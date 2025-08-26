Ft
08. 26.
kedd
Tisza Párt Petrovszki Krisztián Leel-Őssy Gábor embercsempészet

Botrány a közösségi médiában: embercsempészettel vádolja a Tisza Párt politikusát a Duna Párt elnöke

2025. augusztus 26. 13:45

Egymást tiporják a baloldalon.

2025. augusztus 26. 13:45
null

Éles szóváltás bontakozott ki a közösségi médiában Leel-Őssy Gábor, a Duna Párt elnöke és Petrovszki Krisztián, a Tisza Párt Békés vármegyei vezetője között – vette észre a Magyar Nemzet.

A Demokratikus Koalícióból korábban kizárt Leel-Őssy Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy Petrovszkit korábban embercsempészet miatt ítélték el, ráadásul hivatásos határőrként követte el a bűncselekményt. Felszólította politikai riválisát: amennyiben a vád hamis, indítson pert, különben nem maradhat hiteles szereplő az ellenzéki oldalon. 

Egy elítélt embercsempész nem lehet az ellenzék arca” 

– fogalmazott a Duna Párt elnöke.

Petrovszki nem maradt adós a válasszal: egy kommentben korrupciós ügyekkel, közbeszerzési visszaélésekkel hozta összefüggésbe Leel-Őssyt, akit azzal vádolt, hogy még a Demokratikus Koalíció tagjaként milliárdos patkányirtási közbeszerzést nyert el Budapesten. 

Az embercsempészeti váddal kapcsolatban annyit reagált, hogy „fiatalon csinált pár marhaságot”, amit saját szavai szerint 20-25 évvel ezelőtt követett el.

Nyitókép: Petrovszki Krisztián (Gyulai Hírlap – Súr Enikő)

 

Egyszeriember
2025. augusztus 26. 14:22
Már Duna párt is van? Van még pár folyónk, meggyalázzák mindegyik nevét? "Leel-Őssy" Na ne, ilyen állat márpedig nincs. Itt valamelyik egyenesági felmenőnek még egészen másik neve kellett legyen, olyan golános hangzású.
namégmitnem
2025. augusztus 26. 14:22
Üzenet mindkettőnek: "ÜSD, VÁGD, NEM APÁD!" Hajrá!
istvanpeter
2025. augusztus 26. 14:15
Magyar Péter egy szélhámos bolsevik fasiszta szellemiséget képvisel és a híveit is ennek megfelelően válogatja össze.
csulak
2025. augusztus 26. 14:10
a Tiszaban sincs minoseg, csak szar...ilyen mindenutt a baloldal !
