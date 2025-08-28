Száz palack egyszerre: Szlovákiában működésbe állt a szuperautomata, amire a magyarok is várnak

Pozsonyban olyan automatát tesztelnek, amely lehetővé teszi a műanyag palackok, üveg- és fém italosdobozok egyszerre, zsákos beöntéssel történő visszaváltását. Az úgynevezett bulk-feed technológiának köszönhetően akár száz darab csomagolás is egyszerre kerülhet a gépbe, ami jelentősen gyorsítja a folyamatot – írta meg a Világgazdaság.

A gazdasági lap emlékeztet: Magyarországon sem ismeretlen ez a megoldás.

jelenleg Pilisvörösváron zajlik egy hasonló próbaüzem.

A Mohu a pilotprojekt eredményei alapján dönthet arról, hogy a jövőben szélesebb körben is telepít-e ilyen gyorsvisszaváltó automatákat a REpontokra.

A visszaváltási rendszer sikere

A hazai betétdíjas rendszer 2024. január 1-je óta működik. Minden 0,1 és 3 liter közötti, műanyag-, fém- vagy üvegcsomagolású italtermék kötelezően visszaváltási díjas lett, a fogyasztók palackonként 50 forintot kapnak vissza leadáskor.

A Világgazdaság szerint a rendszer népszerűségét jól mutatja, hogy az indulás óta több mint 2,7 milliárd darab italcsomagolást váltottak vissza a lakosok,

az idei nyáron pedig napi 15 millió darabos rekord is született.

A jelenlegi 80 százalékos visszaváltási arány európai összevetésben is kiemelkedő, és a cél, hogy 2026-ra stabilan 90 százalék felett legyen.

Feszültség a kereskedőkkel

A gazdasági portál rávilágít: a rendszer sikeressége mellett feszültséget is szült a Mohu legutóbbi döntése. A társaság a felére kívánja csökkenteni a nagy kereskedelmi láncoknak járó kezelési díjat, mivel szerintük a gyors felfutás miatt ezek a cégek indokolatlanul magas összegeket kaptak a visszaváltások után.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tiltakozik a lépés ellen, miközben a kisebb üzletek kifejezetten jól járhatnak az új díjszabással.