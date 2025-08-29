

Persze, aki kicsit is jártas a fővárosi politikában és Karácsonyék városvezetését is ismeri, annak ettől csak összeszorul a gyomra.

Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról.

Emlékezzünk vissza a Városháza Parkra, aminek terveivel hat éve házal a főpolgármester. Még mindig csak egy murvás kocsma van az egykori parkoló helyén, amit parknak a legjobb indulattal sem nevezne senki, de legalább Karácsony Gergely büszke rá.

De láttunk már színes-szagos látványterveket a Népligetről is, ami a mai napig egy mese maradt, a valóságban pedig egy zöld no-go zóna.

Rákosrendező kapcsán pedig ne felejtsük el a tavalyi politikai hisztit!

Ma már látható munka lenne a területen: több tízezer lakás, óriási park, egy új városnegyed épülhetne a budapestiek egyetlen forintja nélkül, ha a szivárványkoalíciós fiúk nem akadályozzák meg a főváros legnagyobb fejlesztését. Helyette Rákosrendező ma is csak egy szeméttelep.

A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?”

Nyitókép: Facebook / Szentkirályi Alexandra

