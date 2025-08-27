Autósok, figyelem! Új traffipaxok árasztják el Budapestet

A vezess.hu arról ír, hogy 2024. októberében 26 traffipaxot telepítettek a fővárosba, amelyeknek köszönhetően azóta csökkent a gyorshajtások száma Budapesten, így a közeljövőben 38 új fix traffipaxot telepítenek majd. Hozzáteszik: a VÉDA-rendszer 2016-os élesítése óta hat darab fix sebességmérő működik a főváros különböző helyein, azonban

az Árpád hídon történt tragédia után Budapest főpolgármestere bejelentette, hogy újabbakat telepítenek

az önkormányzat segítségével. Ez a 26 darab állt üzembe 2024 október végén, és a rendőrség szerint azóta „csökkent a detektált gyorshajtások száma” az érintett utakon.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közölte: „A Budapesten kihelyezett Vidar Speed típusú kamerák felvételei alapján indított eljárások száma 2025. év I-VI. hóban 145 769 darab volt.”

Mint írják,

a felvételek alapján összesen 7 028 200 000 forint bírságot szabtak ki a rendőrök gyorshajtás miatt ebben a félévben,

ami 38,8 millió forint/nap átlagosan. A Főpolgármesteri Hivatal szerint ily módon „a Fővárosi Önkormányzat segítségével eddig üzembe helyezett fix sebességmérő kamerák igen jelentősen járultak hozzá a közlekedés biztonságához.”