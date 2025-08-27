Ft
Vidar Speed főváros kamera bírság közlekedés Budapest traffipax

Autósok, figyelem! Új traffipaxok árasztják el Budapestet

2025. augusztus 27. 06:02

A cél a gyorshajtás radikális csökkentése.

2025. augusztus 27. 06:02
null

A vezess.hu arról ír, hogy 2024. októberében 26 traffipaxot telepítettek a fővárosba, amelyeknek köszönhetően azóta csökkent a gyorshajtások száma Budapesten, így a közeljövőben 38 új fix traffipaxot telepítenek majd. Hozzáteszik: a VÉDA-rendszer 2016-os élesítése óta hat darab fix sebességmérő működik a főváros különböző helyein, azonban 

az Árpád hídon történt tragédia után Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy újabbakat telepítenek 

az önkormányzat segítségével. Ez a 26 darab állt üzembe 2024 október végén, és a rendőrség szerint azóta „csökkent a detektált gyorshajtások száma” az érintett utakon.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte: „A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt.”

Mint írják, 

a felvételek alapján összesen 7 028 200 000 forint bírságot szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt ebben a félévben,

ami 38,8 millió forint/nap átlagosan. A Főpolgármesteri Hivatal szerint ily módon „a Fővárosi Önkormányzat segítségével eddig üzembe helyezett fix sebességmérő kamerák igen jelentősen járultak hozzá a közlekedés biztonságához.”

Egyelőre nem tudni, hol lesz elhelyezve a 38 kamera, 

illetve mennyi sávot figyelnek majd összesen. A Főpolgármesteri Hivatal a rendőrséggel közösen jelöli majd ki a helyszíneket – tudjuk meg.

A portál szerint 

a következő helyszínek emelkednek ki 

a 26-ból, ahol a legtöbb gyorshajtást rögzítették:

- IX. kerület, Üllői út, a VIII. kerület Üllői út 90. számmal szemben (Vágóhíd kifelé).
- XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő, a Goldmann György térnél.
- XXII. kerület, Hunyadi János út, a Duna utcánál.
- III. kerület, Szentendrei út, a Raktár utcánál.
- XIX. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető út, a KÖKI Terminálnál.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook 

JohnnyBeGood
2025. augusztus 27. 08:47
Néhány bűnös helyett mindenkit büntetni? Komcsik megint az emberek nyúzása a nagy ötlet? kun, rákosi, kádár, apró után sem tudtok megváltozni tolvajok?
szocske74
2025. augusztus 27. 08:25
Az indoklatlanul lassan (a megengedettnél 15-20%-al kevesebbel) haladás legalább olyan veszélyes, mint a gyorshajtás. Annál is inkább, mert a normális tempóban haladókat hirtelen manőverekre kényszeríti. Lakott területen kívül a mopedautó maga a halál szele a megengedetthez képest -45 km/h csúcssebességével. Meg kéne tiltani, hogy ezek lakott területen kívül közlekedjenek. A jövő egyébként a minden(!) járműbe beépített, kívülről is kiolvasható tachográf lesz. Azzal talán leáldozhat az izomatós kispöcsűek keménykedésének.
chief Bromden
2025. augusztus 27. 08:13
Befuccsolt a parkoló biznisz. Alakulnak az új önkormányzati szlagyárak?
balbako_
2025. augusztus 27. 08:05
A gyorshajtást traffipax nélkül a zseniális Karógeri megoldotta. A végtelenített csúcsforgalomban 20 km/ó sebességnél többel nem lehet menni. Igaz a környék lakói belepusztulnak a káros autós pöffenetekbe, de nem gyorshajtásban halnak meg! (Viszont a gyorshajtást túl is lehet élni a káros égéstermékek okozta betegségeket pedig nem!
