„Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – Orbán Viktorék kulcskérdésről egyeztetnek

Orbán Viktor: Kibújt a szög a zsákból, a legújabb hajóskapitány ügyet sem vet a tényekre
A kormányfő leszögezte, hogy az orosz energia nem ízlés, vagy kedv kérdése.
A kormányfő szerint ilyenkor érezzük igazán a rezsicsökkentés jelentőségét.
Többek között a hetek óta tartó extrém hidegre reagált Orbán Viktor miniszterelnök a saját Facebook-oldalán.
„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk.
Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés,
és mekkora eredmény, hogy
a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz”
– írja a kormányfő a Facebookon.
Hozzáteszi: „De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.”
