Adaptive Hussars 2025 Magyarország NATO

Az egész NATO Magyarországra figyel – példátlan hadgyakorlat vette kezdetét

2025. szeptember 01. 18:47

Elkezdődött a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete.

2025. szeptember 01. 18:47
null

Szeptember 1-jén megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A hónap és a NATO figyelme ráirányul erre az eseményre, amely egyszerre tesztel polgári és katonai együttműködést, valamint a honvédelmi rendszerek összhangját.

A következő másfél hónap során a NATO védelmi kereteire épülő gyakorlatsorozat komplex, kitalált helyzetekre épülő forgatókönyveket vonultat fel, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg. Kiemelt esemény a könnyített és intenzív helikopteres mentési művelet, a kutató-mentő „Air Wolf Hunting” gyakorlat, amely szeptember 1. és 5. között zajlik a Mátra térségében. E repüléseket Gyöngyös, Pásztó, Mátrafüred és környékén, nappali és esti órákban tartják, különösen erős hanghatásokkal.

A gyakorlat másik központi eleme a harcjárművek és katonai eszközök éleslövészeti és menetgyakorlatai.

A következő hetekben zajlik a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek átcsoportosítása vasúton és közúton. Ez komoly, szervezett katonai menetoszlopokat igényel, így a lakosság biztonságos közlekedése érdekében fokozott közúti és vasúti forgalomra, valamint lezárásokra lehet számítani több régióban. Emellett légijárművek manőverei és esetenként ejtőernyős ugrások is szerepelnek a programban – mindennapos nappali és esti műveletek, amelyeket a NATO részvétele és együttműködése is garanciaként támogat.

Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldala

 

 

gyzoltan-2
2025. szeptember 01. 20:32
A hadsereg mögött ott kellene állni a territoriális erőknek, különös tekintettel a helyi légvédelemre, a drónháború követelményeire..! Megjegyzem, lett volna továbbfejlesztésre alap...
zsugabubus-2
2025. szeptember 01. 20:24
A magyar hadsereg létszáma 25 000 fő. Nagy vonalakban. Egy válogatott meccsre több ember megy el. És persze ennek a 25000 főnek csak egy része bevethető "harcos". Ha a tartalékosokat is hozzávesszük, akkor kb ki tudunk állítani egy akkora nagy sereget, amit egy komolyabb (értsd: nagyobb létszámú, komolyabb haditechnikát alkalmazó, harcedzett) hadsereg kb 1 hónap alatt lelépne. A magyar honvédség mint nemzeti integritásunk/szuverenitásunk védelmezője csak egy lufi. NULLA. A NATO meg elfordítaná a fejét...
ChongLi
2025. szeptember 01. 20:02
Az ukránok 8 éven át, évente 2-3 ilyen hadgyakorlatot csináltak. Pontosabban ennél komolyabbat, erős NATO közreműködéssel. Az eredmény az lett, hogy olyan remekül sikerült a gyakorlatozás, hogy már országuk sincsen. A diplomáciai tárgyalásokba fektetett energia és pénz biztosan hasznosabb lett volna. Tanulni kellene belőle.
Dunhill67
2025. szeptember 01. 19:19
akkor remélem,hogy a levegőben vannak már a bozgor,tót és polák (és a morva is,természetesen) vadászgépek és csapatösszevonásaik is vannak a hozzánk közelebb eső hátárvidékeiken:-DD
