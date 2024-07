Az elátkozott Árpád híd – az itt történt baleseteknek se szeri, se száma

2021-ben is történt néhány csúnya eset. Az egyikről a balesetet szenvedő férfi így számolt be: „Április 2-án történt az Árpád-híd Pest-felé vezető oldalán a baleset. Az autót én vezettem, és a tulajdonosa is én vagyok. A margitszigeti felhajtóról egy autó kikanyarodott elém, én pedig a külső sávban haladva a balesetet fékezéssel, dudálással illetve balra kormányzással kerültem el, aminek következtében legalább háromszor megcsúszott az autóm,

mire negyedszerre már nem sikerült ellenkormányozni és a kocsi, a jobb oldalával, kilinccsel előre a sínekre csapódott fel, majd jobb elejével nekivágódott a középső oszlopnak.

Aki kihajtott elém szürke vagy ezüst színű városi terepjáró (rendszámot vagy típust nem láttam), a helyszínről megállás nélkül elment. Hozzám két ember jött azonnal, akik kiemeltek az autóból.”

Szintén 2021-ben lezuhant egy autó az Árpád híd felüljárójáról. Akkor az egyik közösségi autómegosztó elektromos kisautója hajtott át a járdán és kerékpárúton, majd a korláton is, végül a parkoló felé vezető úton kötött ki. Az eset a pesti oldalon történt, a híd felhajtójánál.

A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, hogy áramtalanítsák az elektromos járművet.

Az MTI akkori információi szerint a balesetben hárman megsérültek.

Ugyancsak 2021-et írtunk, amikor is tömeges baleset történt az Árpád hídon, amelynek során legalább húsz autó futott egymásba a híd lehajtójáról a Szentendrei út felé haladva. Az emiatt kialakult torlódás a Hungária körútnál kezdődött, s egészen a Mexikói útig állt a kocsisor.

A tömegbalesetben – csodával határos módon – senki nem sérült meg.

Egy évvel később, 2022-ben küldtek egy különös felvételt a Budapesti Autósok portálnak, melyen az volt látható, hogy egy Range Rover összeütközik egy másik autóval az Árpád hídon. A felvételt készítő autós elmondta: szombat este 23:03-kor szemtanúi voltak a balesetnek. „Senki sem sérült meg tudomásunk szerint, megálltunk és megkérdeztük, hogy mindenki jól van-e.

Egy Range Rover okozta a balesetet, ami minket előzött meg jobbról nagy tempóban. Öt fiatal ült benne, valószínűleg 20 év alattiak”

– írta körül az autós. A baleset okozó sofőr nem vette figyelembe, hogy a külső sávban állt a víz, így a nagy sebesség miatt felúszott a vízre és elvesztette az uralmat a jármű felett. Pedig a híd elején tábla figyelmeztetett arra, hogy vízátfolyás lehet az úton.