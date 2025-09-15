Ft
09. 15.
hétfő
Az autók 21 százaléka tavaly nem felelt meg: újraindul az országos környezetvédelmi razzia

2025. szeptember 15. 13:03

Négy nagyvárosban – Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden – ellenőrzik a gépjárművek károsanyag-kibocsátását a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében.

2025. szeptember 15. 13:03
null

Négy nagyvárosban mérik a járművek károsanyag-kibocsátását – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint ismét Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten. Az ÉKM támogatásával immár 29. alkalommal szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. 

Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől – péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.

A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is. 

A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel.

 „Az akció mögött közös érdekeink: az egészségünk és a környezetvédelem áll” – olvasható a minisztérium közleményében.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által szervezett kampány legfőbb célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt személygépkocsi-állomány átlag életkora a 2024-ben 16,2 év volt. Mivel a régebbi gépjárművek gyártása enyhébb környezetvédelmi normák alapján történtek, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrészek kopása nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékhez. A tavalyi mérésnél megállapított megfelelőségi arány 79 százalék, a mért járművek 79 százaléka megfelelt a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek.

„Környezetünk és egészségünk megóvása érdekében globális cél a nem megfelelő járművek arányának csökkentése” – hangsúlyozta közleményében a minisztérium.

(MTI)

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

***

hegyaljai-2
2025. szeptember 15. 13:42
Addig nem lesz változás, amíg a helyszínen nem veszik le a rendszámot. Az autóóért pedig jöhet az autómentő. A kirívóan füstölő járművek vezetői tisztában vannak azzal, hogy milyen a kocsijuk állapota, de mivel nincs elrettentő intézkedés nem törődnek vele.
robogo72
2025. szeptember 15. 13:32
Ja. Érdekes, hogy az utakról csak nem akrnak elfogyni a füstokádó roncsok. Nem tájékoztatni kellene őket, hanem levenni a rendszámot és feljelenteni a vizsgabiztossal együtt. Erről a jelenségről ugyanis a vizsgabiztosok körének kb 10%-a tehet.
