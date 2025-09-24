ÁSZ-jelentés: jogszabályellenes és fiktív a főváros költségvetése

A számvevőszék által kiadott dokumentum szerint a „Fővárosi Önkormányzat likviditási nehézségei a 2025. évben oly mértékben súlyosbodtak, hogy a kifizetések teljesítése folyamatos kihívást jelent számára. Intézkedések hiányában a Fővárosi Önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet”.

A jelentésben a szakemberek megállapítják, hogy a Fővárosi Önkormányzat „jellemzően a likviditási problémák átmeneti kezelését szolgáló intézkedéseket hajtott végre” csupán, arra azonban semmilyen értékelhető lépést nem tett, hogy hatékonyabbá váljon a „közfeladatok ellátási módja”.

További kockázat Rákosrendező

A jelentésben arról is írnak, hogy „a rákosrendezői ingatlanok vételárának megfizetése és a tervezett projekt megvalósítása további pénzügyi kockázatokat jelent”. Mint kifejtik,