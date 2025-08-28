Ft
08. 28.
csütörtök
Tisza Párt Ágh Attila véleménycikk

Orbán véresszájú ellenfele újból lecsapott, de saját magát találta telibe

2025. augusztus 28. 07:11

Hatalmas baklövésnek lehettünk a tanúi.

2025. augusztus 28. 07:11
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Ágh Attila ezúttal a Népszavába írt publicisztikájával bizonyította, hogy fölötte nem szállt el az idő, magát most is úgy látja, mint amikor 1973-ban a marxista őstörténet-elmélet fejlődéséről írt könyvet.

A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a véleménycikkében:

»A Tisza Párt maga is egy nagy politikai konglomerátum, ami azt jelzi, hogy a sikeres kormányváltás után a teljesen új pártrendszer kialakulása következik, nem pedig a nyertes párt koalíciója vagy hosszú alkudozása a fennmaradó pancserpártok maradványaival. A nagy kérdés persze az, hogy a Tisza mennyire lesz nyitott az érdemi vitákra és az új politikai pártok befogadására. A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult, de akkor is keservesen zűrös lesz a kormányváltástól a rendszerváltásig, az európai típusú demokratikus rendszer teljes kialakításáig terjedő időszak.«

Ebben a rövid kis idézetben két hatalmas baklövés is található:

1. »A Tisza nagy politikai konglomerátum« – A valóságban a Tisza Párt egy egyszemélyes párt, jelenleg még a 106 egyéni képviselőjelöltjét sem volt képes bemutatni. Magyar Péteren és a közvetlen pár fős sleppjén kívül nem nagyon tudnak még a híveik sem megnevezni mérvadó politikusokat a pártban.

2. »A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult« – A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza Párt vezetője a legkevésbé képes önkorrekcióra, bocsánatkérésre, a hibáinak, baklövéseinek az elismerésére.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ihavrilla
2025. augusztus 28. 07:41
Ágh Attila? Egy újabb szerencsétlen őskövület jelent meg a Tiszánál.
istvanpeter
2025. augusztus 28. 07:39
De azért némileg aggasztó, hogy még mindig túl sokan támogatják a Tisza Pártot és a lumpen haszonlesők tömege lődörög körülötte.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 07:35
A semmi Ághán ül a bácsi.
Voloka
2025. augusztus 28. 07:27
Igen, ez pont így van!
