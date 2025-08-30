Folytatódik a lejtmenet: már a belsős bizottságok is azt suttogják, hogy Magyar Péternek befellegzett

Tisza-csomag: Brüsszel kedvében járnának Magyar Péterék a többkulcsos adóval

A Tisza-párt szinte eddig is mindenben a brüsszeli elit utasításai szerint járt el. Ha nem is szavaztak meg mindent, volt, amikor tartózkodásukkal segítették Brüsszel fontos ügyeit. Nincs ez másként az adóemeléseknél sem.