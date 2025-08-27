Ft
08. 27.
szerda
demokrácia Magyarország Ausztria Szijjártó Péter

Kő kövön nem maradt: Szijjártó úgy helyretette az alaptalanul vádaskodó osztrák elnököt, hogy csak pislogunk

2025. augusztus 27. 13:50

Ausztria elnöke szerdán egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

2025. augusztus 27. 13:50
null

Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől"

– hangsúlyozta. Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

***

Vasalo
2025. augusztus 27. 15:46
Nem kéne már azt múmiát egy szarkofágba rakni. Másra amugy sem jo, legfeljebb turistáknak mutogatni.
Chekke-Faint
2025. augusztus 27. 15:20
Nekik csak akkor van demokrácia, ha ők vannak hatalmon. Ezt a tényt már mindenki ismeri...DDD
madre79
2025. augusztus 27. 15:00
A fostos armada megint betelepült a Mandiba?
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 27. 14:56
»dundi-fan3 2025. augusztus 27. 14:01 Ez igen! , hogy biztos forrásból tudom« Állítólag.
