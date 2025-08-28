Kiakasztotta a helyieket Magyar Péter: azt sem tudta, melyik megyében van (VIDEÓ)

Sok idióta barom jelent már meg a hazai politikában…
Fejér vármegyét Bács-Kiskunnak nézte a Tisza politikusa.
Pusztaszabolcson újabb baklövést követett el Magyar Péter, miután a Fejér vármegyei települést a Bács-Kiskun vármegyei körútja harmadik állomásának nézte – látható, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián által feltöltött Facebook-videón.
A videó leírásából kiderül az is, hogy az előadás során Magyar Péter a Szent István Programot saját munkájának eredményeként igyekezett beállítani.
A legnagyobb probléma az, hogy az, aki most „idegen tollakkal ékeskedik” (ahogyan ő egész „karrierjét” is építette), mindezt nem elvből, elkötelezettségből, elődeink előtti tiszteletből teszi, ahogyan ezt mi tesszük, hanem egyszerűen saját kicsinyes és önös politikai céljainak elérése eszközéül szánja”
– fogalmaz bejegyzésében Molnár Krisztián.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
