rezsicsökkentés bejelentés hideg orbán viktor

„Bejelentés hamarosan” – nem akármire készül Orbán Viktor, a tét óriási

2026. január 21. 11:45

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk.

2026. január 21. 11:45
null

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk, ez a szerdai kormányülés legfontosabb feladata – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor azt írta: évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.

De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – fogalmazott a kormányfő.

„Bejelentés hamarosan” 

– hívta fel a figyelmet újabb posztjában a kormányfő.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook

 

