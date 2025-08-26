Valami történt Kiskunfélegyházán: sokakat meglepetésként ért az országgyűlési képviselő bejelentése

Múlt hét csütörtökön Balla László, Kiskunfélegyháza alpolgármestere közösségi oldalán egy meglehetősen terjedelmes posztban sorolta az egykori polgármester ügyeit. Szerinte Csányi József megtévesztette a városvezető frakció, a Nemzeti Fórum tagjait.

A jegyző, az aljegyző, a jegyzői iroda vezetője, majdnem az összes osztályvezető, valamint több mint egy tucat nem vezető beosztású hivatali dolgozó készült benyújtani a felmondását – írta Balla, valamint a Nemzeti Fórum frakciójának városi képviselői. Időközben az alpolgármester be is jelentette indulását az október 12-i polgármester-választáson.

Forró hétvége: elveszett a bizalom és árulás

Balla László közlése szerint válaszút elé állították Csányi Józsefet: vagy változtat és tisztázza magát, vagy átszervezik a várost.

„A képviselő-testületnek joga van arra, hogy a polgármester irányítása alól, közvetlenül a testület irányítása alá helyezze a közbeszerzéseket, a városüzemeltetést, a vagyongazdálkodást, a fejlesztéseket. Nekünk felelős vezetőként mindent meg kellett tennünk azért, hogy a felmondásra készülő tisztségviselőket itt tartsuk és ne omoljon össze a város, ne álljon meg az élet” – fogalmazták meg a Nemzeti Fórum politikusai, aki kijelentették: bármit is hoz a jövő, Csányi Józseffel szemben végérvényesen elveszítették a bizalmukat és a jövőben semmilyen formában nem kívánnak vele együttműködni.

Csakhogy a leköszönt polgármester pénteken utcafórumot tartott, ahol úgy fogalmazott: árulás áldozata lett és olyan helyzetbe került, amelyből nem volt más kiút, mint a lemondás. Csányi – ahogy fogalmazott – már átlátja a helyzetet, ismeri az ellene és Kiskunfélegyháza ellen szervezkedők szándékait, ezért úgy döntött, ismét indul a polgármesteri tisztségért.

Hétfőre minden megváltozott: Legyen újra rend!

Hétfő reggelre azonban a hétvégi adok-kapok teljesen elült.

„Bár elsőként sikerült összegyűjtenem a jelöltséghez szükséges aláírásokat – a mai nappal visszalépek a kiskunfélegyházi időközi polgármester-választáson való megmérettetéstől” – jelentette be Balla László alpolgármester.

Visszalépésével Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Nemzeti Fórum elnökének kérésének tesz eleget.

„A korábbi polgármester-választáson a Nemzeti Fórum színében több mint 76 százalékot kapott Csányi József továbbra is rendkívül népszerű Félegyházán. Polgármester-jelöltként való indulása ellen a Nemzeti Fórum nem kampányol, emiatt arra kértem Balla László alpolgármestert, a szükséges aláírásokat elsőként összegyűjtő barátunkat, hogy lépjen vissza a polgármester-jelölti küzdelemtől” – írta közleményében Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Ahogy fogalmazott: legyen újra békesség, nyugalom Félegyházán, továbbra is köznyugalom jellemezze a várost!

Ezt követően megköszönte a Városháza munkatársainak és „az önkormányzati képviselők várost védő és a közösséget szolgáló munkáját”.

Eddig két jelölt méretteti meg magát Kiskunfélegyházán

„A város fejlődésének a kulcsa mindig is a csapatmunka volt” – nyilatkozta pénteken Balla László a Mandinernek.

Az akkor még polgármesterjelölt politikus elmondta, hogy a várost vezető képviselőcsoport egységesen viszi tovább azt a fejlesztés politikát, amelyet már 11 éve tőlük megszokhattak az ott élők. Kiskunfélegyházán jelenleg két nagy projekt megvalósítása zajlik. Az országban is az egyik legnagyobb LIDL logisztikai központ fejlesztése, ami mintegy 75-80 ezer négyzetméteres épülettel, amelyben 400 fő munkaerőt szeretnének foglalkoztatni. Emellett folyamatban van az ország egyik legnagyobb sütőipari vállalatának, a Félegyházi Pékségnek a bővítése is, ahol 200 új munkaerőt szeretnének foglalkoztatni.

Bár a Nemzeti Választási Iroda honlapján még nincsenek nevek, sajtóinformációk szerint az október 12-i polgármester-választáson eddig két jelölt méretteti meg magát: a régi-új polgármester, Csányi József, illetve az ellenzéki Kollár László, aki a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület színeiben indul.

Nyitókép forrása: Facebook