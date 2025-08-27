Ft
Szalai Laura Dr Kőnig Róbert

„Nem szabad túlterhelni a gyerekeket" – Vizit Kőnig dokival

2025. augusztus 27. 15:55

A Vizit legújabb epizódjában dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura az iskolakezdés kihívásait és annak pszichológiai vonatkozásait boncolgatták.

2025. augusztus 27. 15:55
null

Kezdődik az iskola! 

A Mandiner egészségügyi podcastjának új epizódjában dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura járja körbe a szülői feladatokat és azokat a kihívásokat, amikkel a gyermekek szembesülnek az iskolakezdési időszakban.  

Az iskolai év kezdetével sok szülő számára elérkezik a stresszesebb időszak, hiszen a gyermekeknek nemcsak a tanulás, hanem az új szokások, napi rutinok és elvárások is feladatot jelentenek. Dr. Kőnig Róbert hangsúlyozta: az egyik legfontosabb teendő a szülők számára, hogy felmérjék gyermekük terhelhetőségét, és ennek megfelelően alakítsák a napirendet.

„A megfelelő határok meghúzása segíthet a gyerekeknek abban, hogy kiegyensúlyozottan és sikeresen vágjanak neki az iskolai évnek"

- fogalmazott a szakértő.

dr. Kőnig Róbert és Szalai Laura az iskolakezdés utáni figyelemzavarról és a visszarázódás nehézségeiről is beszélgettek. A hosszú nyári szünet után sok gyermek küzd a figyelem összpontosításával, ami a társas kommunikációban és a közlekedésben is problémákat okozhat. Dr. Kőnig hangsúlyozta, hogy Magyarországon a védőnői szolgálat kiemelkedő figyelmet fordít a gyermekek fejlődésére, azonban ez nem helyettesíti a szülői odafigyelést. A szakértő szerint a legfontosabb, hogy a szülők felismerjék a figyelemzavart, és időben beavatkozzanak.

A beszélgetés során arra is fény derül, hogyan segíthetjük gyermekünket abban, hogy zökkenőmentesen visszatérjen a nyári szabadságból a terheléssel teli hétköznapokba. 

Dr. Kőnig Róbert tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan támogathatjuk a gyerekeket abban, hogy a tanulás és az iskolai elvárások ne okozzanak számukra mentális problémákat.

 

Nézze meg a riportunkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

rugbista
2025. augusztus 27. 16:41
Nem túlterhelni kellene, hanem nevelni. Borzasztó a mai kisgyerekek jelentős része. Láthatóak a buszokon, üzletekben. Mintha a sokat szenvedett, melózott öregeket hallanám: nyavalyognak, reklamálnak, semmi sem jó nekik, értelmetlen dolgokban elégedetlenkednek. Gondolom, a szüleik feletti hatalmat élik meg öntudatlanul. Az időseknek legalább van hozzá már alapjuk, hogy esetleg keserűek legyenek. A gyerekek meg csak simán el vannak kapatva.
Válasz erre
1
0
Dzsé Tyéné
2025. augusztus 27. 16:19
A túlterhelés szerintem úgy értendő, hogy a gyereknek nem marad szabad ideje arra, hogy csak nézzen ki a fejéből. Ebből a szempontból a mai gyerekek túlnyomó része túl van terhelve, mert a szabadidejében is a telefonján (vagy más képernyőn) keresztül fogadja be az újabb ingereket.
Válasz erre
1
0
salátás
•••
2025. augusztus 27. 16:03 Szerkesztve
fentről néznek a háborúkban meghalt tizenévesek és hevesen bólogatnak, szegény 21.századi gyerekek! nehogy túl legyenek terhelve!
Válasz erre
1
0
survivor
•••
2025. augusztus 27. 16:02 Szerkesztve
"Túlterhelni " az anyátok picsáját ! 50+ év ugatjátok ezt. Legalább a 70-es évektől.. Mi is felnőttünk, diplomát szeretünk.... Ukrajnában terheli túl a gyerekeket a Háború..
Válasz erre
2
1
