Az alkotmányjogász rámutatott: ez lehet a Tisza Párt veszte

A tudományos igazgató rávilágított, hogy „főként online térre támaszkodó jelölő szervezetek mozgástere szűkül, míg azok a pártok és jelöltek, amelyek eddig is hagyományos kampányeszközökre építettek, várhatóan kevésbé érzik meg a változást. Így a hazai kampány inkább a klasszikus, intézményesített kommunikációs csatornákra fog támaszkodni, ami előny a Fidesz, a Mi Hazánk és a DK, illetve akár súlyos hátrány is lehet a Tisza Párt számára”.

A Magyar Nemzet ezen a ponton megemlékezett a Tisza Pártról is. Arról írnak, hogy a párt 2024 nyarán a legtöbbet költötte politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre a hazai pártok közül.

Tavaly májusi indulásuk óta 2025 márciusáig 27,1 millió forintot költöttek hirdetésekre, ami jól mutatja, mennyire központi szerepet játszott a fizetett közösségi megjelenés.

Ezzel szemben viszont kiemelték a kormánypártokat: a kormánypártok 2022-ben több mint 12 ezer plakáttal voltak jelen országszerte, ami az offline kampány súlyát jelzi.

Orbán Viktor „digitális blöff” kifejezése ebben az összefüggésben különösen találó: a Tisza Párt politikai ereje erősen a digitális térhez kötődik, és a fizetett hirdetések tiltása éppen azt a területet gyengíti, ahol eddig a legerősebb volt



– állította.

A szabályszegés esetén alkalmazható szankciókról ifjabb Lomnici Zoltán kijelentette: a Meta minden politikai hirdetést címkézni köteles, és nyilvánosan közzéteszi azokat a Hirdetéstárban. Ha egy reklám nem felel meg a követelményeknek, a rendszer azonnal elutasítja a közzétételét. Ismételt jogsértések esetén a Meta további szankciókat is alkalmazhat: a hirdetési fiókokat letilthatja, sőt akár törölhet is oldalt. Összességében tehát kijelenthető, hogy a Meta szankciói tehát technikai jellegűek és abban hatásosak, hogy teljesen elvágják a közösségi médiás hirdetési lehetőséget, viszont a nagyvállalat nem tiltja a politikai tartalmakat, így azok a politikusok, akiknek sok követőjük van, hirdetés nélkül is képesek tömegekhez eljutni.

Az organikus tartalom a siker kulcsa

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról beszélt lapunknak, hogy még kérdéses, a Meta terve valóban meg fog-e valósulni, mert a háttérben zajlanak a tárgyalások. A Metának is fontos lenne, hogy a politikai hirdetések megjelenjenek. Ha bekövetkezik a tiltás, akkor az minden politikai oldalt érint, és az lesz sikeresebb, amelyik organikusan terjedő tartalmakat tud készíteni.

Látható, hogy a Tisza álprofilokkal működik, amelyekről megpróbálják befolyásolni az algoritmust, erről még egy tényfeltáró videó is készült. A jobboldalon viszont a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök arról szólnak, hogy akár politikai hirdetések nélkül is azonnal nagy számú emberhez eljussanak azok az információk és politikai üzenetek, amelyeket a kormánypártok fontosnak tartanak”

– mutatott rá a lapnak Deák Dániel.

Szerinte a momentumosok és a közösségi média jobboldali hangjait ellehetetleníteni akaró szereplők mindent megtettek a politikai hirdetések korlátozásáért.

A globalisták célja, hogy az algoritmus által elnyomott tartalmakat még hirdetni se lehessen, ehhez a jobboldalnak professzionálisan kell alkalmazkodnia és hálózatosodnia, ahol akár százezren is aktívan meg tudnak jelenni a közösségi médiában. A Fidesz és a kormányoldal ebben mindig élen járt, ami a korábbi választások idején letiltott jobboldali fiókoknál volt jól látható.

Amíg a jobboldalon valós személyek vannak a közösségi médiában, addig a balliberális oldalon inkább kamuprofilok tűnnek fel, ami a baloldal dolgát nehezíti meg, hiszen így az üzeneteik kevésbé jutnak el valós emberekhez. Arra számítok, hogy a különböző felületeket a politikai szereplők úgy fogják használni, hogy az ott jelen lévő választópolgárok közül a lehető legtöbbet szólítják meg a kampányban”

– mondta végül Deák Dániel a Magyar Nemzetnek.

Nyitókép forrása: Facebook

***