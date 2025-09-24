Ahogy Brüsszel fütyül, Magyar Péter úgy táncol: a szakértő szerint egyetlen esély van arra, hogy kiadják a mentelmi jogát

A titkos szavazáson a 25 bizottsági tag arról döntött, hogy javasolják-e a plenáris ülésnek a mentelmi jog felfüggesztését. A bizottság többsége úgy határozott, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása. Fontos ugyanakkor, hogy

a végső döntést az Európai Parlament teljes ülése hozza meg.

Ennek kapcsán Dornfeld László úgy nyilatkozott: „amennyiben újabb tény vagy bizonyíték derülne ki időközben, az akár más döntéshez is vezethetne. Ugyanúgy, ugyanezekkel a tényekkel, amivel most benyújtották, még egyszer nem volna értelme benyújtani, hiszen ilyen esetben az EP saját belső szabályzata miatt nem tartaná indokoltnak, hogy ismét napirendre tűzze”.

„Magyar Péter és Dobrev Klára esetében azzal utasította vissza a jogi bizottság a mentelmi jog kiadását, hogy politikailag motivált ügyet éreznek a háttérben” – mondta a vezető elemző. Ezzel szemben Ilaria Salis esetében nem tagadták, hogy azokban a bűncselekményekben részt vehetett, és nem is hivatkoztak politikai indokra, ellenben arra igen, hogy Magyarország nem jogállamiság.