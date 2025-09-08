Ft
09. 08.
hétfő
Menczer Tamás Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz adó Kötcse

Nincs visszaút: az emberek már látják az átverést, innen nem fog tudni felállni Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 11:52

„Hiába próbálkozik, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. szeptember 08. 11:52
null

Menczer Tamás újságírói kérdésre elárulta, szerinte miért érkezett meg Kötcsére Magyar Péter is.

„Persze rájött egy héttel ezelőtt, hogy szimbolikus helyszín. De okos, fantasztikus. Nem azért szervezte ide, hanem mert nem tudnak másról beszélni, csak a Tisza-adóról, és szeretnének valami mást, hogy másról essen szó.

De az emberek nem buták, látják az egészet, látják az átverést.

Láttam most az előbb egy felvételt, néhány száz ember teng-leng, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, ami mindenkinek a zsebéből százezreket vagy milliókat venne ki évente. És ez csak egy dolog, amit most már tudunk, amiről nem beszélnek.

Ugye ők azt mondták, nem beszélünk dolgokról, mert megbukunk.

Nem szabad a részleteket elárulni. Most már a Tisza-adót tudjuk, de ez csak egy dolog” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

