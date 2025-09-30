Habár az igazi közvélemény-kutatások eredményei hitelesek, a fiatalok célcsoportjában nagyobb bizonytalanságot hordoznak. Ez abból fakad, hogy általában a fiatalabbakat nehezebb nem csak a politikai aktivitásra, hanem kutatási részvételre is rábírni. A reprezentatív mintavétel adatfelvételt követő súlyozási eljárás jellemzően a fiatalok célcsoportját érinti hátrányosan, azaz a fiatalok esetében szükséges nagy súlyokat alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a csoport véleményére kevesebb megfigyelés alapján becsülünk, ami a becslés minőségét ronthatja, így ezek nem a legjobb eszközök a fiatalok politikai aktivitásának és pártszimpátiájának megismerésére. Az olyan kifejezetten ifjúsági célcsoportban zajló adatfelvételek, mint amilyennel a nagymintás ifjúságkutatás dolgozik már alkalmasabbak erre, de ritkábban nyújtanak adatot a fiatalokról. Egészen pontosan négyévente. A korábbi kutatások rendre erőteljes kormánypárti többséget mutattak a nagymintás ifjúságkutatás célcsoportja, a 15–29 évesek esetében is. A legutóbbi nyilvános adat 2020-ból származik, akkor a választási részvételüket biztosnak mondók 45 százaléka szavazott volna a kormánypártokra és 34 százaléka az ellenzékre.”

