Rendkívüli rezsicsökkentés jöhet a szokatlanul hideg időjárás miatt, bármelyik pillanatban kiderülhetnek a részletek

„Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – Orbán Viktorék kulcskérdésről egyeztetnek
A kormányfő szerint ilyenkor érezzük igazán a rezsicsökkentés jelentőségét.
Nagy Márton: a kormány azon dolgozik, hogy senkinek se nőjön duplájára a januári gázszámlája.
Az évek óta nem tapasztalt januári hideg károsultja a egyértelműen a lakosság, két okból is – emelte ki Nagy Márton egy szerdai háttérbeszélgetésen.
Emiatt egyes háztartások gázszámlája 100-200 százalékkal is meghaladhatja az egy évvel ezelőttit.
A nemzetgazdasági miniszter bejelentette:
idén januárban 43 százalékkal nagyobb a gázfogyasztás, mint egy éve, ezért a kormány azon dolgozik, hogy ne ugorjon meg jelentősen a lakossági fogyasztók gázszámlája.
A Portfolio kérdésére a miniszter világossá tette, nem csak a nagy hideg veszteseivel, hanem a fogyasztásnövekedés nyerteseivel is foglalkozik a kormány. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli rezsicsökkentés nem terhelné tovább a költségvetést, a rendkívüli intézkedés fedezetét átcsoportosítással teremtené elő, valamint az energiaszektor bevételéből fedezné.
Nagy Márton egyéb részletet nem közölt, ugyanakkor jelezte, akár már ma bejelentést tehet a kormány a rezsicsökkentés módosításáról.
Orbán Viktor is foglalkozott a rezsicsökkentéssel, szerdai Facebook-bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra.
A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata
– zárta posztját a miniszterelnök.
