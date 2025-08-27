Kő kövön nem maradt: Szijjártó úgy helyretette az alaptalanul vádaskodó osztrák elnököt, hogy csak pislogunk

Szijjártó Péter üzent a Fradi-szurkolóknak a bakui meccs előtt
A külügyminiszter közösségi oldalán biztosította a szurkolókat arról, hogy a magyar konzulok minden szükséges segítséget megadnak az azeri Qarabag elleni mérkőzésen.
Ausztria elnöke szerdán egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.
Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.
Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől"
– hangsúlyozta. Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.
