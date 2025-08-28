Durva megszorítás: így sújtaná a tanárokat a Tisza-csomag
Az ellenzéki párt tervezett adóemelése súlyosan érintené a pedagógusok és az orvosok jövedelmét is.
Hatalmas baklövésnek lehettünk a tanúi.
„Ágh Attila ezúttal a Népszavába írt publicisztikájával bizonyította, hogy fölötte nem szállt el az idő, magát most is úgy látja, mint amikor 1973-ban a marxista őstörténet-elmélet fejlődéséről írt könyvet.
A tudományos szocializmus nagy ismerője a következőket írta a véleménycikkében:
»A Tisza Párt maga is egy nagy politikai konglomerátum, ami azt jelzi, hogy a sikeres kormányváltás után a teljesen új pártrendszer kialakulása következik, nem pedig a nyertes párt koalíciója vagy hosszú alkudozása a fennmaradó pancserpártok maradványaival. A nagy kérdés persze az, hogy a Tisza mennyire lesz nyitott az érdemi vitákra és az új politikai pártok befogadására. A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult, de akkor is keservesen zűrös lesz a kormányváltástól a rendszerváltásig, az európai típusú demokratikus rendszer teljes kialakításáig terjedő időszak.«
Ebben a rövid kis idézetben két hatalmas baklövés is található:
1. »A Tisza nagy politikai konglomerátum« – A valóságban a Tisza Párt egy egyszemélyes párt, jelenleg még a 106 egyéni képviselőjelöltjét sem volt képes bemutatni. Magyar Péteren és a közvetlen pár fős sleppjén kívül nem nagyon tudnak még a híveik sem megnevezni mérvadó politikusokat a pártban.
Az ügyvéd külön „gratulált” Lendvai Ildikónak és a magukat felvilágosult baloldalinak valló értelmiségnek, hogy asszisztálnak ehhez a jelenséghez.
2. »A Tisza Párt eddig megújuló és önkorrekciókra képes politikai szervezetnek bizonyult« – A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza Párt vezetője a legkevésbé képes önkorrekcióra, bocsánatkérésre, a hibáinak, baklövéseinek az elismerésére.”
