08. 31.
vasárnap
08. 31.
vasárnap
nárcisztikus Tisza Párt Magyar Péter Fidesz miniszterelnök

Magyar Péter kóros indulatkezelési problémákkal küzd

2025. augusztus 31. 19:28

Minden egyes szereplése, minden arrogáns megszólalása tökéletes bizonyítéka annak, hogy Varga Judit igazat mondott róla.

2025. augusztus 31. 19:28
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

Magyar Péter kóros indulatkezelési problémákkal küzd. Minden egyes szereplése, minden arrogáns megszólalása tökéletes bizonyítéka annak, hogy Varga Judit igazat mondott róla. Hogy minden dermesztő történet, amit a súlyosan bántalmazó kapcsolatukról, és amit erről a nárcisztikus pojácáról elmesélt, bizony színigaz. De a Tisza-pilótajáték károsuljait és a haladár sajtót persze ez sem zavarja, igyekeznek kimosdatni mindenből az idoljukat. 

Máthé Zsuzsa

Facebook

Idézőjel

Tegnap a miniszterelnökségre aspiráló Magyar Péter Majka koncertjén bulizott

És nyomában ott árad az agresszív, alpári viselkedés, a kivagyi arrogancia, a hazugságok, csúsztatások, ki nem mondott szándékok özöne.

Csak egy pillanatra képzeljük el: mégis mi történne, ha a Fidesz miniszterelnök-jelöltje beszélne így úton-útfélen az emberekkel? Egy kis gyűjtés – a teljesség igénye nélkül – az elmúlt hónapokból, Magyar Péter úri stílusát ábrázolandó, nehogy véletlenül elfelejtsük:

»Belököm őket a Dunába«

»Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-t csináltál?«

»Aljas, m@cskos senkik vagytok, hazaárulók.«

»Bohócok, propagandisták vagytok.«

»Én most elküldtem a k@rva anyjába az ATV-t.«

»Mit mondott a plébánus úr a templomban? Szégyelljék magukat! (...) Remélem, újraszentelik majd ezt a templomot, szégyelljék magukat, ki való a guillotine alá, polgármester úr? Szégyelljék magukat! (...) Gyere ki! Most legyen bátor! Szégyelljék magukat mind, hogy ilyen embert követnek és templomba mennek.«”

Nyitókép forrása: FERENC ISZA / AFP

Összesen 11 komment

londonbaby
•••
2025. augusztus 31. 21:08 Szerkesztve
nem is kéne már foglalkozni vele..egy szerencsétlen nárcisztikus korcs.. már minden kibaszott tünetét ezerszer is produkálta.. elme osztály vagy agyon lőni.. jobb lenne a világ nélküle(k) ez vonatkozik az összes ávós felmenőire is.. kibaszott söpredék ..állandóan tombol az agya a balfasznak..
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 31. 21:07
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
Válasz erre
1
0
nagymacska44
2025. augusztus 31. 20:16
Tulajdonképpen Magyar Péter gründolt magának egy tv csatornát a HírTv személyében. Már nincs kedvem nézni a csatornát mert "f@ssák" belőle ezt a fazont. Van erre egy példa történetem: Felvesznek dolgozni egy csinos fiatal lányt. A főnöke rögvest elmondja, hogy van náluk egy férfi aki minden csinos nőt behálóz, vigyázzon vele. Aztán a kolléganői is kioktatják, hogy azzal a férfivel vigyázni kell. Erre többször is emlékeztetik. Egy napon a fiatal hölgy sirdogál és megkérdezik, hogy mi a baj. Elmondja, hogy terhes lett és attól a bizonyos férfitől. Mindenki csodálkozik, hogy miként történhetett ez hiszen annyiszor figyelmeztettünk. Mire a kis hölgy azt válaszolja, hogy hát TELE BESZÉLTÉTEK VELE A FEJEMET.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. augusztus 31. 20:15
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!