„A Fidesz már ígérgetni sem akar? Ez a vég kezdete...

Eddig kétszer ígértek Budának új János kórházat: 2018-ban és 2022-ben. Az eredményt tudjuk: nincs új János kórház, de még átfogó felújítás sem történt; a Kútvölgyi Klinikai Tömböt és a traumatológiát leszámítva nemigen költöttek az elmúlt 10 évben a 800 000 ember ellátását biztosító Észak-budai Szent János Centrumkórházra.

Pedig 2018-ban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Varga Mihály akkor még pénzügyminiszter és a II. és III. kerület parlamenti képviselője, valamint Pokorni Zoltán, a Hegyvidék akkori polgármestere és Láng Zsolt, a II. kerület azóta megbukott polgármestere közösen jelentették be, hogy »a Szent János Kórházat teljesen megújítják«, de »nem felújítást, hanem egy gyökeresen új kórház kialakítását tervezi a kormány«, úgy, hogy »a kórház középső szintjén egy új, modern tömb jönne létre, amit összekapcsolnának a Kútvölgyivel«. A megvalósítást »még ebben a kormányzati ciklusban«, vagyis 2022-ig be is akarták fejezni.

2022-ben azonban még mindig csak az ígérgetésnél tartottak: »Az új Észak-Budai Centrumkórház, azaz egy új Szent János Kórház megépítése a következő ciklusban kezdődhet el. Három éves tervezési folyamat zárul, heteken belül elkészülnek a kórházfelújítás és az új kórház, új szakrendelő építési engedélyes tervei. Akkor indulhat az építési engedélyek beszerzése. A tervek egy 80 ezer négyzetméteres új központi tömbről és a pavilonok felújításáról szólnak« – ezt Fürjes Balázs, a Fidesz hegyvidéki képviselőjelöltje mondta. Azóta se nyilvános tervek, se engedélyek.

Most 2025-öt írunk, és a kormány nyilvánosságra hozott egy 10 éves fejlesztési tervet, amiben a Telex számításai szerint összesen 49 ezer milliárd forintnyi ígéret, vágy, »terv« van felsorolva. És még ebbe a horribilis összegbe sem fért bele az új János kórház...

Értjük, hogy Orbánék lemondtak Budáról, értjük, hogy fájt nekik, amikor 2022-ben rommá vertük őket Budán, de nem lehet bosszúból semmibe venni közel egymillió ember egészségügyi ellátását! Abban egyet kell érteni Fürjes Balázzsal, hogy »ez egy több évtizedes adósság« – ha 2018-ban hozzákezdenek, már akkor is késő lett volna!”

Nyitókép: TSPC Facebook-oldala