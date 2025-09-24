Ft
Ilaria Salis mentelmi jog Magyar Péter EP

Ahogy Brüsszel fütyül, Magyar Péter úgy táncol: a szakértő szerint egyetlen esély van arra, hogy kiadják a mentelmi jogát

2025. szeptember 24. 15:40

Brüsszel megvédte Magyart, Dobrevet és Salist, mindhárman megtartják mentelmi jogukat. Szakértőt kérdeztünk, milyen további lehetőségek vannak a mentelmi jog felfüggesztésére.

2025. szeptember 24. 15:40
null

Ha még egyszer ugyanígy nyútják be Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését, akkor saját belső szabályzata alapján nem fog vele foglalkozni az Európai Parlament (EP) – nyilatkozta lapunknak Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az EP jogi bizottság keddi, mentelmi döntése után.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Parlament jogi bizottsága (JURI) szeptember 23-án szavazott öt képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, köztük két magyar igazságszolgáltatási kérelemről.

Az érintettek között volt Magyar Péter, Dobrev Klára szocialista EP-képviselő, valamint az olasz baloldali politikus, Ilaria Salis.

A titkos szavazáson a 25 bizottsági tag arról döntött, hogy javasolják-e a plenáris ülésnek a mentelmi jog felfüggesztését. A bizottság többsége úgy határozott, hogy sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem indokolt a mentelmi jog megvonása. Fontos ugyanakkor, hogy 

a végső döntést az Európai Parlament teljes ülése hozza meg.

Ennek kapcsán Dornfeld László úgy nyilatkozott: „amennyiben újabb tény vagy bizonyíték derülne ki időközben, az akár más döntéshez is vezethetne. Ugyanúgy, ugyanezekkel a tényekkel, amivel most benyújtották, még egyszer nem volna értelme benyújtani, hiszen ilyen esetben az EP saját belső szabályzata miatt nem tartaná indokoltnak, hogy ismét napirendre tűzze”.

„Magyar Péter és Dobrev Klára esetében azzal utasította vissza a jogi bizottság a mentelmi jog kiadását, hogy politikailag motivált ügyet éreznek a háttérben” – mondta a vezető elemző. Ezzel szemben Ilaria Salis esetében nem tagadták, hogy azokban a bűncselekményekben részt vehetett, és nem is hivatkoztak politikai indokra, ellenben arra igen, hogy Magyarország nem jogállamiság. 

„Márpedig ez sokkal keményebb dió, hiszen ezzel az érveléssel nagyon nehéz bármit is kezdeni” 

– szögezi le Dornfeld.

Mint mondja, az EP tehát úgy mentette fel Ilaria Salist, hogy nem utalt arra, hogy ezek politikailag motivált dolgok lennének. Hozzáteszi: „az Európai Néppártnak egyébként szerepe volt abban, hogy Salist felmentették, ami pedig egy nagyon fontos mozzanat”. Néppárti jelentéstevő volt az ő ügyében, aki azt mondta, hol fel kellene függeszteni, mert attól tart, hogy Magyarország az Európai Unió bíróságán meg fogja támadni a döntést, ami egyébként egy lehetséges jogi következmény, ez az ajtó még nyitva áll – mutat rá az elemző. 

Dornfeld úgy véli Ilaria Salis esetében akár működhet is ez. Nem így szerinte Magyar Péter esetében, mint fogalmazott: 

„az Európai Parlamentnek nagyon nagy önállósága van azzal kapcsolatban, hogy mi alapján állapítja meg a politikai elfogultságot”

De mivel Salis esetében nem tudtak ilyesmire hivatkozni, ez az ügy sokkal gyengébb lábakon áll.

Ami nehezíti a dolgot, hogy több olyan jogi eljárás is volt, amiben az Európai Unió bírósága mondta ki, hogy Magyarországgal szemben bizonyos bűnügyi dolgokat nem kell végrehajtani a büntetőeljárásban pontosan a jogállamiság hiánya miatt. Hogy ilyen esetben tényleg az fog-e dönteni, hogy rosszul érvelt-e az EP, vagy pedig nem, ez egy nagyon érdekes kérdés lenne – hangsúlyozza Dornfeld. 

Mint hozzátette: amennyiben a következő Európai Parlamentbe nem választják be az érintett politikusokat, az eljárások folytatódhatnak, abban az esetben is, ha most nem történt meg a mentelmi joguk felfüggesztése.

Fotó: MTI/Purger Tamás

5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 24. 17:33
>>gyozoporgorugasa 2025. szeptember 24. 16:39 • Szerkesztve gyozoporgorugasa 2025. szeptember 24. 15:48 Szemét brüsszeliek, nekik még egy szőlő utcai pedofil semjénük sincs.<< Ahogy másoknak sincs. És a Grafalló sem létezik, mórickafej. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 24. 17:31
>>Szerintem 2025. szeptember 24. 16:58 • Szerkesztve Tettenéréskor nem él a mentelmi jog.<< A tettenérés a már mandátumát töltő képviselőkre vonatkozik. Bűncselekmény bizonyítottsága esetén a mandátumát sem vehette volna fel. Az EP és a bizottságok egészen konkrétan figyelmen kívül hagyták a vádhatósági eljárás eredményeit. Arra hivatkozva, hogy "hiszi a piszi". Namost ennyi erővel egy gyilkos is kisétálhat a bíróságról az ítélethirdetés közben, mondván ő azt ugyan nem hiszi el, hogy ilyen egyáltalán történt. Az Európai Parlament egy varieté silány repertoárral és sokadosztályú fellépőkkel. Sem komolyan venni, sem nevetni nem lehet rajta.
nyugalom
2025. szeptember 24. 17:25
A tarajost a valasztasok után elfelejtik! Dobrevat is.
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 24. 17:25
>>mert attól tart, hogy Magyarország az Európai Unió bíróságán meg fogja támadni a döntést<< Meg is kell támadnia, ugyanis Salis mentelmi jogának felfüggesztésére van precedens az EU történetében. Az, hogy a jogi bizottság szándékosan figyelmen kívül hagyta ezt a precedenst 1. alkalmatlanná teszi a bizottságot a feladatköre ellátására, 2. egyértelműen politikai befolyással visszaélésnek minősül. Mindehhez az EP nyíltan asszisztált. Az államnak fel kellene vállalnia ezt a konfrontációt és végigverni EUB eljárásban az ügyet. Legyen világos minden európai ember számára, hogy mi folyik Gyöngyö.. Brüsszelben!
