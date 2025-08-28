Ft
Mohu palack visszaváltás betétdíjas palack palack Világgazdaság műanyag

Száz palack egyszerre: Szlovákiában működésbe állt a szuperautomata, amire a magyarok is várnak

2025. augusztus 28. 22:36

Az indulás óta több mint 2,7 milliárd darab italcsomagolást váltottak vissza a lakosok.

2025. augusztus 28. 22:36
null

Pozsonyban olyan automatát tesztelnek, amely lehetővé teszi a műanyag palackok, üveg- és fém italosdobozok egyszerre, zsákos beöntéssel történő visszaváltását. Az úgynevezett bulk-feed technológiának köszönhetően akár száz darab csomagolás is egyszerre kerülhet a gépbe, ami jelentősen gyorsítja a folyamatot – írta meg a Világgazdaság.

A gazdasági lap emlékeztet: Magyarországon sem ismeretlen ez a megoldás.

jelenleg Pilisvörösváron zajlik egy hasonló próbaüzem. 

A Mohu a pilotprojekt eredményei alapján dönthet arról, hogy a jövőben szélesebb körben is telepít-e ilyen gyorsvisszaváltó automatákat a REpontokra.

A visszaváltási rendszer sikere

A hazai betétdíjas rendszer 2024. január 1-je óta működik. Minden 0,1 és 3 liter közötti, műanyag-, fém- vagy üvegcsomagolású italtermék kötelezően visszaváltási díjas lett, a fogyasztók palackonként 50 forintot kapnak vissza leadáskor.

A Világgazdaság szerint a rendszer népszerűségét jól mutatja, hogy az indulás óta több mint 2,7 milliárd darab italcsomagolást váltottak vissza a lakosok, 

az idei nyáron pedig napi 15 millió darabos rekord is született. 

A jelenlegi 80 százalékos visszaváltási arány európai összevetésben is kiemelkedő, és a cél, hogy 2026-ra stabilan 90 százalék felett legyen.

Feszültség a kereskedőkkel

A gazdasági portál rávilágít: a rendszer sikeressége mellett feszültséget is szült a Mohu legutóbbi döntése. A társaság a felére kívánja csökkenteni a nagy kereskedelmi láncoknak járó kezelési díjat, mivel szerintük a gyors felfutás miatt ezek a cégek indokolatlanul magas összegeket kaptak a visszaváltások után. 

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tiltakozik a lépés ellen, miközben a kisebb üzletek kifejezetten jól járhatnak az új díjszabással.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: illusztráció (Unger Tamás/MW-archív)

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 28. 22:51
>>Obsitos Technikus 2025. augusztus 28. 22:46 Hát szenzációs. Egy héten kétszer megyek ilyen bótba, de abból csak egyszer viszek vissza valamit, 4-5 ezt-azt, sörösdoboz, egy-két borosüveg<< Nem akarlak megsérteni, de te heti rendszereséggel váltasz vissza 4-5 sörösdöbozt és 1-2 borosüveget? Ilyen sok a vendég nálatok?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 28. 22:49
>>cutcopy 2025. augusztus 28. 22:46 Csapvízhez nem kell palackot venni..<< Hacsak nem pohárban szeretnéd magaddal vinni az útra.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 28. 22:49
>>Kanmacska 2025. augusztus 28. 22:42 Nálunk úgy megy az automata, hogy kb 15 palack után dudálni kezd, hogy hívjuk a bolt személyzetét. << Mifelénk a CBA-ban 5 palack/perc a szalag behordási sebessége, míg az Aldiban 17 palack/perc. Mindegyik pont ugyanolyan szarul működik. Némely automaták súlyérzékelési vagy fénytörési hibákkal küzdenek ezért minden második palackot tartalommal azonosítanak.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. augusztus 28. 22:46
Csapvízhez nem kell palackot venni..
Válasz erre
0
0
