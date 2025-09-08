Amikor Magyar Péter számára is szembejön a valóság: a választók többsége nem hisz a pártvezérnek

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a nyarat elvesztette a Tisza, de az őszi rajtnál is beragadt.
A Tisza kiszivárgott adóterveinek hatását és a nyári eseményeket elemezte legújabb felmérésében az Alapjogokért Központ.
Mint írták, a pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével pedig uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák SZJA-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon Start Programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg. Sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz-ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét.
A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd: Magyar Péter országjárása érdektelen; az ukrán kémügy vádjait a mai napig nem sikerült tisztáznia; miközben a magyar munkavállalók 75 százalékát érintő, brutális adóemelési terveiről is lehullott a lepel.
A javaslat szerint – melyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője készített elő – egy korábbi baloldali és brüsszeli vágyakozást teljesítenének hatalomra kerülésük esetén: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást idehaza.
Az Alapjogokért Központ felmérése szerint
a szavazókorú magyarok 63 százaléka szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt megemeli az adókat.
Mindössze a megkérdezettek 32 százaléka hisz Magyar Péternek, aki a botrány kirobbanása óta lehetetlenebbnél lehetetlenebb tervekről beszél, miközben a hozzá közelálló baloldali szakértők a progresszív adózást támogatják. A Tisza Párt adóemelésre vonatkozó javaslata a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné, a progresszív oldal számára kedves „adóreform” keretein belül.
Tarr Zoltán arról is beszélt az etyeki fórumon, hogy nem mondhat el mindent, mert „akkor megbukunk” – vagyis elismerte, hogy számos olyan szakpolitikai javaslata van még a Tisza Pártnak, ami nem találkozik a magyarok igényeivel.
A kiszivárgott javaslat alapján a Fideszt támogatók 86, de még a Tisza szimpatizánsok 32 százaléka is adóemeléstől tart. Sőt, a 18-39 éves korosztály 60 százaléka is, ami az őket érintő adókedvezmények ismeretében aligha jelent jót Magyar Péterék számára.
A központ szerint
a nyarat elvesztette, de az őszi szezon rajtjakor is beragadt a Tisza Párt,
amely a hétvégén figyelemeltereléssel próbálkozik: a kormánypártok kötcsei eseményét igyekeznek megzavarni azért, hogy – a baloldal régi hagyományához hűen – ne a brüsszeli technokrata elit megszorító receptjét másoló adóemelési terveikről legyen szó.
Nem ez az első eset, hogy Magyar a hazai közvéleményben népszerűtlen, de a brüsszeli mocsárban közkedvelt témákat és intézkedéseket kommunikál – elég csak az Ukrajna uniós tagságáért gyűjtött aláírás-akcióra gondolni, mely aztán a jól ismert kémbotrányba fulladt – írta elemezésében az Alapjogokért Központ.
Nyitókép: Magyar Péter és Szabó Ilona (Fotó: Facebook)
„Hiába próbálkozik, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.