pest katonai m5 m7 jármű ország

Katonai járművek lepik el Magyarországot - erre bukkanhatnak fel

2025. augusztus 27. 20:57

A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

2025. augusztus 27. 20:57
null

A haditechnikai eszközöket szállító járművek augusztus 27-én, szerdán léptek be az ország területére Hegyeshalomnál, és az M1-es autópályán és a 82-es főúton haladtak tovább Várpalotára. A szállítmány Várpalotáról három ütemben – szerdán, csütörtökön és pénteken – a 8-as főút, az M7-es autópálya, az MO-ás autóút és az M5-ös autópálya érintésével halad tovább a Pest vármegyei Táborfalvára.

A katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

(MTI, Nemzeti Közleménytár, Honvédelmi Minisztérium)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/ANP/Remko De Waal

 

mamika2
2025. augusztus 27. 21:14
opppáááá ..valamit nagyon jól csinál Péter mert féltek..hatalmas a félelem
