Csak úgy zúgott a „mocskos Fidesz” Majka koncertjén: szabályosan transzba esett Nagy Ervin és Magyar Péter (VIDEÓ)
Remekül szórakoztak.
És nyomában ott árad az agresszív, alpári viselkedés, a kivagyi arrogancia, a hazugságok, csúsztatások, ki nem mondott szándékok özöne.
„Tegnap a miniszterelnökségre aspiráló Magyar Péter Majka koncertjén bulizott.
Nézem az erről készült videót, figyelem a rácsíptetett mikrofonokkal ugráló, fiatal lányokkal fotózkodó, már korántsem fiatal embert, akinek személyes élete tele rendezetlenséggel, szétdobált, szanaszét cincált emberi kapcsolatokkal.
Ti rábíznátok a hazánkat egy ilyen vezetőre?”
Nyitókép forrása: Népszava/Youtube