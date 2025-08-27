Olyan helyről kaptak pofont az ellenzéki politikusok, ahonnan nemigen számíthattak rá

Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
A házatokat is rábíznátok ismeretlenekre, vagy csak a hazátokkal vagytok ilyen felelőtlenek? – tette fel a kérdést az egyik ellenzéki képviselő.
Jakab Péter annak apropóján posztolt a Facebook-oldalára, hogy több képviselőtársa is bejelentette, nem indul el a következő választáson, inkább visszalépnek az ismeretlen tiszás jelölt javára.
Össze kellene végre fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes, lassan orosz gyarmat leszünk.
„Kollégák! A házatokat is rábíznátok ismeretlenekre, vagy csak a hazátokkal vagytok ilyen felelőtlenek? – tette fel a kérdést az exjobbikos parlamenti képviselő.
Nyitókép: Jakab Péter Facebook-oldala