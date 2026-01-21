„Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – Orbán Viktorék kulcskérdésről egyeztetnek

a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz”

– írja a kormányfő a Facebookon.

Hozzáteszi: „De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.”