ÁSZ-jelentés: jogszabályellenes és fiktív a főváros költségvetése

Fizetésképtelenné válhat Budapest a negyedik negyedévre, a Fővárosi Önkormányzat permanens pénzügyi lépcsőn csúszik lefelé.

2025. szeptember 24. 09:42
Fizetésképtelenné válhat Budapest a negyedik negyedévre – írja a Híradó.hu a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi helyzetét áttekintő Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentésére hivatkozva. 

„A dokumentum értelmében a fővárosnak jogszabályellenes és fiktív a költségvetése 

– szögezte le a portálnak Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és kutatási-elemzési igazgatója.

Fizetésképtelenné válhat a Fővárosi Önkormányzat

A számvevőszék által kiadott dokumentum szerint a „Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent számára. Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet”.

A jelentésben a szakemberek megállapítják, hogy a Fővárosi Önkormányzat „jellemzően a likviditási problémák átmeneti kezelését szolgáló intézkedéseket hajtott végre” csupán, arra azonban semmilyen értékelhető lépést nem tett, hogy hatékonyabbá váljon a „közfeladatok ellátási módja”.

További kockázat Rákosrendező

A jelentésben arról is írnak, hogy „a rákosrendezői ingatlanok vételárának megfizetése és a tervezett projekt megvalósítása további pénzügyi kockázatokat jelent”. Mint kifejtik, 

az önkormányzat az idei évi költségvetésében nem tervezett meg 51,2 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást 

és 59,6 milliárd forint gazdasági társaságok számára a közfeladatok ellátására nyújtandó támogatást. Miközben 17,3 milliárd forint osztalékbevételt megalapozatlanul szerepeltetett. Továbbá a költségvetés 2025. júniusi módosítása ugyan, mint írják, „a szolidaritási hozzájárulást megtervezte, azonban az annak forrásaként szerepeltetett 51,7 milliárd forint bevétel nem volt közgazdaságilag megalapozott”.

„A dokumentumból kitűnik, hogy a fővárosnak nemcsak jogszabályellenes, de ráadásul még fiktív is a 2025-ös esztendőre szóló költségvetése” – nyilatkozta a Híradó.hu-nak Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója és kutatási-elemzési igazgatója. „Budapest egy pert sem nyert még meg. Ennek ellenére mégis a konkrét bevételek közt szerepeltette azt az 51,7 milliárdos összeget, amit csak a per megnyerése után kaphat meg. Hogy mikor lesz belőle pénz, azt senki sem tudja. Még az sem biztos, hogy Karácsonyék győztesként jönnek ki a bírósági procedúrából” – hangsúlyozta.

Mint ismert, Budapest büdzséje még az előző, Tarlós-féle jobboldali városvezetés idejében, vagyis 2019-ben, 214,2 milliárd forintos többlettel büszkélkedhetett. Ezt az összeget a jelenlegi, Karácsony-féle apparátus már 2022-re elpárologtatta. Budapest pénzügyi helyzete kockázatos, hosszú távon pedig fenntarthatatlan. A friss iratokból is kitűnik, hogy Budapest permanens pénzügyi lejtőn csúszik lefelé.

 

