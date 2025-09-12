A tetőktől a jövőig: mindenkinek feltűnt a Néprajzi Múzeum zöld forradalma

De munkájuk nem csupán látványról szól: a zöldtetők komoly ökológiai, gazdasági és városépítészeti előnyöket hordoznak – formálva ezzel a jövő városainak arculatát.

A zöldtetők két arca

Az Archigreen két alapvető típust különböztet meg. Az extenzív zöldtető szinte gondozás mentes „ökológiai védőréteg”, amely az első év után öntözést már nem igényel. Elég évente egyszer tápanyag-utánpótlásról gondoskodni, két-háromszor gyomlálni, és a szárazságtűrő növények kb. két év alatt elérik a teljes borítottságot. „Tizennégy éve termesztünk olyan varjúhájféléket, amelyek akár 60-80 napos szárazságot is túlélnek, mégis gyönyörű, egészséges növénytársulást alkotnak” – magyarázza a cégvezető.

Az intenzív zöldtető ezzel szemben „tökéletes kertélményt” nyújt. Az akár több mint egy méter vastag ültetőközegnek köszönhetően szinte bármit el lehet ültetni rajta – dísznövényektől kezdve zöldségeken át egészen gyümölcsfákig. „Tulajdonképpen a határ a csillagos ég” – teszi hozzá Somogyi. A speciális rétegrend és könnyített ültetőközeg garantálja, hogy a növények a természetes tápanyagkörforgástól elvágva is jól érezzék magukat.

Esztétikán túl: a zöldtetők valódi ereje