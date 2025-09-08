Amikor Magyar Péter számára is szembejön a valóság: a választók többsége nem hisz a pártvezérnek

A Tisza kiszivárgott adóterveinek hatását és a nyári eseményeket elemezte legújabb felmérésében az Alapjogokért Központ.

Mint írták, a pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével pedig uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák SZJA-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon Start Programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg. Sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz-ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét.

A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd: Magyar Péter országjárása érdektelen; az ukrán kémügy vádjait a mai napig nem sikerült tisztáznia; miközben a magyar munkavállalók 75 százalékát érintő, brutális adóemelési terveiről is lehullott a lepel.

A javaslat szerint – melyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője készített elő – egy korábbi baloldali és brüsszeli vágyakozást teljesítenének hatalomra kerülésük esetén: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást idehaza.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint