2026: A LESZÁMOLÁS ÉVE – dokumentumfilm készült a jövő évi választásról (VIDEÓ)

Visszalépések, háttéralkuk, nyílt csatározások - régen volt annyira feszült, és fordulatokkal teli időszak a magyar politikában, mint most a 2026-os országgyűlési választást megelőző. A KözTér YouTube-csatorna új dokumentumfilmjében nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy feltárja a jövő évi választás előtti politikai és társadalmi folyamatok mélyrétegeit – egyes pártok visszalépésétől, egészen Magyar Péter felemelkedéséig.

A film célja, hogy új nézőpontból mutassa meg a politikai törésvonalak átrendeződését Magyarországon, és a közelgő választás előtti döntések valódi tétjét. Nem csupán a politikai játszmákról szól, hanem arról is, hogyan élik meg mindezt azok, akik évek óta alakítói a magyar közéletnek. Így több aspektusból megközelítve, a nézők szeme előtt tárul fel a magyar politikai élet kulisszája.

A filmben megszólalnak az ellenzéki pártok vezetői, elismert politológusok és szakértők, valamint az elmúlt évtizedek meghatározó politikai szereplői is. Ők együtt keresik a választ azokra a kérdésekre, amelyek ma mindenkit foglalkoztatnak: Miért döntöttek úgy egyes pártok és politikusok, hogy nem indulnak a választáson? Van-e még hiteles és mozgósítható alternatíva a jelenlegi hatalmi berendezkedéssel szemben? Kik lesznek a történet igazi nyertesei és vesztesei?

Egy biztos: egy új korszak küszöbén állunk. Azt pedig csak jövő tavasszal tudjuk meg, kikre vonatkozik az a leszámolás, ami 2026-ban biztosan bekövetkezik.

Premier: 09.03-án 19:00-kor a KözTér YouTube-csatornáján.

