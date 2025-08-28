Felmérés: derűsebbnek látják a jövőt mind a fogyasztók, mind az üzleti szektor résztvevői

Fordulat, amelyre kevesen számítottak: több százezer magyar lélegzett fel
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. felméréséből az is kiderült, hogy a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött.
A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban – számol be a gki.hu. Az elemzés szerint a várakozások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra indexe – a júliusi 2 pontos süllyedés után – bő 2 ponttal emelkedett.
Ezt is ajánljuk a témában
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. felméréséből az is kiderült, hogy a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött.
A cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet is enyhén kiszámíthatóbbá vált. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest.
Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor bő éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé. Júliusban megállt az árindikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás.
A következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százaléka készül.
A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.
Ezt is ajánljuk a témában
Korántsem arról van szó, hogy a magyaroknak nincs mit elfogyasztaniuk. Sőt!
A GKI fogyasztói bizalmi index értéke augusztusban bő 2 ponttal volt magasabb, mint júliusban. Ezzel e mutató négyhavi csúcsára ért fel. Az index minden eleme javulást tükröz. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte.
Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett. A munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.
Nyitóképünk: MTI/Lakatos Péter