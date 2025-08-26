Botrány a közösségi médiában: embercsempészettel vádolja a Tisza Párt politikusát a Duna Párt elnöke

Éles szóváltás bontakozott ki a közösségi médiában Leel-Őssy Gábor, a Duna Párt elnöke és Petrovszki Krisztián, a Tisza Párt Békés vármegyei vezetője között – vette észre a Magyar Nemzet.

A Demokratikus Koalícióból korábban kizárt Leel-Őssy Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy Petrovszkit korábban embercsempészet miatt ítélték el, ráadásul hivatásos határőrként követte el a bűncselekményt. Felszólította politikai riválisát: amennyiben a vád hamis, indítson pert, különben nem maradhat hiteles szereplő az ellenzéki oldalon.

Egy elítélt embercsempész nem lehet az ellenzék arca”

– fogalmazott a Duna Párt elnöke.

Petrovszki nem maradt adós a válasszal: egy kommentben korrupciós ügyekkel, közbeszerzési visszaélésekkel hozta összefüggésbe Leel-Őssyt, akit azzal vádolt, hogy még a Demokratikus Koalíció tagjaként milliárdos patkányirtási közbeszerzést nyert el Budapesten.

Az embercsempészeti váddal kapcsolatban annyit reagált, hogy „fiatalon csinált pár marhaságot”, amit saját szavai szerint 20-25 évvel ezelőtt követett el.

