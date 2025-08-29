Ft
honvédelem Adaptive Hussars 2025 országvédelmi bejelentés hadgyakorlat

Hétfőn indul az Adaptive Hussars 2025: a rendszerváltás óta legnagyobb országvédelmi hadgyakorlat

2025. augusztus 29. 22:59

A gyakorlatba Magyarországra érkező NATO-erők is bekapcsolódnak, a manőverek miatt pedig október közepéig fokozott közúti, vasúti és légi forgalomra, valamint erősebb hanghatásokra kell számítani.

2025. augusztus 29. 22:59
null

Hétfőn megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete - idézi a Honvédelmi Minisztérium (HM) pénteki közleménye Böröndi Gábor vezérezredest, a Honvéd Vezérkar főnökét.

A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.

A következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg

– mondta a vezérezredes.

Hangsúlyozta: a fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek. Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevon a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódnak majd. 

A magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmét, előkészíti az itt állomásozó és ide érkező, illetve az ország területén átvonuló szövetséges csapatok fogadását, ellátását és továbbindítását az észak-atlanti szövetség Magyarországra települt erőivel, továbbá az állami közigazgatás és védelmi igazgatás szerveivel közös együttműködésben.

A következő hetekben központi és helyőrségi felkészítéseket tartanak, köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH önjáró lövegek gyakorlatát, éleslövészeteket és menetgyakorlatokat, forgó- és merevszárnyas repülők manővereit, ejtőernyős ugrásokat - közölte a vezérkarfőnök. 

A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak. Ezekről minden esetben előzetesen tájékoztatják az állampolgárokat

– tette hozzá Böröndi Gábor a közlemény szerint.
(MTI)

Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

***

