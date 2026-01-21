Rendkívüli rezsicsökkentés jöhet a szokatlanul hideg időjárás miatt, bármelyik pillanatban kiderülhetnek a részletek

idén januárban 43 százalékkal nagyobb a gázfogyasztás, mint egy éve, ezért a kormány azon dolgozik, hogy ne ugorjon meg jelentősen a lakossági fogyasztók gázszámlája.

A Portfolio kérdésére a miniszter világossá tette, nem csak a nagy hideg veszteseivel, hanem a fogyasztásnövekedés nyerteseivel is foglalkozik a kormány. Ez azt jelenti, hogy a rendkívüli rezsicsökkentés nem terhelné tovább a költségvetést, a rendkívüli intézkedés fedezetét átcsoportosítással teremtené elő, valamint az energiaszektor bevételéből fedezné.

Nagy Márton egyéb részletet nem közölt, ugyanakkor jelezte, akár már ma bejelentést tehet a kormány a rezsicsökkentés módosításáról.

„Micsoda érték a rezsicsökkentés”

Orbán Viktor is foglalkozott a rezsicsökkentéssel, szerdai Facebook-bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra.