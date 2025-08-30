Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péternek Tiszának Magyar György ügyvéd nyilatkozat Németh Balázs

Folytatódik a lejtmenet: már a belsős bizottságok is azt suttogják, hogy Magyar Péternek befellegzett

2025. augusztus 30. 09:54

Magyar György nyilatkozatából kiderült, már a legelhivatottabb Orbán-gyűlölők is kezdenek kiábrándulni Magyar Péterből.

2025. augusztus 30. 09:54
null

„Magyar Péternek vannak szak- és politikai bizottságai. Tőlük tudom, hogy nem áll annyira jól belülről, mint ahogy azt kifele mutatja” – nyilatkozta Magyar György, Tisza szimpatizáns ügyvéd egy podcastban, amit Németh Balázs tett közzé egy rövid Facebook-videóban.

Magyar Péter mindent jobban tud. Ezért sokan hagyják őt ott, hiszen nem akarnak egy olyan valakinek segíteni, aki nem nyitott a politikai elemzőinek gondolataira”

– fogalmazott az interjúban az ügyvéd.

„Hiába hazudja Magyar Péter, nincsenek szakértői a Tiszának” – vonta le a következtetést Magyar György szavaiból Németh Balázs.

Senki nem akar statisztálni egy OKOSTOJÁS, ÖNELÉGÜLT pojácához, aki mindig, mindent, mindenkinél jobban tud”

– írta Facebook-bejegyzésében a tévés.

Nyitókép: Facebook / Magyar György

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

 

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. augusztus 30. 11:25
A szotyiról szóló könyv rövidesen a Libriben! Már idegben a kicsi, nincs egy nyugodt perce se es ez a barom tarr, kollar, keri, stb....
Válasz erre
0
0
Héja
2025. augusztus 30. 11:24
antiMagyar György is kezd rájönni?
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 30. 11:22 Szerkesztve
Szöged 100 ezres város. MP re kb. 500
Válasz erre
0
0
ThunderDan
•••
2025. augusztus 30. 11:16 Szerkesztve
Sróf: Szerintem is ez a forgatókönyv, régóta mondom. Még meg is könnyebbül majd a ballib tábor, hiszen őszintén: nekik is kínos már a Messiás. Ahogyan a Biden/Kamala cserénél is történt. A Fidesznek erre nyilván készülnie kell.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!