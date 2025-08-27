„Nem szabad túlterhelni a gyerekeket" – Vizit Kőnig dokival

Kezdődik az iskola!

A Mandiner egészségügyi podcastjának új epizódjában dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura járja körbe a szülői feladatokat és azokat a kihívásokat, amikkel a gyermekek szembesülnek az iskolakezdési időszakban.

Az iskolai év kezdetével sok szülő számára elérkezik a stresszesebb időszak, hiszen a gyermekeknek nemcsak a tanulás, hanem az új szokások, napi rutinok és elvárások is feladatot jelentenek. Dr. Kőnig Róbert hangsúlyozta: az egyik legfontosabb teendő a szülők számára, hogy felmérjék gyermekük terhelhetőségét, és ennek megfelelően alakítsák a napirendet.

„A megfelelő határok meghúzása segíthet a gyerekeknek abban, hogy kiegyensúlyozottan és sikeresen vágjanak neki az iskolai évnek"

- fogalmazott a szakértő.

dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura az iskolakezdés utáni figyelemzavarról és a visszarázódás nehézségeiről is beszélgettek. A hosszú nyári szünet után sok gyermek küzd a figyelem összpontosításával, ami a társas kommunikációban és a közlekedésben is problémákat okozhat. Dr. Kőnig hangsúlyozta, hogy Magyarországon a védőnői szolgálat kiemelkedő figyelmet fordít a gyermekek fejlődésére, azonban ez nem helyettesíti a szülői odafigyelést. A szakértő szerint a legfontosabb, hogy a szülők felismerjék a figyelemzavart, és időben beavatkozzanak.

A beszélgetés során arra is fény derül, hogyan segíthetjük gyermekünket abban, hogy zökkenőmentesen visszatérjen a nyári szabadságból a terheléssel teli hétköznapokba.

Dr. Kőnig Róbert tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan támogathatjuk a gyerekeket abban, hogy a tanulás és az iskolai elvárások ne okozzanak számukra mentális problémákat.