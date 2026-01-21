Ft
rezsicsökkentés orosz energiahordozók hideg orosz energia orbán viktor

„Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – Orbán Viktorék kulcskérdésről egyeztetnek

2026. január 21. 07:24

A kormányfő szerint ilyenkor érezzük igazán a rezsicsökkentés jelentőségét.

2026. január 21. 07:24
null

Többek között a hetek óta tartó extrém hidegre reagált Orbán Viktor miniszterelnök a saját Facebook-oldalán.

„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. 

Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, 

és mekkora eredmény, hogy 

a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” 

– írja a kormányfő a Facebookon.

Hozzáteszi: „De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
2026. január 21. 08:48
A seggfej pszichopata pojáca fut Orbán után, csak Orbán már a célban van, ő meg a fasorban sem.
nyolcadikutasagyozo
2026. január 21. 08:45
somfas 2026. január 21. 07:46 Értem, de ha nmár zár sincs az ajtókon, minek hozzá a kulcsot keresni. A nyúlfarknyi támogatást 3 nap aléatt veszik fel a villany és gázóráim. 15 fok hidegben utcai ruhában ülök és várom a semmire se elég nyugdíjat.... (megcseszhetné mán valaki a szája szélét Orbánnak)" 🤣🤣🤣🤣Fidesz válaszok: Rodolfosomfas 2026. január 21. 08:17 , akkor így jártál, te proli. Héjasomfas 2026. január 21. 08:10 Tán felkészültél volna a télre kisember...... kir2viksomfas 2026. január 21. 08:20 Miért is kevés a nyugdíjad?" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Ezeket a mondatokat akár orbán is ideokádhatta volna.👏👏👏👏😜😜😜😜😜😜😜
vitez-laszlo
2026. január 21. 08:39
"somfas 2026. január 21. 07:46" Ezt írod: "15 fok hidegben utcai ruhában ülök és várom a semmire se elég nyugdíjat...." Látod, ez a baj! Várod a sültgalambot, az ingyen virslit, ingyen sört..... Azt viszont nem írod, hogy mit tettél azért, hogy ne így legyen...... Látatlanban is megállapítható, hogy megérdemled a sorsod!
gyzoltan-2
2026. január 21. 08:39
Annyira messze van még április, és megvisel az önkontroll..! Az az önkontroll, mely az egész megmaradt országunkat kötelezően elárasztotta az 1945-öt követő időkben, mocsárrá változtatva igazságérzetünket, lelkiismeretünket, erkölcsünket, morálunkat, tartásunkat, emberségünket..! A való valóságot ne is emlegessük, s főleg felelőtlenül.., az nincs, szóba sem hozható! Ami ma van, az a MA valósága, ami nem a való valóság, de aminek úgyanúgy tétje van, nagy tétje van! A tét a magyarság! Léte és túlélése! Magyarországon, Magyarországban! A ma valósága, hogy most ezt a Fidesz biztosítja, vagy eltűri, kinek ahogy tetszik! A globális tőke szolgálatába szegődött Magyar Péter retorikája, demagógiája elutasítandó! Zászlólengetéssel nem lehet országot építeni, működtetni, még Kapitány Istvánnal sem..! -akitől elvárható, hogy magyar magyarként üljön le magával, és a ma valósága helyett, az egyetemes magyar valóságot fogadja el, mely visszalépést követel a részéről! Magyarként!
