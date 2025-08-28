Ft
index hiány kereskedelem GKI hírek szektor

Felmérés: derűsebbnek látják a jövőt mind a fogyasztók, mind az üzleti szektor résztvevői

2025. augusztus 28. 17:21

A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.

2025. augusztus 28. 17:21
bolt

A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint augusztusban a fogyasztók és az üzleti szektor is derűlátóbb kilátásokat fogalmaztak meg, mint júliusban – számol be a gki.hu. Az elemzés szerint a  várakozások összefoglaló mutatója, a GKI konjunktúra indexe – a júliusi 2 pontos süllyedés után – bő 2 ponttal emelkedett. 

A cégek foglalkoztatási hajlandósága érezhetően erősödött. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás nem változott az előző hónaphoz képest. A gazdálkodási környezet is enyhén kiszámíthatóbbá vált. Mind a négy szektorból kedvező hírek érkeztek, az ágazati bizalmi indexek kisebb-nagyobb mértékben emelkedtek júliushoz képest. 

Továbbra is az építőipar a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor bő éve folyamatosan csökkent. Ez a kedvezőtlen trend augusztusban megtört, a cégek összesített kilátása a júliusinál valamivel nagyobb derűlátást tükröz. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, míg 12 százaléka szűkítené azt. A leginkább optimista két szektor az ipar és a szolgáltatások.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott. Továbbra is az iparvállalatok szenvednek leginkább a kiszámíthatóság hiányától és az üzleti szolgáltatók a legkevésbé. Júliusban megállt az árindikátor hosszú hónapok óta tartó folyamatos csökkenése. Augusztusban pedig nem következett be ezen a téren lényeges változás. 

A következő három hónapban a cégek 17 százaléka szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százaléka készül.

 A fogyasztók számára jó hír, hogy a kereskedelemben az áremelési szándékok tizenöt havi mélypontra estek.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke augusztusban bő 2 ponttal volt magasabb, mint júliusban. Ezzel e mutató négyhavi csúcsára ért fel. Az index minden eleme javulást tükröz. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. 

Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett. A munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.

GKI-index
Forrás: GKI

Nyitóképünk: MTI/Lakatos Péter

