„Bejelentés hamarosan” – nem akármire készül Orbán Viktor, a tét óriási

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk, ez a szerdai kormányülés legfontosabb feladata – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor azt írta: évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.