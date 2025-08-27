Autósok, figyelem! Új traffipaxok árasztják el Budapestet

Az elátkozott Árpád híd – az itt történt baleseteknek se szeri, se száma
A szörnyű balesetek ellenére ezen a hídon a mai napig rekordszámú gyorshajtóval lehet találkozni. Összefoglalónk.
A cél a gyorshajtás radikális csökkentése.
A vezess.hu arról ír, hogy 2024. októberében 26 traffipaxot telepítettek a fővárosba, amelyeknek köszönhetően azóta csökkent a gyorshajtások száma Budapesten, így a közeljövőben 38 új fix traffipaxot telepítenek majd. Hozzáteszik: a VÉDA-rendszer 2016-os élesítése óta hat darab fix sebességmérő működik a főváros különböző helyein, azonban
az Árpád hídon történt tragédia után Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy újabbakat telepítenek
az önkormányzat segítségével. Ez a 26 darab állt üzembe 2024 október végén, és a rendőrség szerint azóta „csökkent a detektált gyorshajtások száma” az érintett utakon.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte: „A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt.”
Mint írják,
a felvételek alapján összesen 7 028 200 000 forint bírságot szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt ebben a félévben,
ami 38,8 millió forint/nap átlagosan. A Főpolgármesteri Hivatal szerint ily módon „a Fővárosi Önkormányzat segítségével eddig üzembe helyezett fix sebességmérő kamerák igen jelentősen járultak hozzá a közlekedés biztonságához.”
Egyelőre nem tudni, hol lesz elhelyezve a 38 kamera,
illetve mennyi sávot figyelnek majd összesen. A Főpolgármesteri Hivatal a rendőrséggel közösen jelöli majd ki a helyszíneket – tudjuk meg.
A portál szerint
a következő helyszínek emelkednek ki
a 26-ból, ahol a legtöbb gyorshajtást rögzítették:
- IX. kerület, Üllői út, a VIII. kerület Üllői út 90. számmal szemben (Vágóhíd kifelé).
- XI. kerület, Petőfi híd budai hídfő, a Goldmann György térnél.
- XXII. kerület, Hunyadi János út, a Duna utcánál.
- III. kerület, Szentendrei út, a Raktár utcánál.
- XIX. kerület, Ferihegyi repülőtérre vezető út, a KÖKI Terminálnál.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook