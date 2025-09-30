Ft
09. 30.
kedd
célcsoport százaléka adatfelvétel nagymintás szavazat vélemény

A palantírt használni nem kell félnetek jó lesz

2025. szeptember 30. 14:46

Közeledve az országgyűlési választásokhoz sokan néznek Tolkien mesebeli látókövébe és beszélnek arról, amit láttak.

2025. szeptember 30. 14:46
null
Székely Levente
Corvinák

„Itt is óva inteném magunkat, hogy következtetésünk kizárólag azon alapuljon, amit a palantír mutat. 

Ez azt jelenti, hogy ne csak abból induljunk ki, amit a friss és szakmailag megalapozott közvélemény-kutatások mutatnak 

 

– amelyeknek minden ellenkező vélekedéssel szemben lehet hinni. Érdemes figyelembe venni a politikai szocializáció hatását, amely elsősorban a családból jön. A 2022-es parlamenti választást követő vizsgálatunk azt mutatta, hogy az első szavazatukat leadó fiatalok túlnyomó többsége arra a pártra és egyéni jelöltre szavazott, akire a szülei is. Habár a nemzedékek közötti feszültség jelenlétét a fiatalok nem tagadják, sőt. Ugyanakkor a szüleik értékeit a túlnyomó többségük elfogadja és politikai kérdésekben is egyetértenek a szüleikkel. Az általam ismert kutatások nem utalnak arra, hogy a családokon belül jelentősebb mértékben volna ma nemzedéki feszültség, mint volt négy vagy nyolc évvel ezelőtt.

Habár az igazi közvélemény-kutatások eredményei hitelesek, a fiatalok célcsoportjában nagyobb bizonytalanságot hordoznak. Ez abból fakad, hogy általában a fiatalabbakat nehezebb nem csak a politikai aktivitásra, hanem kutatási részvételre is rábírni. A reprezentatív mintavétel adatfelvételt követő súlyozási eljárás jellemzően a fiatalok célcsoportját érinti hátrányosan, azaz a fiatalok esetében szükséges nagy súlyokat alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a csoport véleményére kevesebb megfigyelés alapján becsülünk, ami a becslés minőségét ronthatja, így ezek nem a legjobb eszközök a fiatalok politikai aktivitásának és pártszimpátiájának megismerésére. Az olyan kifejezetten ifjúsági célcsoportban zajló adatfelvételek, mint amilyennel a nagymintás ifjúságkutatás dolgozik már alkalmasabbak erre, de ritkábban nyújtanak adatot a fiatalokról. Egészen pontosan négyévente. A korábbi kutatások rendre erőteljes kormánypárti többséget mutattak a nagymintás ifjúságkutatás célcsoportja, a 15–29 évesek esetében is. A legutóbbi nyilvános adat 2020-ból származik, akkor a választási részvételüket biztosnak mondók 45 százaléka szavazott volna a kormánypártokra és 34 százaléka az ellenzékre.”

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

