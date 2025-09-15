Az autók 21 százaléka tavaly nem felelt meg: újraindul az országos környezetvédelmi razzia

A közlemény szerint ismét Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten. Az ÉKM támogatásával immár 29. alkalommal szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót.

Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.

A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől – péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.