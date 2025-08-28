Felmérés: derűsebbnek látják a jövőt mind a fogyasztók, mind az üzleti szektor résztvevői

A cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet is enyhén kiszámíthatóbbá vált. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest.

Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor bő éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé. Júliusban megállt az árindikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás.

A következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százaléka készül.

A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.