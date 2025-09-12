Itt vannak az első képek a Magyarkútnál kisiklott, árokba dőlt személyvonatról (FOTÓ)
A baleset oka egyelőre tisztázatlan.
Egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból.
„A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom.
Ezt is ajánljuk a témában
A baleset oka egyelőre tisztázatlan.
A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.
Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.
A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra.
Ahol lehetett, elindítottuk a felújításokat.
Ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettünk ki, sebességkorlátozással közlekedünk, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás.
Ahol pedig egyik megoldással sem tudjuk kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítjuk az utasokat.
A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból.
Ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél.”
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI
***