Tarr Zoltán Rákay Philip Tisza Magyar Péter

A Tisza politikusai bármikor kaphatóak a hazaárulásra, szuverenitásról való lemondásra

2025. augusztus 28. 19:24

Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!

2025. augusztus 28. 19:24
null
Rákay Philip
Rákay Philip
„Tarr Zoltán lebuktatta a Tiszát: »Választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Nem Tarr, nem lehet mindent

Kezdjük azzal, hogy jövőre a Fidesz úgy elver benneteket, mint jég a határt. És tudod, miért? Mert a választók jó része átlát rajtatok. S pontosan látjuk, kik is vagytok valójában! Soros-zsellérek, dollárcselédek és egyéb megvehető, lézengő ritterek vagytok, akik a globális hálózat kesztyűbábjaiként 

bármikor kaphatóak egy kis, vagy akár nagyobbacska hazaárulásra, szuverenitásról való lemondásra. 

Még a saját főnökötök is agyhalott, Soros-bérencnek nevez benneteket, amikor éppen kóros dühkitörései vannak. 

A MANökenetek pedig egy labilis idegrendszerű beteges hazudozó, egy magatartászavaros, súlyos kontrollmániás, nárcisztikus pojáca,

 akitől használt autót sem venne az ember szívesen, nemhogy rábízza a szeretett hazáját. 

De az is sokat elmond arról, kik is vagytok, hogy azonnal besorolt mögétek a júdáspénzért lízingelhető ballib megmondóemberek, művészek, bukott balos politikusok, közgazdászok »színe-java«, azok a fizetett rettegők, akik a rendszerváltás óta folyamatosan »fasiszta veszedelmet« orrontanak, amikor csak nemzeti-patrióta kormányt látnak, s úgy menekülnek mindentől, ami jobboldali, mint ördög a tömjénfüsttől. Milyen érdekes, hogy a nyilvánosságban éppen ezek manapság a ti leglelkesebb támogatóitok

Hogy mást ne mondjak: az intellektuálisan tetszhalott állapotban vegetáló, a történelem legbűzösebb szemétdombjáról visszahörgő SZDSZ-árvák nyájas kis köre, akik Magyar Bálinttól Haraszti Miklósig mind nektek udvarol most – alázatosan gazsulálva -, ahogy a szerény képességű Momentumos ügynökcsürhe is igyekvő üzemmódba kapcsolt. 
De a Klub Rádiótól az RTL-ig, a 444-től a Telexig mindenki izzadva a ti védhetetlenül viselkedő, katatón hazudozó pártelnökötöket nyaldossa körbe olyan alázattal, hogy azt az általatok gúnyosan »propagandistának« bélyegzett jobboldali újságírók évtizedekig gyakorolhatnák, akkor sem menne nekik olyan hercigen. 
Naná, hogy tudjuk, kik vagytok, hiszen tökéletesen ismerjük a tartótisztjeiteket! És minden egyes brüsszeli megmozdulásotokkal, a szavazásokkal, de még akkor is, amikor tudatosan hallgattok egy ügyben – nehogy megosztóak legyetek a szavazatmaximálás érdekében – az ő érdekeiket és világrontó politikájukat képviselitek. Véletlenül sem a magyaroké!

Ezt művelitek adókérdésekben, megszorításokban, a szuverenitás elveszítésének előszobáját jelentő Európai Ügyészséghez való csatlakozás aljas ötletével, az LMBTQ-ügyekben, a migrációs politikában és még hosszan sorolhatnám...

Jól jegyezd meg, Tarr Tudjuk, kik vagytok, és nem dőlünk be nektek, akármivé is igyekeztek sminkelni magatokat! Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

galancza-2
2025. augusztus 28. 20:40
rákay! Jót írtál,de inkább menj el újra a telexbe beszélgetni, és kicsit visszafogottabban , jobban részletezve ad elő, amit itt elmondtál: azért így,mert a mostani stílusod csak a legvadabb fideszeknek tetszik.És nem azokat kell meggyőzni hanem az ingadozó százezreket. Simán újra lemosnád fábi tomeszt.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2025. augusztus 28. 20:18
A "szuverenitásról való lemondásról" ne nagyon beszélj! Arról, pontosabban annak jelentős, sőt nagyobb részéről a vonatkozó, EU-s csatlakozásról szóló népszavazáson az azon résztvevők több mint 80 %-a önként dalolva mondott le. Köztük számosan, akik most - és ez azért tiszteletre méltó - mindent megtesznek a maradék védelméért. Csak legalább azt is megmondanék, hogy most már csak a maradékról lehet beszélni. Anno Te hogy szavaztál? Csak egyszer hallanám tőlük annak bevallását, mondjuk Gyurcsány után: "Ezt elqrtuk, de nagyon". Vagy levédte a "copy-right"-ot?)))))
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. augusztus 28. 19:53
Tarr Zoltán is áruló! A TISZA párt alelnöke.
Válasz erre
1
0
Sulammit
2025. augusztus 28. 19:50
Ez a Tarr Zoltán még beszélni sem tud. Mekeg makog, mint egy buta vén kecske. Nem véletlenül Mekk Elek a gazdája, aki azon túl, hogy semmihez sem ért, elviselhetetlen hangon mekegi végig, azt a 3 óra semmitmondását.
Válasz erre
1
0
