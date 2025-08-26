Ennél kínosabbat ma nem fog látni: a 444 újságírója titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét (VIDEÓ)
Sunyi módon készített felvételeket Herczeg Márk a TV2 riporternőjéről a hétfői kormányinfón.
Neki ennyi maradt.
„Ne bántsátok a 444-es Herczeg Márkot, szegény patkányarcú felebarátunkat!
Ő ilyen, neki ez jutott. És emlékezzetek vissza, mindannyiunk osztályában volt egy ilyen nyomorult. Egy kigombolt női blúz, egy kinyitott melltartó olyan messze volt tőlük, mint a Plútó, így esténként sírva gyűrögették a szánalmas kispajtást a paplan alatt, és annyira gyűlölték önmagukat, hogy muszáj volt gyűlölniük az egész szép és sikeres és egészséges és normális világot, és megesküdtek, hogy bosszút fognak állni mindenkin, akivel szóba állnak a csajok.
Ne bántsátok szegényt.
Neki ennyi maradt. Titokban fényképezni a csajokat, akik soha nem fognak deríteni rá egy mosolygó képet, és utána ökölbe szorult arccal ótvaros kis hazugságokat böfögni a sikeresek és szépek felé, mindezt valamiféle kérdéseknek álcázva.
Neki ez maradt.”
