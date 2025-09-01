Ft
09. 01.
hétfő
09. 01.
hétfő
KözTér A LESZÁMOLÁS ÉVE Magyarország dokumentumfilm választás

2026: A LESZÁMOLÁS ÉVE – dokumentumfilm készült a jövő évi választásról (VIDEÓ)

2025. szeptember 01. 19:24

A premier szeptember 3-án, 19:00 órakor lesz látható a KözTér YouTube-csatornáján.

2025. szeptember 01. 19:24
null

Visszalépések, háttéralkuk, nyílt csatározások - régen volt annyira feszült, és fordulatokkal teli időszak a magyar politikában, mint most a 2026-os országgyűlési választást megelőző. A KözTér YouTube-csatorna új dokumentumfilmjében nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy feltárja a jövő évi választás előtti politikai és társadalmi folyamatok mélyrétegeit – egyes pártok visszalépésétől, egészen Magyar Péter felemelkedéséig. 

A film célja, hogy új nézőpontból mutassa meg a politikai törésvonalak átrendeződését Magyarországon, és a közelgő választás előtti döntések valódi tétjét. Nem csupán a politikai játszmákról szól, hanem arról is, hogyan élik meg mindezt azok, akik évek óta alakítói a magyar közéletnek. Így több aspektusból megközelítve, a nézők szeme előtt tárul fel a magyar politikai élet kulisszája.  

A filmben megszólalnak az ellenzéki pártok vezetői, elismert politológusok és szakértők, valamint az elmúlt évtizedek meghatározó politikai szereplői is. Ők együtt keresik a választ azokra a kérdésekre, amelyek ma mindenkit foglalkoztatnak: Miért döntöttek úgy egyes pártok és politikusok, hogy nem indulnak a választáson? Van-e még hiteles és mozgósítható alternatíva a jelenlegi hatalmi berendezkedéssel szemben? Kik lesznek a történet igazi nyertesei és vesztesei?  

Egy biztos: egy új korszak küszöbén állunk. Azt pedig csak jövő tavasszal tudjuk meg, kikre vonatkozik az a leszámolás, ami 2026-ban biztosan bekövetkezik. 

Premier: 09.03-án 19:00-kor a KözTér YouTube-csatornáján. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

vamonos-4
2025. szeptember 01. 19:35
"A film célja, hogy új nézőpontból mutassa meg a politikai törésvonalak átrendeződését Magyarországon" a fideszcsicska nezopont rettenetesen uj, szinte nem is ismerjuk az osszes panelt almunkbol felebresztve xdd lapozzunk
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 01. 19:32
15 éve van 2/3-odotok, rendeleti kormányzással, háborús veszélyhelyzet, mi az anyád picsájáról beszélsz te hazaáruló, pedofilsimogató fasz?
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 01. 19:31
Immáron közvetlenül, mindenki számára elérhetően bizonyított, tévedhetetlen, hogy az oroszok kurvája a magyarok eltörlője, porba rombolója a köcsög FIDESZ. Senki sem áll jobban az erőszak mellé, mint ők: 15 éve uszítanak, mutogatnak másra miközben rabolják a népet, eltörlik a föld felszínéről az egészségügy, lakhatás, oktatás béka segge alá rakásával saját érdekükben. A diktátorok, véreskezűek mellé állnak folyamatosan. Felelősséget semmiért sem vállalnak pedig mindenről Ők tehetnek ami ma van ebben az országban.
