Kezdjük azzal, hogy jövőre a Fidesz úgy elver benneteket, mint jég a határt. És tudod, miért? Mert a választók jó része átlát rajtatok. S pontosan látjuk, kik is vagytok valójában! Soros-zsellérek, dollárcselédek és egyéb megvehető, lézengő ritterek vagytok, akik a globális hálózat kesztyűbábjaiként

bármikor kaphatóak egy kis, vagy akár nagyobbacska hazaárulásra, szuverenitásról való lemondásra.

Még a saját főnökötök is agyhalott, Soros-bérencnek nevez benneteket, amikor éppen kóros dühkitörései vannak.

A MANökenetek pedig egy labilis idegrendszerű beteges hazudozó, egy magatartászavaros, súlyos kontrollmániás, nárcisztikus pojáca,

akitől használt autót sem venne az ember szívesen, nemhogy rábízza a szeretett hazáját.

De az is sokat elmond arról, kik is vagytok, hogy azonnal besorolt mögétek a júdáspénzért lízingelhető ballib megmondóemberek, művészek, bukott balos politikusok, közgazdászok »színe-java«, azok a fizetett rettegők, akik a rendszerváltás óta folyamatosan »fasiszta veszedelmet« orrontanak, amikor csak nemzeti-patrióta kormányt látnak, s úgy menekülnek mindentől, ami jobboldali, mint ördög a tömjénfüsttől. Milyen érdekes, hogy a nyilvánosságban éppen ezek manapság a ti leglelkesebb támogatóitok

Hogy mást ne mondjak: az intellektuálisan tetszhalott állapotban vegetáló, a történelem legbűzösebb szemétdombjáról visszahörgő SZDSZ-árvák nyájas kis köre, akik Magyar Bálinttól Haraszti Miklósig mind nektek udvarol most – alázatosan gazsulálva -, ahogy a szerény képességű Momentumos ügynökcsürhe is igyekvő üzemmódba kapcsolt.

De a Klub Rádiótól az RTL-ig, a 444-től a Telexig mindenki izzadva a ti védhetetlenül viselkedő, katatón hazudozó pártelnökötöket nyaldossa körbe olyan alázattal, hogy azt az általatok gúnyosan »propagandistának« bélyegzett jobboldali újságírók évtizedekig gyakorolhatnák, akkor sem menne nekik olyan hercigen.

Naná, hogy tudjuk, kik vagytok, hiszen tökéletesen ismerjük a tartótisztjeiteket! És minden egyes brüsszeli megmozdulásotokkal, a szavazásokkal, de még akkor is, amikor tudatosan hallgattok egy ügyben – nehogy megosztóak legyetek a szavazatmaximálás érdekében – az ő érdekeiket és világrontó politikájukat képviselitek. Véletlenül sem a magyaroké!

Ezt művelitek adókérdésekben, megszorításokban, a szuverenitás elveszítésének előszobáját jelentő Európai Ügyészséghez való csatlakozás aljas ötletével, az LMBTQ-ügyekben, a migrációs politikában és még hosszan sorolhatnám...

Jól jegyezd meg, Tarr Tudjuk, kik vagytok, és nem dőlünk be nektek, akármivé is igyekeztek sminkelni magatokat! Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***