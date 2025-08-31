Ft
Tisza Párt Magyar Péter Majka

Tegnap a miniszterelnökségre aspiráló Magyar Péter Majka koncertjén bulizott

2025. augusztus 31. 17:00

És nyomában ott árad az agresszív, alpári viselkedés, a kivagyi arrogancia, a hazugságok, csúsztatások, ki nem mondott szándékok özöne.

2025. augusztus 31. 17:00
null
Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
„Tegnap a miniszterelnökségre aspiráló Magyar Péter Majka koncertjén bulizott. 

Nézem az erről készült videót, figyelem a rácsíptetett mikrofonokkal ugráló, fiatal lányokkal fotózkodó, már korántsem fiatal embert, akinek személyes élete tele rendezetlenséggel, szétdobált, szanaszét cincált emberi kapcsolatokkal. 

És nyomában ott árad az agresszív, alpári viselkedés, a kivagyi arrogancia, a hazugságok, csúsztatások, ki nem mondott szándékok özöne. 

Ti rábíznátok a hazánkat egy ilyen vezetőre?”

Nyitókép forrása: Népszava/Youtube

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 18:52
fogatlan-ork-medve Vata Aripeit 2025. augusztus 31. 18:52 Fogjátok is 1,2 millióval!:DDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
fogatlan-ork-medve
2025. augusztus 31. 18:51
Már nem kell sokáig öklendezned az orbánkulát hájas törpezsuzsika mert a gazdáddal együtt buksz te is meg a kontraszelektált ripacs tolvaj férjed is! Az ugye megvan, hogy teljes lesz a vagyonelkobzás megfelelő büntetés mellett?:DDD
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2025. augusztus 31. 18:49
Mi nem, de sajnos vannak páran akik igen. Tényleg nagyon kiváncsi leszek a 2026-s választás végére. 2022-ben a fidesz története legnagyobb szavazószámát húzta be (3.2 millió, ha jól emlékszem) Na ezt kell überelni:-)
Válasz erre
1
0
states-2
2025. augusztus 31. 18:35
A valóság elől, tudniillik, hogy már tudja, hogy tavasszal agyon lesz verve, a cigánykornyikálásba menekül, ugyanis ha még ennél is jobban idegállapotba kerül, akkor elviszik a mentők.
Válasz erre
2
0
