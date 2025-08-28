Ft
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bács-Kiskun Fejér vármegye Magyar Péter

Kiakasztotta a helyieket Magyar Péter: azt sem tudta, melyik megyében van (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 20:18

Fejér vármegyét Bács-Kiskunnak nézte a Tisza politikusa.

2025. augusztus 28. 20:18
null

Pusztaszabolcson újabb baklövést követett el Magyar Péter, miután a Fejér vármegyei települést a Bács-Kiskun vármegyei körútja harmadik állomásának nézte – látható, Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Krisztián által feltöltött Facebook-videón.

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

A Tisza politikusai bármikor kaphatóak a hazaárulásra, szuverenitásról való lemondásra

Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!

A videó leírásából kiderül az is, hogy az előadás során Magyar Péter a Szent István Programot saját munkájának eredményeként igyekezett beállítani. 

A legnagyobb probléma az, hogy az, aki most „idegen tollakkal ékeskedik” (ahogyan ő egész „karrierjét” is építette), mindezt nem elvből, elkötelezettségből, elődeink előtti tiszteletből teszi, ahogyan ezt mi tesszük, hanem egyszerűen saját kicsinyes és önös politikai céljainak elérése eszközéül szánja”

– fogalmaz bejegyzésében Molnár Krisztián.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

 

