Nézem az erről készült videót, figyelem a rácsíptetett mikrofonokkal ugráló, fiatal lányokkal fotózkodó, már korántsem fiatal embert, akinek személyes élete tele rendezetlenséggel, szétdobált, szanaszét cincált emberi kapcsolatokkal.

És nyomában ott árad az agresszív, alpári viselkedés, a kivagyi arrogancia, a hazugságok, csúsztatások, ki nem mondott szándékok özöne.

Ti rábíznátok a hazánkat egy ilyen vezetőre?”

Nyitókép forrása: Népszava/Youtube