Folytatódik a lejtmenet: már a belsős bizottságok is azt suttogják, hogy Magyar Péternek befellegzett

Magyar Péter úgy leégette magát, hogy az egész ország rajta röhög
Magyar Péter egyetlen év alatt olyan magasságokba jutott saját maga lejáratásában, hogy még a baloldalról is kibukott Jakab Pétert is túlszárnyalta.
Magyar György nyilatkozatából kiderült, már a legelhivatottabb Orbán-gyűlölők is kezdenek kiábrándulni Magyar Péterből.
„Magyar Péternek vannak szak- és politikai bizottságai. Tőlük tudom, hogy nem áll annyira jól belülről, mint ahogy azt kifele mutatja” – nyilatkozta Magyar György, Tisza szimpatizáns ügyvéd egy podcastban, amit Németh Balázs tett közzé egy rövid Facebook-videóban.
Magyar Péter mindent jobban tud. Ezért sokan hagyják őt ott, hiszen nem akarnak egy olyan valakinek segíteni, aki nem nyitott a politikai elemzőinek gondolataira”
– fogalmazott az interjúban az ügyvéd.
„Hiába hazudja Magyar Péter, nincsenek szakértői a Tiszának” – vonta le a következtetést Magyar György szavaiból Németh Balázs.
Senki nem akar statisztálni egy OKOSTOJÁS, ÖNELÉGÜLT pojácához, aki mindig, mindent, mindenkinél jobban tud”
– írta Facebook-bejegyzésében a tévés.
Nyitókép: Facebook / Magyar György
***
