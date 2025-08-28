Ft
„Ez mindent visz!” – Kifakadt a Tisza-szekta gyűlölködése miatt Schiffer András (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 05:12

Az ügyvéd külön „gratulált” Lendvai Ildikónak és a magukat felvilágosult baloldalinak valló értelmiségnek, hogy asszisztálnak ehhez a jelenséghez.

2025. augusztus 28. 05:12
Az ÖT Youtube-csatorna Közelkép című műsorának Schiffer András ügyvéd volt a vendége. Gavra Gábor műsorvezető azon kérdésére, hogy mennyire érdekes egy tömegdemokráciában az, hogy egy ország miniszterelnöke hol és kikkel nyaral, Schiffer azt válaszolta, hogy alapesetben nem az, mert senkinek semmi köze hozzá. „Ha egy védett személyt, egy külügyminisztert a nyaralásán tényfeltáró újságírók követnek a tengerpartig, azon sem kell csodálkozni, hogyha azt az újságírót a szolgálatok megfigyelik, mert ez a dolguk.”

Egy védett személynek a pontos mozgását feltérképezni és követni, az nem ízlésbeli kérdés, hogy szabad, nem szabad, helyes, nem helyes, ez biztonsági kérdéseket is felvet”

– húzta alá az LMP alapítója.

Schiffer rámutatott, gond akkor keletkezik, ha egy politikus közpénzből megy el nyaralni. „Egy olyan országban szeretnék élni, ahol a politikusok, a döntéshozók és az oligarchák között van egy tűzfal” – húzta alá. 

Valamivel később előkerült Magyar Péter és a Tisza Párt online jelenléte is. Az ügyvéd megjegyezte, hogy a pártelnök kapcsán elgondolkozott azon, hogy hogy lehet úgy jelen lenni egy tömegrendezvényen, – mint amilyen a hétvégi Savaria Történelmi Karnevál is volt – hogy közben azt figyeli, melyik közéleti szereplő miként reagál a bejegyzéseire, és rögtön ott terem az illető oldalán.

Ami veszélyes, hogy húzza maga után, mint a kondenzcsíkot, a gyűlölködő szektát. Ez nem vicces!”

„Itt sok gyűlölet, hergelés volt az elmúlt 35 évben, és az elmúlt 15 évben a kormánypropaganda ebből derekasan kivette a részét. De amit ez a Tisza-szekta művel az elmúlt egy évben, az mindent visz!” – hangzott el.

„A gyűlölködés salakja mindent felhoz a felszínre”

Schiffer ennél a pontnál kiemelte, hogy ilyet sem a különböző „fideszes propaganda hadműveleteknél”, sem a MIÉP-nél, sem az SZDSZ-nél, sem a jobbikosoknál sem az internet előtt, sem azt követően nem tapasztalt. 

„A dologhoz hozzátartozik, hogy volt vezérigazgató úr megjelent az oldalamon, a hívei között megjelentek derék antiszemita demokraták is, akik nem győztek ott zsidózgatni. Ezeket természetesen tüntettem el” – hozott egy nem is olyan régi példát a hajdani politikus.

Schiffer András a témánál maradva arról is beszélt, hogy „a gyűlölködés salakja mindent felhoz a felszínre. S innen is mondom, gratulálni tudok Lendvai Ildikónak, és minden magát felvilágosult baloldalinak mondó értelmiséginek, akik ehhez asszisztálnak” – szögezte le.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

balbako_
2025. augusztus 28. 07:36
No, mármost kedves agyhalottak vizsgálják meg, hogy a Szaros vajon milyen jogra járt, ha azt sem tudja, hogy Egy védett személynek a pontos mozgását feltérképezni és követni, az nem ízlésbeli kérdés, hogy szabad, nem szabad, helyes, nem helyes, ez biztonsági kérdéseket is felvet. Egész pontosan nemzetbiztonsági kérdéseket. Mert ő is ezen csámcsog egész nap plusz még szokásához híven hazudik is.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. augusztus 28. 07:35
„Itt sok gyűlölet, hergelés volt az elmúlt 35 évben, és az elmúlt 15 évben a kormánypropaganda ebből derekasan kivette a részét" E jellemző Schifferre, egy gerinctelen tróger, aki egyfolytában hazugságokkal gyalázza a kormányoldalt. Most is visszaböfögi a szokásos dékás rágalmat, miszerint a kormány gyűlöletkeltő. Ezért nulla hitelességű.
Válasz erre
0
0
helyrerakosgat
2025. augusztus 28. 06:42
"Ezeket természetesen tüntettem el" Olyan országban szeretnék élni, ahol nem alkalmaznának újságíróként olyan szerencsétlen, fogalmatlan balfaszt, aki ezt a leiratot készítette,
Válasz erre
3
0
llnnhegyi
2025. augusztus 28. 06:37
Schiffer András értelmes intelligens ember! Ismereteim szerint baloldali ember.
Válasz erre
11
1
