Olyan helyről kaptak pofont az ellenzéki politikusok, ahonnan nemigen számíthattak rá

Titkos erők avatkoznának be Magyarország belpolitikájába – Szijjártó Péter a Mandiner telt házas klubestjén leleplezte a tervet!

A külgazdasági és külügyminiszter a Várkert Bazárban tartott kulturális-közéleti eseményen arról is beszélt, hogy szerinte mikor jön el végre a béke, és arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel járna Magyarország számára egy kormányváltás. Tudósításunk.