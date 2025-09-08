Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Tisza-adó felmérés Magyar Péter Alapjogokért Központ

Amikor Magyar Péter számára is szembejön a valóság: a választók többsége nem hisz a pártvezérnek

2025. szeptember 08. 18:53

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a nyarat elvesztette a Tisza, de az őszi rajtnál is beragadt.

2025. szeptember 08. 18:53
null

A Tisza kiszivárgott adóterveinek hatását és a nyári eseményeket elemezte legújabb felmérésében az Alapjogokért Központ. 

Mint írták, a pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével pedig uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák SZJA-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon Start Programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg. Sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz-ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét. 

A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd: Magyar Péter országjárása érdektelen; az ukrán kémügy vádjait a mai napig nem sikerült tisztáznia; miközben a magyar munkavállalók 75 százalékát érintő, brutális adóemelési terveiről is lehullott a lepel. 

A javaslat szerint – melyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője készített elő – egy korábbi baloldali és brüsszeli vágyakozást teljesítenének hatalomra kerülésük esetén: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást idehaza.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint 

a szavazókorú magyarok 63 százaléka szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt megemeli az adókat. 

Mindössze a megkérdezettek 32 százaléka hisz Magyar Péternek, aki a botrány kirobbanása óta lehetetlenebbnél lehetetlenebb tervekről beszél, miközben a hozzá közelálló baloldali szakértők a progresszív adózást támogatják. A Tisza Párt adóemelésre vonatkozó javaslata a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné, a progresszív oldal számára kedves „adóreform” keretein belül. 

Tarr Zoltán arról is beszélt az etyeki fórumon, hogy nem mondhat el mindent, mert „akkor megbukunk” – vagyis elismerte, hogy számos olyan szakpolitikai javaslata van még a Tisza Pártnak, ami nem találkozik a magyarok igényeivel.

Ezt is ajánljuk a témában

A kiszivárgott javaslat alapján a Fideszt támogatók 86, de még a Tisza szimpatizánsok 32 százaléka is adóemeléstől tart. Sőt, a 18-39 éves korosztály 60 százaléka is, ami az őket érintő adókedvezmények ismeretében aligha jelent jót Magyar Péterék számára.

A központ szerint 

a nyarat elvesztette, de az őszi szezon rajtjakor is beragadt a Tisza Párt, 

amely a hétvégén figyelemeltereléssel próbálkozik: a kormánypártok kötcsei eseményét igyekeznek megzavarni azért, hogy – a baloldal régi hagyományához hűen – ne a brüsszeli technokrata elit megszorító receptjét másoló adóemelési terveikről legyen szó. 

Nem ez az első eset, hogy Magyar a hazai közvéleményben népszerűtlen, de a brüsszeli mocsárban közkedvelt témákat és intézkedéseket kommunikál – elég csak az Ukrajna uniós tagságáért gyűjtött aláírás-akcióra gondolni, mely aztán a jól ismert kémbotrányba fulladt – írta elemezésében az Alapjogokért Központ.

Nyitókép: Magyar Péter és Szabó Ilona (Fotó: Facebook)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jostothu
2025. szeptember 08. 21:12
Azt nem tudom miből lehetnek a csaj idegei, de önérzete és ízlése nincs, az biztos.
Válasz erre
0
0
balatontihany-25
2025. szeptember 08. 20:38
A képen látható liba még kitart mellette..? Miből lehetnek az idegei?
Válasz erre
1
0
Natila
2025. szeptember 08. 20:14
Csodálom hogy MP még nem csinált szavazást, ahol kijön, hogy a magyarok 83% több kulcsos adót szeretne. Xd
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. szeptember 08. 20:14
Szerintem hiba lenne most még leírni, sőt... jobb lenne, ha maradna jövő tavaszig és sokat szónokolna. Ha idejekorán kukázzák a királycsinálók és valaki mást állítanak a helyére, az valószínű már profibb lesz, mert tanulnak a hibákból és akkor lehetnek gondok. Ez a Tarr egy nagy geci és nála futnak össze a szálak. Ha nagyon beég a Peti, akkor bő fél évük marad új embert felépíteni és az nem kevés.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!