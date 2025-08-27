Ft
exjobbikos tiszás házat parlamenti képviselő Jakab Péter

Olyan helyről kaptak pofont az ellenzéki politikusok, ahonnan nemigen számíthattak rá

2025. augusztus 27. 19:52

A házatokat is rábíznátok ismeretlenekre, vagy csak a hazátokkal vagytok ilyen felelőtlenek? – tette fel a kérdést az egyik ellenzéki képviselő.

2025. augusztus 27. 19:52
null

Jakab Péter annak apropóján posztolt a Facebook-oldalára, hogy több képviselőtársa is bejelentette, nem indul el a következő választáson, inkább visszalépnek az ismeretlen tiszás jelölt javára.
 

undefined

Mellár Tamás

Facebook

Idézőjel

Nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson

Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.

Kollégák! A házatokat is rábíznátok ismeretlenekre, vagy csak a hazátokkal vagytok ilyen felelőtlenek? – tette fel a kérdést az exjobbikos parlamenti képviselő.

Nyitókép: Jakab Péter Facebook-oldala

mamika2
2025. augusztus 27. 21:33
valamit nagyon jól csinál Péter mert féltek nem találtok rajta fogást ..ennyikeeeeeeeeeeeee
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 27. 21:08
Talán élete egyik legigazabb mondata ennek....
Válasz erre
5
0
google-2
2025. augusztus 27. 20:38
Az életüket is rábíznák a TSZ-esekre, csak Orbánt ne lássák. Betegek, elvette az eszüket a gyűlölet.
Válasz erre
4
0
survivor
2025. augusztus 27. 20:17
Akarhogy is az óbaloldal összes politikusa KONKURRENSE a Tiszának.. Nem lehet egyszerre kétfelé szolgálni.... Ha mindenki visszalép,miből fog megélni ? Talán dolgozni fog ?
Válasz erre
5
0
