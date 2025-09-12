A tetőktől a jövőig: mindenkinek feltűnt a Néprajzi Múzeum zöld forradalma

Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
A Borbás Marcsi által a Highlights of Hungary díjra jelölt Archigreen azt tűzte ki célul, hogy a városok betondzsungelét is élhetővé, zölddé és fenntarthatóvá lehessen formálni.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Borbás Marcsi által jelölt Archigreen Zöldtető Kft.
Nagyköveti méltatás:
Somogyi Mihály 2011-ben indította útjára vállalkozását az Archigreen Zöldtető Kft.-t azzal a meggyőződéssel, hogy a városok betondzsungelét is élhetővé, zölddé és fenntarthatóvá lehet formálni a megfelelő technológia és tudás birtokában. Azóta több mint 400 ezer négyzetméternyi zöldtetőt építettek ki – többek között a Néprajzi Múzeum tetőszerkezetét is – melyek nem csak esztétikailag fontosak, hanem hűsítik a településeket és azáltal, hogy megkötik a csapadékot hozzájárulnak a városi árvizek csökkentéséhez is.
Manapság egyre több ember vágyik a természet közelségére, főleg a városok zsúfolt betonrengetegeiben élők. Erre a kihívásra kínál friss, fenntartható és jövőbe mutató választ Somogyi Mihály, az Archigreen Zöldtető Kft. alapítója és ügyvezetője.
A cég 2011-ben indult azzal a küldetéssel, hogy magyar fejlesztésű, minőségi termékekkel tegye zöldebbé, élhetőbbé és esztétikusabbá épített környezetünket. „Az volt a célunk, hogy minél több embernek legyen lehetősége saját zöldtetővel természetközelibbé varázsolni az otthonát” – mondja Somogyi.
De munkájuk nem csupán látványról szól: a zöldtetők komoly ökológiai, gazdasági és városépítészeti előnyöket hordoznak – formálva ezzel a jövő városainak arculatát.
Az Archigreen két alapvető típust különböztet meg. Az extenzív zöldtető szinte gondozás mentes „ökológiai védőréteg”, amely az első év után öntözést már nem igényel. Elég évente egyszer tápanyag-utánpótlásról gondoskodni, két-háromszor gyomlálni, és a szárazságtűrő növények kb. két év alatt elérik a teljes borítottságot. „Tizennégy éve termesztünk olyan varjúhájféléket, amelyek akár 60-80 napos szárazságot is túlélnek, mégis gyönyörű, egészséges növénytársulást alkotnak” – magyarázza a cégvezető.
Az intenzív zöldtető ezzel szemben „tökéletes kertélményt” nyújt. Az akár több mint egy méter vastag ültetőközegnek köszönhetően szinte bármit el lehet ültetni rajta – dísznövényektől kezdve zöldségeken át egészen gyümölcsfákig. „Tulajdonképpen a határ a csillagos ég” – teszi hozzá Somogyi. A speciális rétegrend és könnyített ültetőközeg garantálja, hogy a növények a természetes tápanyagkörforgástól elvágva is jól érezzék magukat.
A zöldtetők messze többek egyszerű díszítőelemnél. Az extenzív zöldtető képes teljes egészében elnyelni akár egy fél órás intenzív esőt – amelyet lassan visszapárologtatva juttat vissza a természetes körforgásba. Ez hatalmas segítség a csatornahálózat tehermentesítésében, ezáltal városi árvizek megelőzésében.
A mikroklímára gyakorolt hatása is lenyűgöző: fotoszintézissel oxigént termel, hűti és párásítja a levegőt, és kiszűri a szálló port és a szennyező részecskéket. A vízszigetelés élettartamát is megsokszorozza, hiszen megszünteti a szélsőséges hőingásokat: a tetőszerkezet nyáron soha nem forrósodik 25 fok fölé, télen pedig nem hűl 0 fok alá.
És bár a beruházás kezdetben magasabb – egy 120 négyzetméteres ház esetében a kb. 1,8- 2 millió forintos extenzív tető többszöröse a hagyományos kavicsolásnak –, az energia-megtakarítás, a komfortérzet és az ingatlanérték növekedése miatt a befektetés hosszú távon megtérül.
Az Archigreen eddig mintegy 400-450 ezer négyzetméternyi zöldtető létrehozásában vett részt. Nemzetközi szinten is felfigyeltek rájuk: egyik brit projektjük az Év tetője díjátadón döntős lett. A legnagyobb büszkeségük azonban a budapesti Néprajzi Múzeum 7000 négyzetméteres zöldtetője, amely Európa és a világ legjobb középülete díját is elnyerte.
Somogyi és csapata győri kötődésükre különösen büszkék: „Győrben születtem, itt jártam iskolába, és itt van a főhadiszállásunk is. Szeretjük ezt a várost” – meséli. Műszaki háttérrel rendelkező, összeszokott csapatával a siker kulcsát a korrekt üzleti hozzáállásban látja: „Aki egyszer nálunk vásárol, biztosan visszajön és ajánl az ismerőseinek is.”
Az Archigreen számára az innováció a mindennapok része. Drénlemezeiket például 100 százalékban újrahasznosított műanyagból gyártják, és addig kísérleteztek, míg elérték, hogy „a piacon jelenleg a legmagasabb minőségű intenzív zöldtetős szivárgólemezt” kínálhassák.
A jövő pedig egyre inkább zöld irányba mutat: hazánkban ma már több kerületben kötelező a zöldtetők létesítése, és a tendencia azt mutatja, hogy a lapostetős épületek többsége előbb-utóbb zöldtetős fedést kap.
Somogyi Mihály hitvallása egyszerű, mégis erőteljes: „Tudunk jobbat csinálni bármiből. Zöld környezetben magasabb életminőséget érhetünk el, és sokkal jobban érezzük magunkat.”
Az ő és az Archigreen története bizonyítja, hogy a természetközeliség és a mérnöki innováció nemcsak megférnek egymás mellett, hanem együtt teremtenek élhetőbb, fenntarthatóbb jövőt városaink számára.
Nyitókép: Highlights of Hungary