, és milyen versenyelőnyt jelenthet Közép-Európa békéje és biztonsága a nyugat-európai káosz közepette.

A beszélgetésben szó esett az „európai álom” meghiúsulásáról, a párhuzamos jogrendek kockázatáról, valamint arról, hogyan kell a jobboldali politikának a közösségi médiában is helytállnia, ha valóban meg akarja nyerni a választópolgárok bizalmát.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 1 komment

herden100
2025. szeptember 12. 12:06
Nem így látom. Rossz sejtéseim vannak...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!