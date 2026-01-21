„Bejelentés hamarosan” – nem akármire készül Orbán Viktor, a tét óriási

Rendkívüli rezsicsökkentés jöhet a szokatlanul hideg időjárás miatt, bármelyik pillanatban kiderülhetnek a részletek
Nagy Márton: a kormány azon dolgozik, hogy senkinek se nőjön duplájára a januári gázszámlája.
Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk.
A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk, ez a szerdai kormányülés legfontosabb feladata – közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor azt írta: évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz.
„De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – fogalmazott a kormányfő.
„Bejelentés hamarosan”
– hívta fel a figyelmet újabb posztjában a kormányfő.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Facebook