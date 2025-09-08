Nincs visszaút: az emberek már látják az átverést, innen nem fog tudni felállni Magyar Péter (VIDEÓ)

Menczer Tamás újságírói kérdésre elárulta, szerinte miért érkezett meg Kötcsére Magyar Péter is.

„Persze rájött egy héttel ezelőtt, hogy szimbolikus helyszín. De okos, fantasztikus. Nem azért szervezte ide, hanem mert nem tudnak másról beszélni, csak a Tisza-adóról, és szeretnének valami mást, hogy másról essen szó.

De az emberek nem buták, látják az egészet, látják az átverést.

Láttam most az előbb egy felvételt, néhány száz ember teng-leng, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról, ami mindenkinek a zsebéből százezreket vagy milliókat venne ki évente. És ez csak egy dolog, amit most már tudunk, amiről nem beszélnek.