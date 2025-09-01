Az egész NATO Magyarországra figyel – példátlan hadgyakorlat vette kezdetét

A következő másfél hónap során a NATO védelmi kereteire épülő gyakorlatsorozat komplex, kitalált helyzetekre épülő forgatókönyveket vonultat fel, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg. Kiemelt esemény a könnyített és intenzív helikopteres mentési művelet, a kutató-mentő „Air Wolf Hunting” gyakorlat, amely szeptember 1. és 5. között zajlik a Mátra térségében. E repüléseket Gyöngyös, Pásztó, Mátrafüred és környékén, nappali és esti órákban tartják, különösen erős hanghatásokkal.

A gyakorlat másik központi eleme a harcjárművek és katonai eszközök éleslövészeti és menetgyakorlatai.

A következő hetekben zajlik a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek átcsoportosítása vasúton és közúton. Ez komoly, szervezett katonai menetoszlopokat igényel, így a lakosság biztonságos közlekedése érdekében fokozott közúti és vasúti forgalomra, valamint lezárásokra lehet számítani több régióban. Emellett légijárművek manőverei és esetenként ejtőernyős ugrások is szerepelnek a programban – mindennapos nappali és esti műveletek, amelyeket a NATO részvétele és együttműködése is garanciaként támogat.

Nyitókép: Honvédelmi Minisztérium Facebook-oldala