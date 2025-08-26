Ft
Ne bántsátok Herczeg Márkot!

2025. augusztus 26. 21:56

Neki ennyi maradt.

2025. augusztus 26. 21:56
Herczeg Márk
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ne bántsátok a 444-es Herczeg Márkot, szegény patkányarcú felebarátunkat!

Ő ilyen, neki ez jutott. És emlékezzetek vissza, mindannyiunk osztályában volt egy ilyen nyomorult. Egy kigombolt női blúz, egy kinyitott melltartó olyan messze volt tőlük, mint a Plútó, így esténként sírva gyűrögették a szánalmas kispajtást a paplan alatt, és annyira gyűlölték önmagukat, hogy muszáj volt gyűlölniük az egész szép és sikeres és egészséges és normális világot, és megesküdtek, hogy bosszút fognak állni mindenkin, akivel szóba állnak a csajok.

Ne bántsátok szegényt.

Neki ennyi maradt. Titokban fényképezni a csajokat, akik soha nem fognak deríteni rá egy mosolygó képet, és utána ökölbe szorult arccal ótvaros kis hazugságokat böfögni a sikeresek és szépek felé, mindezt valamiféle kérdéseknek álcázva.

Neki ez maradt.”

Nyitókép: Facebook

 

states-2
2025. augusztus 26. 23:44
Ezek 75 évvel ezelőtt körmöt téptek volna az Andrássy út 60-ban, most csak így élik ki a komcsi nyomorukat.
nemugatolmerkapol
2025. augusztus 26. 23:11
Legalább nem buzi.
orokkuruc-2
2025. augusztus 26. 22:59
Viszont nagyon helytelen, hogy FIZETETT rendfentartóink nagyon nem akarják bántani a körözött lakatosmárkot! Már a rendőröknek is szállít frisshusit?
bagoly-29
2025. augusztus 26. 22:18
No de miért jó az a média munkásoknak, hogy ilyen idiótákat nyomnak a kirakatba? Viszketni kezd az ember tenyere amikor megszólal az ilyen szerencsétlen is a kormányinfón!
