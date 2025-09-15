Az autók 21 százaléka tavaly nem felelt meg: újraindul az országos környezetvédelmi razzia

Ismét fenyegetőzik a főpolgármester: Karácsony Gergely belengette a BKV leállását (VIDEÓ)
Négy nagyvárosban – Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden – ellenőrzik a gépjárművek károsanyag-kibocsátását a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében.
Négy nagyvárosban mérik a járművek károsanyag-kibocsátását – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint ismét Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten. Az ÉKM támogatásával immár 29. alkalommal szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót.
Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.
A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől – péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.
A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is.
A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel.
„Az akció mögött közös érdekeink: az egészségünk és a környezetvédelem áll” – olvasható a minisztérium közleményében.
A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által szervezett kampány legfőbb célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt személygépkocsi-állomány átlag életkora a 2024-ben 16,2 év volt. Mivel a régebbi gépjárművek gyártása enyhébb környezetvédelmi normák alapján történtek, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrészek kopása nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékhez. A tavalyi mérésnél megállapított megfelelőségi arány 79 százalék, a mért járművek 79 százaléka megfelelt a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek.
„Környezetünk és egészségünk megóvása érdekében globális cél a nem megfelelő járművek arányának csökkentése” – hangsúlyozta közleményében a minisztérium.
