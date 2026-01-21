Ft
rezsicsökkentés kormány nagy márton hideg időjárás orbán viktor

Rendkívüli rezsicsökkentés jöhet a szokatlanul hideg időjárás miatt, bármelyik pillanatban kiderülhetnek a részletek

2026. január 21. 10:26

Nagy Márton: a kormány azon dolgozik, hogy senkinek se nőjön duplájára a januári gázszámlája.

2026. január 21. 10:26
null
Nagy Kristóf

Az évek óta nem tapasztalt januári hideg károsultja a egyértelműen a lakosság, két okból is – emelte ki Nagy Márton egy szerdai háttérbeszélgetésen. 

  • Egyrészt többet kell fűteni, 
  • másrészt azok a fogyasztók, akik egyébként is átlépik a kedvezményes földgázmennyiséget, most jelentősen meghaladják. 

Emiatt egyes háztartások gázszámlája 100-200 százalékkal is meghaladhatja az egy évvel ezelőttit. 

A nemzetgazdasági miniszter bejelentette:

idén januárban 43 százalékkal nagyobb a gázfogyasztás, mint egy éve, ezért a kormány azon dolgozik, hogy ne ugorjon meg jelentősen a lakossági fogyasztók gázszámlája.

A Portfolio kérdésére a miniszter világossá tette, nem csak a nagy hideg veszteseivel, hanem a fogyasztásnövekedés nyerteseivel is foglalkozik a kormány. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli rezsicsökkentés nem terhelné tovább a költségvetést, a rendkívüli intézkedés fedezetét átcsoportosítással teremtené elő, valamint az energiaszektor bevételéből fedezné.

Nagy Márton egyéb részletet nem közölt, ugyanakkor jelezte, akár már ma bejelentést tehet a kormány a rezsicsökkentés módosításáról.

„Micsoda érték a rezsicsökkentés”

Orbán Viktor is foglalkozott a rezsicsökkentéssel, szerdai Facebook-bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. 

A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata 

– zárta posztját a miniszterelnök.

Nyitókép: MTI/Vajda János

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
SzkeptiKUSS
2026. január 21. 13:20
Tőzsdei jegyzés: 2026. január 21-én a TTF gáz ára 36,56 EUR/MWh volt. Átszámítás m³-re: Mivel 1 m³ földgáz fűtőértéke átlagosan 10,55 kWh (vagyis 1 MWh ≈ 94,8 m³), a köbméterenkénti tőzsdei ár: 36,56 EUR / 94,8 ≈ 0,385 EUR/m³. Tisztánlátás végett! A 102 ft rezsi ár nagyon sokszor még a tőzsdei beszerzési árat sem éri el. Erre rakódik a szállítás, az elosztó hálózat díja nyereséggel együtt és az adók. A téli áraknak a felét sem fizeted. 1730 m3-ig.
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2026. január 21. 12:10
Nálam úgy néz ki, hogy 10m3-el túlmegyek a kvótámon, most januárban. pedig megy a kemence is. Vegyes profilban. Egyébként semmi köze a számlának ahhoz, amit diktálok. Hiába vagyok a kvóta alatt, akkor betesz piaci megajoult. Nem a rezsicsökkentés a humug, hanem az amit a számlán összevissza írkálnak. Kijön egy mínusz harminezer forintos számla áfával. Máskor meg egy irreálisan több, mint amit diktálok, berak egy csomó piacit. Pedig nem fogyasztottam túl a kvótát, vagy alig. Egyetértek Orbán Viktorral, mindenkinek a körmére kell nézni. Na, az MVM számlázó csapatát, az el lehet küldeni. Ha a Parlamentben meg nem így szavazták meg, mert nem így szavazták meg, éves qvóta van, akkor meg a rendeletírót kell seggbe rúgni. Miért fizetnék év közben többet, ha mindig a qvóta alatt diktálok? Hogy kerülök én piaciba?
Válasz erre
2
0
csulak
2026. január 21. 11:39
javaslom, hogy a baloldaliaknak NE legyen rezsicsokkentes tobbet, mert az tmondjak, hogy az humbug ! ezt Poloskapeti mondta
Válasz erre
1
0
Nagyhuba1
•••
2026. január 21. 11:36 Szerkesztve
A 740 Ft/m3 Politikai ár nem piaci. Jelenleg a szabad piacról (eddig) 100-120 Ft ért az Orosz piacról 120 Ft ért lehet a gázt m3 beszerezni.Ennek elosztási ( rendszerhasználati díj) árral együtt a fogyasztói ára támogatás nélkül 200-250 Ft/m3 körül van. A gázt 100 Ft/ m3 támogatott áron kapjuk havi 144 m3 íg. 3 gyermekesek + 600 m3 használhatnak fel évente. Mármost ha a rezsicsökkentés annyira rossz miért várjuk, hogy a hideg miatt megemelje a kvótát a kormány.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!