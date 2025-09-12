A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra.