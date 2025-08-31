Csak egy pillanatra képzeljük el: mégis mi történne, ha a Fidesz miniszterelnök-jelöltje beszélne így úton-útfélen az emberekkel? Egy kis gyűjtés – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt hónapokból, Magyar Péter úri stílusát ábrázolandó, nehogy véletlenül elfelejtsük:

»Belököm őket a Dunába«

»Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-t csináltál?«

»Aljas, m@cskos senkik vagytok, hazaárulók.«

»Bohócok, propagandisták vagytok.«

»Én most elküldtem a k@rva anyjába az ATV-t.«

»Mit mondott a plébánus úr a templomban? Szégyelljék magukat! (...) Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá, polgármester úr? Szégyelljék magukat! (...) Gyere ki! Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.«”

