„Ez mindent visz!” – Kifakadt a Tisza-szekta gyűlölködése miatt Schiffer András (VIDEÓ)

Az ÖT Youtube-csatorna Közelkép című műsorának Schiffer András ügyvéd volt a vendége. Gavra Gábor műsorvezető azon kérdésére, hogy mennyire érdekes egy tömegdemokráciában az, hogy egy ország miniszterelnöke hol és kikkel nyaral, Schiffer azt válaszolta, hogy alapesetben nem az, mert senkinek semmi köze hozzá. „Ha egy védett személyt, egy külügyminisztert a nyaralásán tényfeltáró újságírók követnek a tengerpartig, azon sem kell csodálkozni, hogyha azt az újságírót a szolgálatok megfigyelik, mert ez a dolguk.”

Egy védett személynek a pontos mozgását feltérképezni és követni, az nem ízlésbeli kérdés, hogy szabad, nem szabad, helyes, nem helyes, ez biztonsági kérdéseket is felvet”

– húzta alá az LMP alapítója.

Schiffer rámutatott, gond akkor keletkezik, ha egy politikus közpénzből megy el nyaralni. „Egy olyan országban szeretnék élni, ahol a politikusok, a döntéshozók és az oligarchák között van egy tűzfal” – húzta alá.

Valamivel később előkerült Magyar Péter és a Tisza Párt online jelenléte is. Az ügyvéd megjegyezte, hogy a pártelnök kapcsán elgondolkozott azon, hogy hogy lehet úgy jelen lenni egy tömegrendezvényen, – mint amilyen a hétvégi Savaria Történelmi Karnevál is volt – hogy közben azt figyeli, melyik közéleti szereplő miként reagál a bejegyzéseire, és rögtön ott terem az illető oldalán.

Ami veszélyes, hogy húzza maga után, mint a kondenzcsíkot, a gyűlölködő szektát. Ez nem vicces!”

„Itt sok gyűlölet, hergelés volt az elmúlt 35 évben, és az elmúlt 15 évben a kormánypropaganda ebből derekasan kivette a részét. De amit ez a Tisza-szekta művel az elmúlt egy évben, az mindent visz!” – hangzott el.