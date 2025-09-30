Rossz hírt kapott Magyar Péter: Donald Trump közvélemény-kutatója szerint is a Fidesz–KDNP vezet
Nem meglepő módon egészen más eredmények jöttek ki, mint a Tisza-párt kamufelméréseiből.
Közeledve az országgyűlési választásokhoz sokan néznek Tolkien mesebeli látókövébe és beszélnek arról, amit láttak.
„Itt is óva inteném magunkat, hogy következtetésünk kizárólag azon alapuljon, amit a palantír mutat.
Ez azt jelenti, hogy ne csak abból induljunk ki, amit a friss és szakmailag megalapozott közvélemény-kutatások mutatnak
– amelyeknek minden ellenkező vélekedéssel szemben lehet hinni. Érdemes figyelembe venni a politikai szocializáció hatását, amely elsősorban a családból jön. A 2022-es parlamenti választást követő vizsgálatunk azt mutatta, hogy az első szavazatukat leadó fiatalok túlnyomó többsége arra a pártra és egyéni jelöltre szavazott, akire a szülei is. Habár a nemzedékek közötti feszültség jelenlétét a fiatalok nem tagadják, sőt. Ugyanakkor a szüleik értékeit a túlnyomó többségük elfogadja és politikai kérdésekben is egyetértenek a szüleikkel. Az általam ismert kutatások nem utalnak arra, hogy a családokon belül jelentősebb mértékben volna ma nemzedéki feszültség, mint volt négy vagy nyolc évvel ezelőtt.
Habár az igazi közvélemény-kutatások eredményei hitelesek, a fiatalok célcsoportjában nagyobb bizonytalanságot hordoznak. Ez abból fakad, hogy általában a fiatalabbakat nehezebb nem csak a politikai aktivitásra, hanem kutatási részvételre is rábírni. A reprezentatív mintavétel adatfelvételt követő súlyozási eljárás jellemzően a fiatalok célcsoportját érinti hátrányosan, azaz a fiatalok esetében szükséges nagy súlyokat alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a csoport véleményére kevesebb megfigyelés alapján becsülünk, ami a becslés minőségét ronthatja, így ezek nem a legjobb eszközök a fiatalok politikai aktivitásának és pártszimpátiájának megismerésére. Az olyan kifejezetten ifjúsági célcsoportban zajló adatfelvételek, mint amilyennel a nagymintás ifjúságkutatás dolgozik már alkalmasabbak erre, de ritkábban nyújtanak adatot a fiatalokról. Egészen pontosan négyévente. A korábbi kutatások rendre erőteljes kormánypárti többséget mutattak a nagymintás ifjúságkutatás célcsoportja, a 15–29 évesek esetében is. A legutóbbi nyilvános adat 2020-ból származik, akkor a választási részvételüket biztosnak mondók 45 százaléka szavazott volna a kormánypártokra és 34 százaléka az ellenzékre.”
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
