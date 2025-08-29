Ft
budapesti szivárványkoalíciós főpolgármester látványterv Népliget

A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?

2025. augusztus 29. 13:51

Most ugrik a főváros a vízbe.

2025. augusztus 29. 13:51
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Most ugrik a főváros a vízbe.

Indul a rákosrendezői fejlesztésről szóló tervpályázat.

Persze, aki kicsit is jártas a fővárosi politikában és Karácsonyék városvezetését is ismeri, annak ettől csak összeszorul a gyomra. 

Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról. 

Emlékezzünk vissza a Városháza Parkra, aminek terveivel hat éve házal a főpolgármester. Még mindig csak egy murvás kocsma van az egykori parkoló helyén, amit parknak a legjobb indulattal sem nevezne senki, de legalább Karácsony Gergely büszke rá. 

De láttunk már színes-szagos látványterveket a Népligetről is, ami a mai napig egy mese maradt, a valóságban pedig egy zöld no-go zóna.

Rákosrendező kapcsán pedig ne felejtsük el a tavalyi politikai hisztit! 

Ma már látható munka lenne a területen: több tízezer lakás, óriási park, egy új városnegyed épülhetne a budapestiek egyetlen forintja nélkül, ha a szivárványkoalíciós fiúk nem akadályozzák meg a főváros legnagyobb fejlesztését. Helyette Rákosrendező ma is csak egy szeméttelep.

A tervek mindig szépek, de ki hisz még Karácsony rajzainak?”

Nyitókép: Facebook / Szentkirályi Alexandra

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

ördöngös pepecselés
2025. augusztus 29. 14:45
"Hiszen a főpolgármester elmúlt hat éve másról sem szólt, mint látványtervekről és pályázatokról." a háládatlan propagandista elhallgatja a bicikli sávokat, a sétáló rakpartokat és hidakat, a méhlegelőket és hoteleket meg a lángoló buszokat
kimirszen
2025. augusztus 29. 14:41
Planetárium van a képen ugyebár Szandika. Te voltál ekkor az alpolgármester? 2016. 08. 23. Beázás miatt bezár a népligeti Planetárium Azonnali hatállyal bezár a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság (TIT) Budapesti Planetáriuma, amelynek épülete oly mértékben beázott az augusztus 22-ei esőzéstől, hogy a látogatókat fogadó helyiségek állapota életveszélyessé vált. Mit tettetek 2019ig hogy újra nyisson a Planetárium?
Amerigo
2025. augusztus 29. 14:16
Szivárványos gelgej egész politikai pályája egy merő parasztvakítás ill. prolivakítás. Azt hiszem ő maga tudja, hogy hülyére veszi a választóit. Ha nem tudja, az még rosszabb, mert egy agyilag defektes ember kezében van egy főváros sorsa?
Ízisz
2025. augusztus 29. 14:03
Z. A🦓 hülyénvigyorgó diszlexiás nyirtassi parasztját nem bírom!!!💯❗🤮 🙈🙉🙊
