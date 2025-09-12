Ft
09. 12.
péntek
járműhiba magyarkúti vasutas MÁV pálya

A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni

2025. szeptember 12. 17:14

Egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból.

2025. szeptember 12. 17:14
null
Lázár János
Lázár János
Facebook

„A magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni. Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom. 

A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

 Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy  ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. 

Ahol lehetett, elindítottuk a felújításokat.

 Ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettünk ki, sebességkorlátozással közlekedünk, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás.

Ahol pedig egyik megoldással sem tudjuk kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítjuk az utasokat.

A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból.

Ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél.”

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

***

oberennsinnen49
2025. szeptember 12. 19:01
Az egész ország tele van lerobbant közművekkel, állami infrastruktúrával, lévtizedek óta elhalasztott felújítások, rekonstrukciók szakadtak az Orbán-kormányok nyakába, a Horn-Bokros, a Gyurcsány-Csillag I. kormányok mindennel fogélalkoztak, amely az országot kizsigereli, de a karbantartás, az állagmegőrzés, a fejlesztés számukra szitokszó volt.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 12. 18:47
No de ki gondolhatna mást a baloldalon, minthogy Lázár a hibás... Ugorjunk...
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 12. 17:40
Sokat utaztam azon a vonalon. Már évek óta nagyon rozoga állapotban van.
Válasz erre
0
0
